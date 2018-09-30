 Переход судов "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполь сопровождался кораблями и авиацией РФ, - Минобороны. ВИДЕО

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", выйдя из Практической гавани Одессы взяли курс на Керченский пролив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов рассказал, что переход в Керченский пролив проходил в сложной обстановке, так как сопровождался кораблями и авиацией Российской Федерации.

По словам командира морского буксира "Корец" Александра Григоревского, разведывательный корабль Черноморского флота РФ опасно маневрировал вблизи спасательного судна "Донбасc" и мог спровоцировать аварийную ситуацию.

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Напомним, украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.