 "Качество отвратительное, употреблять в пищу никак нельзя", - жителям Макеевки предлагают пользоваться канализационной водой. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что госпитализировали уже 87 местных жителей.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

МВОТ направило обращение к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей миссии в место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения Украины, которое сейчас вынуждено проживать на оккупированной территории.