 СБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По замыслу российских спецслужб "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были заострить криминогенную обстановку, в частности из-за совершения резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф-1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов различного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца.

Также обнаружено телефоны, компьютерную технику с материалами, которые подтверждают связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР". Изъятые предметы переданы на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Спецоперация по разоблачению организованных группировок проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры".

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