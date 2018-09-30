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 Переход судов "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполь сопровождался кораблями и авиацией РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Во исполнение решения начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко 19 сентября начался переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполь.

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", выйдя из Практической гавани Одессы взяли курс на Керченский пролив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов рассказал, что переход в Керченский пролив проходил в сложной обстановке, так как сопровождался кораблями и авиацией Российской Федерации.

По словам командира морского буксира "Корец" Александра Григоревского, разведывательный корабль Черноморского флота РФ опасно маневрировал вблизи спасательного судна "Донбасc" и мог спровоцировать аварийную ситуацию.

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Напомним, украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/v3088782
 
 
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УССКИЕ !!.А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???,а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ....
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А что должно стать основой? Пустой берег?
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Ну буксир и баржу называть основой ВМФ, это мягко говоря глупо.
Как может на что то повлиять военный флот состоящий из буксира и баржи лично мне не понятно.
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Был недавно в Италии.
.
Видел рюсссье-туристо..,.
Видел ихние большущие глаза и зависть , смешаную ненавистью..
.
Но прикол в том , что я подслышал в ихнем разгаворе...-" Вот победит Путин америку,- ПЕРЕСЕЛЮСЬ ТУДА на проживание ...".
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Я их видел в 2017 году в Болгарии. Эти обезьяны так и не научились держать вилку и ножик и уберать после себя со стола . Быдло как было , и быдлом осталось
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Мне стыдно, но я тоже не умею правильно держать вилку, ложку и нож. Когда-то меня учили, но безуспешно. Помню, что один из этих предметов нужно держать непременно в левой руке, даже если я правша, и правая рука у меня свободна.
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да пусть переселяется, они же планируют ее в "радиоактивный пепел" превратить, как сказал сикелев. будет отличное место для лишнехромосомных мутантов с мозгом как орех.
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Норм, только хотел спросить, а где наша авиация была и тут же о ми -14 заговорили. Гюрзы такой рейд не перенесли бы? Дозапрвку походу рейса Донбасс мог бы организовать.
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Люди,вы что не понимаете зачем эти два старых судна отправили в этот переход , и в этоже время самолет-разведчик ВВС США кружил наблюдая за керченским проливом?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПереход судов "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполь сопровождался кораблями и авиацией РФ, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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