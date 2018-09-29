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Все про:Макеевка (397) вода (186)

 "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой. ВИДЕО

Житель Макеевки рассказал, что для технических нужд и умывания используют канализационную воду.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.

Источник: https://censor.net.ua/v3088776
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да. ждали же от хуйла молочных рек с кисельными берегами..... "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой - Цензор.НЕТ 1529 Бойтесь своих желаний...)))
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Какая наглость - перед лицом всепоглощающей биндеравскай угрозы

отказываться пить воду из унитаза!..
Ажтрисёт!
"Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой - Цензор.НЕТ 7697
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что им не нравится? Это родной скрепный запах!
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нельзя пока попы гундяевские не освятят...потом можно и даже рекомендованно...
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Ну да. ждали же от хуйла молочных рек с кисельными берегами..... Бойтесь своих желаний...)))
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А чего мы о них пишем?
Нам пох....
Пусть путе жалуются.
У наших чинуш проблем с нашими людьми нет?
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ты за всех не расписывайся, ладно?

мне вот не пох. я с Донбасса.
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Так поднимай бунт, выгоняй шваль кацапскую. Будет вода чистая. А то ни разу что-то не слышал, чтобы там кто-то протестовал.
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слушай, ты, массовик-затейник, а про батальон "Донбасс" ты тоже не слышал? ты думаешь чем там ВСУ уже 5-й год занимается?
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Мужик "Якість жахлива, вживати в їжу ніяк не можна", - жителям Макіївки пропонують користуватися каналізаційною водою - Цензор.НЕТ 3869 trolik.... не спорь ни с кем... без толку.... у меня тоже родные по две стороны Донбасса, и у них в головах такая каша, что им надо дохуя времени, чтобы хотя бы между собой разобраться ... мы лучше подождем.....
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Шо обписался?
Ну конечно... Вы шахтёры и трактористы только с бабами герои!
Ссылко донбасское ватное.
А че не в рашку укатил? Там же твои скрепы с Мкада и до полярных простирается...
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серж, ты просто засранец.

дурноватый, бо языком, как помелом, ляпаешь.

потролить тебя?
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"а там - на четверть бывший наш народ"...як казав вова высоцькый.
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Был перечень населения?
Я лично считаю что весь наш народ оттуда выехал в Украину, а предатели в рашку. Остались крысы, предатели, убийцы, маньяки и рашинские ублюдки.
И никто меня пустым бла бла без доказательств не переубедит.
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попробуй колысь свалить на босу ногу из насиженных мест...
мемуары не забудь опубликовать.
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Мои друзья выехали...
Работают, начали с 0...и не ревут как ты.
Нюня....
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ты слишком юн...мне вообще по барабану,бо родился и живу в пяти километрах от высого замка...а о чужом опыте,по твоему,хто жужжит?
отож.
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Ну та не ной и не жжужи... Пчёлка Маййа ты моя!
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да и общаться тебе не дано... у жыдоугрофиннобурятофф с этим всегда сложно.
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А где он в Украине? Хотим с братанами к нему в гости зайти... Яйца и помидоры уже неделю на жаре ждут... Подойти нельзя.
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это Джеймс Бонд у меня спрашивает?!

у прЫнца Чарли поинтересуйся. может он с ним на корте...
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Это ты брехло и балабол сказал что ахметка в Украине.
Хотя чего ждать от ватана кроме лжи.
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читать сперва научись. понимать все равно не сможешь, но хоть что-то...
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Сначала путин введи... так теперь не обижайтесь... пейте говно оно очень скрепное и вяликой родиной пахнет.😁
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Так тем более,что путин их сразу предупредил,что они спрячутся за мирным населением.И все дерьмо будет глотать народ лугандона.Теперь пусть жрут говно,они это заслужили.
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Незабаром настане опалювальний сезон. Проблем з підключенням тепла буде на всю Україну. Від Макєєвки український уряд вже охоче відмовився, повірте, він з такою самою охотою відмовиться і від всієї України, аби лише гроші давали.
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Можно посетить Крым по обмену опытом там тоже руский дух и русью пахнет.
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Так то вместо пива, а тут посерьезнее будет... "Якість жахлива, вживати в їжу ніяк не можна", - жителям Макіївки пропонують користуватися каналізаційною водою - Цензор.НЕТ 7097
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а хотелось чего? моршинской, миргородской?
а может шампанское?
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Хотелось рек с боярой вместо воды и икорные берега что бы
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И Шобы жить на кранАй плоШШе и зарплаты были как у мАААЦквЄ...
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какой бы не хотелось, а получилась "хуйловская"
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вода "духовные скрепы"
со вкусом портянок и репы
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Да им сейчас и утрЄнняя рАсА за счастье... "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой - Цензор.НЕТ 8647
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Не, ну так, кричали "параша прийди". Вот, пришла. Вода теперь канализационная, а была водопроводная.
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такое впечатление что везде куда приходят москали начинаются проблемы с водой . шо в Крыму шо на Донбассе "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой - Цензор.НЕТ 8720
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Будете смеяться, но это европейская норма, если не ошибаюсь воду используют до 5 раз...другое дело качество очистки )))
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Дык, паРаша пришла-гигиену навела!!!
🤑
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Всем приятного вечера.

