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 СБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожской области попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, которые подконтрольны "ворам в законе" из РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По замыслу российских спецслужб "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были заострить криминогенную обстановку, в частности из-за совершения резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф-1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов различного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца.

Также обнаружено телефоны, компьютерную технику с материалами, которые подтверждают связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР". Изъятые предметы переданы на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Спецоперация по разоблачению организованных группировок проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с ворами в законе, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/v3088680
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
Господа, вы что-то попутали. Некоторое время назад эти криминальные элементы вами же представлялись как защитники Украины.
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НЄ... Он больше по стеклопомоям, бояре и ягеле специализируеЦА
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Некоторое время назад эти криминальные элементы получали бабки, оружие и инструкции у хуйловских прихвостней.
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А хде же автоматическое оружие "неустановленного образца"? Марсианского, небось, производства?
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СБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов.
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Таки да,заголовок составлен через пень-колоду.
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думаю, что необходимо установить каналы поствки оружия и боеприпасов и тех, кто занимается поставками оружия, а также на каком основании они хранят и используют оружие. имхо.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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