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Все про:Геращенко Ирина (1216) политзаключенные (1025) Сущенко (412)

 "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады украины, уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко извинилась перед незаконно осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко за то, что уже два года не удается вытянуть его из российской тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала в видеообращении ко второй годовщине со дня незаконного ареста Сущенко.

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"Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя, твоих побратимов по несчастью, по российской тюрьме, из этой оккупации. Я хочу сказать, что от этого очень больно сердцу - и твоей семьи, и всех нас, кто тебя знает. В то же время я уверена, что ... все эти испытания - они не зря. Они точно тебя закалят, твою прекрасную семью, которая за тебя борется, но и всех нас делают злее, жестче в защите национальных интересов Украины, в защите каждого украинца, в понимании того, что такое добро и что такое зло", - подчеркнула политик.

Геращенко отметила, что в эти дни под стенами российского посольства в Париже проходит ежедневная акция в поддержку украинских политзаключенных.

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"Ежедневно французские журналисты, политики, деятели культуры, среди них есть и хорошо знающие тебя люди, голодают, поддерживая Олега Сенцова, других политзаключенных Кремля, и конечно, тебя. Нет ни одной международной встречи, ни одних переговоров, ни одного интервью, где бы Президент Украины, украинская власть, все мы, не требовали оказывать давление на Кремль, оказывать давление на Путина с одним требованием - освобождения Олега, освобождения Романа, освобождения всех-всех политзаключенных Кремля и тех ребят, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", - заявила она.

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Первый вице-спикер также упомянула переданную ей картину "Цветы", которую Сущенко нарисовал в СИЗО "Лефортово".

"Ты будешь на свободе, мы в этом уверены. И у меня на столе стоит твой подарок - прекрасная картина в красивой рамке. Я хочу твой автограф, лично, на этой картине. И хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Роман! Держись, друг. Всё будет хорошо!" - подытожила она.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088799
 
   
 Топ комментарии
 
Вытащи язык из пэциной задницы. С рашкой эти сопли и слезы не помогут. Берите заложнико поценнее и торгуйтесь. Мертвечука например. Или дружбана нельзя?
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А що ти взагалі зробила щось корисного для України, вигріваючи сідниці в Верховній Раді? Екзальтована панянка похилого віку, та ще й з курячими мізками..
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капец ну и рожа
если б ко мне такое обратилось я бы помер со страху "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко - Цензор.НЕТ 8441
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капец ну и рожа
если б ко мне такое обратилось я бы помер со страху
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После Савченко теперь будет проблематично...
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А що ти взагалі зробила щось корисного для України, вигріваючи сідниці в Верховній Раді? Екзальтована панянка похилого віку, та ще й з курячими мізками..
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Трогательно. Всплакнул. Буду за вас голосовать. )
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Эх Россия, тюрьма народов! Жаль Романа,жаль Олега,что попались в лапы иродам!
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Вытащи язык из пэциной задницы. С рашкой эти сопли и слезы не помогут. Берите заложнико поценнее и торгуйтесь. Мертвечука например. Или дружбана нельзя?
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обязательно обращение записывать с бодуна! или других вариантов не бывает "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко - Цензор.НЕТ 3060
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А зачем Ромик, работая под прикрытием во Франции, поперся в Москву? Мало ему было Парижа?
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зачем ты сюда припхался? тебе мало параша тудей?
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Да хотелось внести разброд в умы форумчан. Как вижу, мне это удалось. А, Микола?
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Приказ куратора закон для подчиненного.
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Блин, и в Париже голодают... Это шо, глобальное помешательство? А пусть ещё зубы не чистят в знак протеста или ж2пу не вытирают - должно повлиять на Вову.
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Прости, дорогой... Делаю всё возможное... Скорблю... Повторяю в мыслях твоё имя...
Сколько заботы и благородства!...
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Грузите апельсины бочками.... Мысленно ваш...
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Треба дати звання Иришке,жiнки III тисячолiття.Може це допоможе
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не можна, це вже югіковою) жінкою зайнято !
треба щось більш радикальне - жінка з бородою/лопатою/сокирою)) ?!
останній варіант - це треба у Кості-сокири спитати !
але це не допоможе - хуйло - нелюдина - він орк!
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и не накрашенная страшная и накрашенная "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко - Цензор.НЕТ 899
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А что она сделала для его освобождения? Слетала с бабой Ягой в Милан за шмотками?
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Ни одно государство, ни один режим не пойдет на войну, будучи твердо убежденным, что эта война будет проиграна. У гибридного вождя и у его Генерального штаба должен быть в головах стратегический замысел, реализация которого приведет к победе. Попробуем в этом замысле разобраться. Какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно‑технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?





