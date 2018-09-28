 Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик рассказал, выступая в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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"Порошенко заявляет, что Украина становится самой большой православной страной. Вы представляете, он частично прав. Потому что на Украине все приходы, церкви, храмы были сохранены, а в основном разрушены в России. Вот как сделали руками большевиков в Кремле! Казалось бы, разрушали церкви по всей советской стране. Нет - в основном по этнической России сжигают, разрушают. На Украине сохранилась. И там сейчас реально больше приходов, храмов, монастырей. Если они получают автокефалию, то они провозглашают себя уже главной православной страной. И как бы говорят, что Москва теперь уже - не "третий Рим", - констатировал Жириновский.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.