 Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные местных спасателей.
В Красном Кресте общее количество пострадавших от природных катаклизмов оценили в 1,6 миллиона человека.
Цунами спровоцировало землетрясение магнитудой 7,5. От волн высотой до трех метров больше всего пострадал город Палу в провинции Сулавеси.
Землетрясение произошло вблизи центральной части Сулавеси на глубине 10 км около 18:00 по местному времени, сообщили в Геологической службе США. Местные власти предупредили население о возможности цунами, но через час сообщили, что опасность миновала.
В резальтате удара стихии главная больница города разрушена, телевизионные репортажи показывают множество людей с травмами. Им оказывают медицинскую помощь прямо на улице, во временных палатках.
Всего в Палу и Донггали проживает более 600 тысяч человек. На данный момент в стране продолжается спасательная операция.
человек - ничто... против разбушевавшейся стихии
збере у кулак (наші сльозі, і материнську біль, брехню і злочини проти людяності і окремих людей, і той бруд і сморід) і колись...від всього сердця вдарить так... по рашкє.... що не дай Боже бути поряд
Ще обурює, що світ, маючи електроніку найвищого рівня, автоматичні буї, сенсори, які передають інформацію через супутники - не може налагодити систем оповіщення. Це не дасть 100% гарантії попередження, коли епіцентр землетрусу дуже близько, бо не буде часу втекти, але ж щоб вибігти на горішній поверх, вистачило б хвилин. Крім того, часто цунамі б'є через півгодини після землетрусу, годину і більше. Що ж тими системами, які не дають достовірної інформації?