https://www.youtube.com/watch?v=CASyRVMPs28&list=RDCASyRVMPs28&start_radio=1#t=88
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Эта фсё фігня.Зато можна гаваріть парускі.
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Скрепная водичка из унитаза благотворно влияет на мозг ватника и помогает еще больше любить великую и могучую рассеюшку!!!
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"Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой - Цензор.НЕТ 2670

та нормально-нормально. Для ваших щи, или щей с гнилой капустой в самый раз)))

Нема воды. Бандеровцы выпили. Крапка.
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Губит людей не пиво, губит людей вода...©🍻
😱
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Зато в одном блюде вам и пьервое и второе
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Сразу напомнило "Приключения Ивана Чонкина" Кругооборот гамн дерьма в природе. Этот фрагмент фильма : https://www.youtube.com/watch?v=RKVUvXLCVKU
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А россияне будут брать кредит,чтоб оплатить вывоз мусора и продолжать терпеть и дальше."Якість жахлива, вживати в їжу ніяк не можна", - жителям Макіївки пропонують користуватися каналізаційною водою - Цензор.НЕТ 6357
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«Наверное, с туалетом перепутал» - бессмертные слова лаврухи

и он таки прав... не поспоришь...
пейте канализасьен... если путаете...
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Обращаю внимание бывших жителей оккупированных регионов Украины, которые переехали на постоянное местожительство в НЕоккупированную часть страны...

Если вы, сотрудничали в той или иной мере с оккупационной администрацией (выполняли обязанности "государственных служащих", работали в "полиции, налоговой службе, прокуратуре, государственной администрации" и т.п.), имели отношение к организации и проведению сепаратистского "референдума" или иным каким образом коллаборировали с оккупантами, например, воспитывая детишек в духе "Новороссии" и почитания "ДНР\ЛНР", не говоря уже о "прохождении службы в незаконных вооружённых формированиях"...

НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!

Приобретение вами недвижимости на неоккупированной территории, вывоз-вывод капитала сюда или ведения тут бизнеса не сделает вашу (а так же ваших ближайших родственников) жизнь в дальнейшем безопасной, обеспеченной или даже сколь-нибудь приемлемой...

Скажем так, определённые организации и учреждения Украины всё помнят и всё видят, не взирая на сохранённые вами паспорта граждан Украины и претензии на этом основании на полноправные права гражданина этой страны, а так же вашего желания прикинуться ветошью...

Напоминаю, что настоящие переселенцы, вынужденные из-за вашего предательства покинуть свою малую Родину (оккупированные района Донбасса), бросив своё движимое и недвижимое имущество, часто с угрозой для своей жизни из-за ваших и ваших друзей из-за поребрика действий, так же всё помнят и ничего не забыли... и потому у вас точно ничего с ветошью не сложится. Аминь!

Хочу также обратить ваше внимание на тот факт, что определённая терпимость и толерантность со стороны нынешней украинской власти разных уровней к вашей минувшей деятельности, во многом обеспеченная коррупционной составляющей, отнюдь не станет панацеей для вас в ближайшем будущем... а так же в дальнейшем...
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Зато пєрєд народамі маладих Рєспублік откриваюцца очєшуітєльниє пєрспєктіви руцкаво міра:

"Якість жахлива, вживати в їжу ніяк не можна", - жителям Макіївки пропонують користуватися каналізаційною водою - Цензор.НЕТ 9529
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Пить можно.Все будет нормально.Пейте на здоровье.
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Як кораблі українських ВМС пройшли через Керченську протоку: військові оприлюднили нове відео https://24tv.ua/yak_korabli_ukrayinskih_vms_proyshli_cherez_kerchensku_protoku_viyskovi_oprilyudnili_nove_video_n1039591
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жмуров мыть сойдет
а хавать то уже такое)))
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за молодые республики не грехъ и говнеца испить...
ибо нарасеюшка завсегда как малыми говнами,равно и большими говнищами приростала и приростать будетъ...
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Москаль сказав-пацаки сдєлали,тепер мочу п'ють не тільки замість пива а і замість води
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Через 2 дня Макеевка перейдет под контроль Украины - воду обеспечат...
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донбас уже лет пять всю Украину кормит . А в ответ ничего . Как всегда , - вода из с . донца . ( бендеровского ) . "Якість жахлива, вживати в їжу ніяк не можна", - жителям Макіївки пропонують користуватися каналізаційною водою - Цензор.НЕТ 3976
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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