https://www.svoboda.org/a/29512290.html



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Мексиканская эстетика. Богатые тоже плачут. Слава богу, что хоть не индийская - а то оно бы стало раздеваться и родимое пятно показывать.
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Прес-секретутство - то є важкий діагноз
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А дружбан твой, виття мертветчук, тоже к кому-то обратится?
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А я вот не понимаю, как имея такого эффективного переговорщика как Медведчук, они еще все не на воле, а Медведчуку уже позволено вернуться в большую украинскую политику? Даже Кучма выпер эту сволочь. Воскрешение Вурдалака идет полным ходом, а все делают вид, что не замечают этого.
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Я би назвав це відео: "И слезы хлынули из глаз бывшего карманника"
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Господи , если бы это было единственное , что не удалось этой власти ...
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Блин, она только мне напомнила ту плакальщицу-актрису, которая поочередно перевоплощалась то в беженку, то в одесситку погорелую, то жертву правосеков. Мария Ципко ее зовут

"Вибач, дорогий, що так довго нам не вдається витягти тебе", - Геращенко звернулася до Сущенка - Цензор.НЕТ 8834
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Это все видят, добрая женщина. Да и что ждет этого Сущенко в Украине: звание Героя Украины и тюрьма, как Савченко.
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це ви так намагаєтесь захистити репутацію своєї недодержави ?
вважаєте, що тримаючи в неволі наших громадян рашка їх рятує ?
ото дійсно совісті у вас не має, бо не було ніколи.
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"Прости дорогой..У нас тут выборы на носу и нам нужно отметиться используя твою тему.." - геращенко "Вибач, дорогий, що так довго нам не вдається витягти тебе", - Геращенко звернулася до Сущенка - Цензор.НЕТ 1790
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и вот произошло чудесное перевоплощение: ровно в двенадцать ирка-кряква превратилась в ирку плаксу "Вибач, дорогий, що так довго нам не вдається витягти тебе", - Геращенко звернулася до Сущенка - Цензор.НЕТ 22
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Вроде ж не Пасха, а пошла мода перед выборами прощения просить.
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Безпринципная и лицемерная тетка, циничная приспособленка , холуйствующая при любой власти
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Цитата из Путина, как штрих к его психологическому портрету:
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"Как только стало ясно, что одного драчливого характера не хватает, чтобы быть первым во дворе и в школе, я решил пойти в секцию бокса. Но долго там не продержался: мне очень быстро сломали нос. Боль была страшная - невозможно было дотронуться до кончика носа.
Но к врачу я не пошел, хотя вокруг говорили, что надо операцию делать. Я спросил: "Зачем? Так срастется". Действительно, срослось. Но охота заниматься боксом у меня после этого пропала."
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Конец цитаты.
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План Путина - максимальное расширение "Русского мира"?
Кое-кто очень высоко ставит Путина. Однако, всё проще. Ни о каком "Русском мире" и вообще о мире Путине не думает. Он думает только о себе. Ему нужно, чтобы все думали и говорили о нём. Поэтому он и устраивает разные конфликты. Ни война с Грузией, ни война с Украиной, ни война в Сирии, ни противостояние Америке ничего хорошего ни России, ни "Русскому миру" не принесли. Зато все говорят о Путине.
++++++++++++++++++++++++++++++
Ему надо ломать нос. Как сломали с Ил-20. Как сломали с Вагнером. Как сломали с Бошировым&Петровым. После Ил-20 Путин, с кривым носом и с фингалом, ещё дёргается, С-300 и т.д.
УДАРИТЬ ЕЩЁ РАЗ, причём В ТО ЖЕ МЕСТО. В Сирии.
И тогда ему не захочется дёргаться.
Потому ТЕПЕРЬ ломать нос ему нужно везде, куда он его без спросу засунет.
И демократический мир будет ломать.
ЭТО НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ "АНАКОНДЫ".
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"Вибач, дорогий, що так довго нам не вдається витягти тебе", - Геращенко звернулася до Сущенка - Цензор.НЕТ 1692Ray‏ @Ray_net_ua 46 мин.46 минут назад
СБУ зарабатывают миллионы на предательстве, выдавая добровольцев ВСУ ФСБ РФ, а тех кто об этом говорят угрожают убить. Мне уже СБУ угрожало, чтобы я вешался. - российский актер доброволец ВСУ Пашинин
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804220
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ЦЕ МАЄ БУТИ В ТОПІ. ↑
ЗАКЛИЧЕМО БУТУСОВА ВЗЯТИ ІНТЕРВ'Ю У ПАШИНІНА!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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