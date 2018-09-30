 "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала в видеообращении ко второй годовщине со дня незаконного ареста Сущенко.
"Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя, твоих побратимов по несчастью, по российской тюрьме, из этой оккупации. Я хочу сказать, что от этого очень больно сердцу - и твоей семьи, и всех нас, кто тебя знает. В то же время я уверена, что ... все эти испытания - они не зря. Они точно тебя закалят, твою прекрасную семью, которая за тебя борется, но и всех нас делают злее, жестче в защите национальных интересов Украины, в защите каждого украинца, в понимании того, что такое добро и что такое зло", - подчеркнула политик.
Геращенко отметила, что в эти дни под стенами российского посольства в Париже проходит ежедневная акция в поддержку украинских политзаключенных.
"Ежедневно французские журналисты, политики, деятели культуры, среди них есть и хорошо знающие тебя люди, голодают, поддерживая Олега Сенцова, других политзаключенных Кремля, и конечно, тебя. Нет ни одной международной встречи, ни одних переговоров, ни одного интервью, где бы Президент Украины, украинская власть, все мы, не требовали оказывать давление на Кремль, оказывать давление на Путина с одним требованием - освобождения Олега, освобождения Романа, освобождения всех-всех политзаключенных Кремля и тех ребят, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", - заявила она.
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Первый вице-спикер также упомянула переданную ей картину "Цветы", которую Сущенко нарисовал в СИЗО "Лефортово".
"Ты будешь на свободе, мы в этом уверены. И у меня на столе стоит твой подарок - прекрасная картина в красивой рамке. Я хочу твой автограф, лично, на этой картине. И хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Роман! Держись, друг. Всё будет хорошо!" - подытожила она.
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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам.
В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.
7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.
Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.
МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.
К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.
если б ко мне такое обратилось я бы помер со страху
Сколько заботы и благородства!...
треба щось більш радикальне - жінка з бородою/лопатою/сокирою)) ?!
останній варіант - це треба у Кості-сокири спитати !
але це не допоможе - хуйло - нелюдина - він орк!
https://www.svoboda.org/a/29512290.html
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вважаєте, що тримаючи в неволі наших громадян рашка їх рятує ?
ото дійсно совісті у вас не має, бо не було ніколи.
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"Как только стало ясно, что одного драчливого характера не хватает, чтобы быть первым во дворе и в школе, я решил пойти в секцию бокса. Но долго там не продержался: мне очень быстро сломали нос. Боль была страшная - невозможно было дотронуться до кончика носа.
Но к врачу я не пошел, хотя вокруг говорили, что надо операцию делать. Я спросил: "Зачем? Так срастется". Действительно, срослось. Но охота заниматься боксом у меня после этого пропала."
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Конец цитаты.
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План Путина - максимальное расширение "Русского мира"?
Кое-кто очень высоко ставит Путина. Однако, всё проще. Ни о каком "Русском мире" и вообще о мире Путине не думает. Он думает только о себе. Ему нужно, чтобы все думали и говорили о нём. Поэтому он и устраивает разные конфликты. Ни война с Грузией, ни война с Украиной, ни война в Сирии, ни противостояние Америке ничего хорошего ни России, ни "Русскому миру" не принесли. Зато все говорят о Путине.
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Ему надо ломать нос. Как сломали с Ил-20. Как сломали с Вагнером. Как сломали с Бошировым&Петровым. После Ил-20 Путин, с кривым носом и с фингалом, ещё дёргается, С-300 и т.д.
УДАРИТЬ ЕЩЁ РАЗ, причём В ТО ЖЕ МЕСТО. В Сирии.
И тогда ему не захочется дёргаться.
Потому ТЕПЕРЬ ломать нос ему нужно везде, куда он его без спросу засунет.
И демократический мир будет ломать.
ЭТО НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ "АНАКОНДЫ".
СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804220
ЗАКЛИЧЕМО БУТУСОВА ВЗЯТИ ІНТЕРВ'Ю У ПАШИНІНА!