 "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Макеевские совсем обнаглели, отказываются употреблять в пищу канализационную воду https://t.co/N1wi0Uoq7I #Макеевка pic.twitter.com/fjEq4EXtbU— Necro Mancer (@666_mancer) 29 сентября 2018 г.
Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.
По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.
Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.
МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.
отказываться пить воду из унитаза!..
Ажтрисёт!
Нам пох....
Пусть путе жалуются.
У наших чинуш проблем с нашими людьми нет?
мне вот не пох. я с Донбасса.
Ну конечно... Вы шахтёры и трактористы только с бабами герои!
Ссылко донбасское ватное.
А че не в рашку укатил? Там же твои скрепы с Мкада и до полярных простирается...
дурноватый, бо языком, как помелом, ляпаешь.
потролить тебя?
Я лично считаю что весь наш народ оттуда выехал в Украину, а предатели в рашку. Остались крысы, предатели, убийцы, маньяки и рашинские ублюдки.
И никто меня пустым бла бла без доказательств не переубедит.
мемуары не забудь опубликовать.
Работают, начали с 0...и не ревут как ты.
Нюня....
отож.
у прЫнца Чарли поинтересуйся. может он с ним на корте...
Хотя чего ждать от ватана кроме лжи.
а может шампанское?
со вкусом портянок и репы
🤑
https://www.youtube.com/watch?v=CASyRVMPs28&list=RDCASyRVMPs28&start_radio=1#t=88
та нормально-нормально. Для ваших щи, или щей с гнилой капустой в самый раз)))
Нема воды. Бандеровцы выпили. Крапка.
😱
гамндерьма в природе. Этот фрагмент фильма : https://www.youtube.com/watch?v=RKVUvXLCVKU
и он таки прав... не поспоришь...
пейте канализасьен... если путаете...
Если вы, сотрудничали в той или иной мере с оккупационной администрацией (выполняли обязанности "государственных служащих", работали в "полиции, налоговой службе, прокуратуре, государственной администрации" и т.п.), имели отношение к организации и проведению сепаратистского "референдума" или иным каким образом коллаборировали с оккупантами, например, воспитывая детишек в духе "Новороссии" и почитания "ДНР\ЛНР", не говоря уже о "прохождении службы в незаконных вооружённых формированиях"...
НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ!!!
Приобретение вами недвижимости на неоккупированной территории, вывоз-вывод капитала сюда или ведения тут бизнеса не сделает вашу (а так же ваших ближайших родственников) жизнь в дальнейшем безопасной, обеспеченной или даже сколь-нибудь приемлемой...
Скажем так, определённые организации и учреждения Украины всё помнят и всё видят, не взирая на сохранённые вами паспорта граждан Украины и претензии на этом основании на полноправные права гражданина этой страны, а так же вашего желания прикинуться ветошью...
Напоминаю, что настоящие переселенцы, вынужденные из-за вашего предательства покинуть свою малую Родину (оккупированные района Донбасса), бросив своё движимое и недвижимое имущество, часто с угрозой для своей жизни из-за ваших и ваших друзей из-за поребрика действий, так же всё помнят и ничего не забыли... и потому у вас точно ничего с ветошью не сложится. Аминь!
Хочу также обратить ваше внимание на тот факт, что определённая терпимость и толерантность со стороны нынешней украинской власти разных уровней к вашей минувшей деятельности, во многом обеспеченная коррупционной составляющей, отнюдь не станет панацеей для вас в ближайшем будущем... а так же в дальнейшем...
а хавать то уже такое)))
ибо нарасеюшка завсегда как малыми говнами,равно и большими говнищами приростала и приростать будетъ...