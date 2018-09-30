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 Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

В результате разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 830 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные местных спасателей.

В Красном Кресте общее количество пострадавших от природных катаклизмов оценили в 1,6 миллиона человека.

Цунами спровоцировало землетрясение магнитудой 7,5. От волн высотой до трех метров больше всего пострадал город Палу в провинции Сулавеси.

...

Землетрясение произошло вблизи центральной части Сулавеси на глубине 10 км около 18:00 по местному времени, сообщили в Геологической службе США. Местные власти предупредили население о возможности цунами, но через час сообщили, что опасность миновала.

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В резальтате удара стихии главная больница города разрушена, телевизионные репортажи показывают множество людей с травмами. Им оказывают медицинскую помощь прямо на улице, во временных палатках.

Всего в Палу и Донггали проживает более 600 тысяч человек. На данный момент в стране продолжается спасательная операция. 

Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 01
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 02
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 03
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 04
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 05
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 06
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 07
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 08
Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек 09

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Источник: https://censor.net.ua/v3088800
 
 
 Топ комментарии
 
ужас!
человек - ничто... против разбушевавшейся стихии
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Звертаємо увагу, що влада Індонезії подала сигнал тривоги "небезпека цунамі", а потім відмінила його через годину. За цю годину люди могли евакуюватись з прибережних районів всі. Знову і знову - не стихія забила людей, а " людський фактор".
Ще обурює, що світ, маючи електроніку найвищого рівня, автоматичні буї, сенсори, які передають інформацію через супутники - не може налагодити систем оповіщення. Це не дасть 100% гарантії попередження, коли епіцентр землетрусу дуже близько, бо не буде часу втекти, але ж щоб вибігти на горішній поверх, вистачило б хвилин. Крім того, часто цунамі б'є через півгодини після землетрусу, годину і більше. Що ж тими системами, які не дають достовірної інформації?
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природа ще легко відповідає на той срач, який влаштовують люди на планеті.....особливо кацапи
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ужас!
человек - ничто... против разбушевавшейся стихии
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стихия ничто по сравнению с человеческой жаждой к насилию!
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природа ще легко відповідає на той срач, який влаштовують люди на планеті.....особливо кацапи
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природа все пам"ятає (Ви праві)
збере у кулак (наші сльозі, і материнську біль, брехню і злочини проти людяності і окремих людей, і той бруд і сморід) і колись...від всього сердця вдарить так... по рашкє.... що не дай Боже бути поряд
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Будь они прокляты! Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек - Цензор.НЕТ 7429 Все эти землетрясения, цунами, вулканы, ураганы и наводнения.
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они всегда были ....просто не всегда люди были.
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И все службы созданные для предупреждения катастроф.
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Нет! До седьмого колена надо, так гораздо действенней. Еще можно отлупить башкой пол и наложить на них анафему, с такой же пользой
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Да... Жаль, что за жизнь в райском климате приходится расплачиваться жизнями людей...
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Бедные люди... Но вот что поражает: смотрят на надвигающуюся стихию, но не бегут, упорно продолжают снимать. Что это - беспечность? Переоценка собственных сил?
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Те кадры, которые вы видете снималися из безопасного места. Те кадры которые сниманлися с небезопасного места, вы не увидите.
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Посмотрите первое видео. Оно снималось явно не с безопасного места.
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Если не знать то по фото можно сказать что в каком-нибудь Саранске, или Якутске опять быдло стекломоем отравилось. Обстановка правда лучше, чем в этих "городах")
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Звертаємо увагу, що влада Індонезії подала сигнал тривоги "небезпека цунамі", а потім відмінила його через годину. За цю годину люди могли евакуюватись з прибережних районів всі. Знову і знову - не стихія забила людей, а " людський фактор".
Ще обурює, що світ, маючи електроніку найвищого рівня, автоматичні буї, сенсори, які передають інформацію через супутники - не може налагодити систем оповіщення. Це не дасть 100% гарантії попередження, коли епіцентр землетрусу дуже близько, бо не буде часу втекти, але ж щоб вибігти на горішній поверх, вистачило б хвилин. Крім того, часто цунамі б'є через півгодини після землетрусу, годину і більше. Що ж тими системами, які не дають достовірної інформації?
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Люди думають,що гадити без міри на Землі можна буде постійно...на жаль страждають інколи невинні регіони планети разом із людьми...та перед тим як зрубати гектари лісу десь в Україні,потрібно усвідомлювати,що десь воно аукнеться...та жирним мудакам плювати на все..у них рейтинги у журнальчиках і хвороблива жадібність і ненаситність як у глистів,що руйнують організм,у якому живуть...
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Треба було тікати а не стояти на телефони знімати..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЦунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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