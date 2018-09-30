 Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные местных спасателей.

В Красном Кресте общее количество пострадавших от природных катаклизмов оценили в 1,6 миллиона человека.

Цунами спровоцировало землетрясение магнитудой 7,5. От волн высотой до трех метров больше всего пострадал город Палу в провинции Сулавеси.

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Землетрясение произошло вблизи центральной части Сулавеси на глубине 10 км около 18:00 по местному времени, сообщили в Геологической службе США. Местные власти предупредили население о возможности цунами, но через час сообщили, что опасность миновала.

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В резальтате удара стихии главная больница города разрушена, телевизионные репортажи показывают множество людей с травмами. Им оказывают медицинскую помощь прямо на улице, во временных палатках.

Всего в Палу и Донггали проживает более 600 тысяч человек. На данный момент в стране продолжается спасательная операция.



















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