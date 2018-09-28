EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  5271  62
Материалы по теме:
Все про:Жириновский (465) РПЦ (411) церковь (891) Томос (1)

 Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский признал в эфире росТВ, что Российская Православная церковь потерпела поражение и теперь "главной православной страной мира" является Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик рассказал, выступая в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". 

...
Читайте: "Мы уже на финишной прямой", - Порошенко о получении томоса

"Порошенко заявляет, что Украина становится самой большой православной страной. Вы представляете, он частично прав. Потому что на Украине все приходы, церкви, храмы были сохранены, а в основном разрушены в России. Вот как сделали руками большевиков в Кремле! Казалось бы, разрушали церкви по всей советской стране. Нет - в основном по этнической России сжигают, разрушают. На Украине сохранилась. И там сейчас реально больше приходов, храмов, монастырей. Если они получают автокефалию, то они провозглашают себя уже главной православной страной. И как бы говорят, что Москва теперь уже - не "третий Рим", - констатировал Жириновский.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/v3088645
 
   
 Топ комментарии
 
А ты свои мощи передай в Спортлото, Жирик)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Именно так и будет,дурик. Если кто не понял ))
 показать весь комментарий
 
 
Жирик не так говорит. Украина уже давно главная истинная православная страна, а Кацапстан -это сатанинское болото с чертями, такими как Пукин и Жирик.
 показать весь комментарий
 
 
И не только это. Еще не известно кого в рашке больше, православных или мусульман Україна стане головною православною країною і заявить, що Москва вже - не "третій Рим", - Жириновський - Цензор.НЕТ 7692.

 показать весь комментарий
 
 
А ты свои мощи передай в Спортлото, Жирик)
 показать весь комментарий
 
 
Ты знаешь, ты прав. Но с бутылки не слезай, вонять шибко будет
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба! Вперше Жирік тверезу думку висловив. Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский - Цензор.НЕТ 9473
 показать весь комментарий
 
 
и не только он))), Гаага уже на горизонте, скоро он будет орать Слава Украине!, а соловей Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
 
С коммунистами жирик прав. Давайте зюганова на трон. Хочу новый ссср посмотреть. Точнее как он развалится ))
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле само православие уже похаено московскими попами. И коммунистами. Так,что ее популярность не так уж и велика. Вообщем на сильно большие барыши можно не надеяться.
 показать весь комментарий
 
 
эстафету российского главкомуняки у Зюганова уже отобрали.. теперь там Грудинин мечтает о новом совке..
 показать весь комментарий
 
срасея никогда и не было третим римом...лол кацапы сами придумали.и сами поверили.и так вся история козломордых
 показать весь комментарий
 
 
москалям как обычно хочется непременно быть первыми . я считаю нам важнее быть независимыми от РПЦ . а первые мы или вторые непринципиально Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский - Цензор.НЕТ 6191
 показать весь комментарий
 
 
Масква теперь, как и была, пустое место. )
 показать весь комментарий
 
 
Гей, чувак, ти ще можеш помити свої лапті в Індійському океані, заявивши, що Московія була колискою аріїв, які тікали з півночі від льодовикового періоду, а Шива та Калі - прям як Мінін з Пожарським на Красній площі Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский - Цензор.НЕТ 6060
 показать весь комментарий
 
 
Московия думала что она все время будет жить на ворованной/придуманной истории. Сила в правде.
 показать весь комментарий
 
 
Жирік, Україна ще визнаним регіональним лідером стане. Почекай трохи.
 показать весь комментарий
 
 
Цилковито можливо . Якщо олигархив зможемо позбутись.
 показать весь комментарий
 
 
стопроцентово)))
но,какой то убогий)
 показать весь комментарий
 
 
Жирик, ты прав! Я на экскурсии в Киеве был поражен, сколько наших Гедиминовичей в Украине похоронено. А вот в Москве - ни одного!
 показать весь комментарий
 
 
Так ВКЛ було, яким боком до нього мокші.
 показать весь комментарий
 
 
а я полтора года в панеряй сапоги савецкой армии изнашивал. классная страна. сиживали мы тогда летом с дамами Панеряйского МРЦ на накрытой столом шинелке в холодке тамошнего, тогда ещё свободнодоступного заброшенного тоннеля и говорили они, - придёт день и, возможно на 7 ноября, как вжарим мы пулемётными очередями с башни Гедемина по руцким "славянку"....))) одно жаль - нет в Украине своей Грибаускайте (((((
 показать весь комментарий
 
"вот те жирик и крым и рым!" ))) в рашке осталось две нераздельные святыни - хуйло и гундяй ))
 показать весь комментарий
 
Управляющему приходами РПЦ МП в США отказано в продлении американской визы. AFTУкраина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский - Цензор.НЕТ 9400
 показать весь комментарий
 
 
Два обрезанных решают кто православней.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати о Риме...Брехню Климкина не торопятся развеивать о поддержке Ватиканом..?Позор.

=============
Частково виправляючи новину, яку вчора надало урядове джерело, де йдеться про зустріч між Архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем Відділу Відносин з Державами і паном Павлом Клімкіним, Міністром Закордонних Справ України, Апостольська Нунціатура в Україні ще раз підтверджує позицію, багаторазово висловлену Святим Престолом, для якого питання створення однієї Української Православної Помісної Церкви є внутрішнім питанням Православної Церкви, щодо якого Святий Престол не надавав та не має наміру будь-де надавати жодної оцінки.



Київ, 26 вересня 2018.
 показать весь комментарий
 
 
От і добре, бо московіти вже верещали що нам католики допомагають.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тоесть тебе важней,что верещат московиты и пофиг как нагло брешет и позориться министр МВД Украины?
 показать весь комментарий
 
Ти мене вже заплутав, яке відношення міністр МВД має до церкви?
 показать весь комментарий
 
 
Вот честно понять не могу
==========
В пресс-слжбе МИД 25 сентября сообщили о встрече Климкин с Секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Украинской стороной отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к "status quo" невозможно. Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога"
 показать весь комментарий
 
кацапские пердаки улетают в космос)))
 показать весь комментарий
 
 
Михайлівський монастир, Микільський віцськовий храм, що в Києві знищили большевики в 1930-х. Це тільки, що згадалося навскидку. В Україні комуністами понищено дуже багато церков.
 показать весь комментарий
 
Нет ну может же говорить правду когда захочет
 показать весь комментарий
 
Украина и весь мир уже давно заявили: москва и московия никогда не была и не будет третьим Римом. Ты все проспал, урод. Хотя, без разницы, старый козел: от тебя никогда ничего не зависело и не будет зависеть.
 показать весь комментарий
 
коцапы про йулю мечтают:

Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2019 году ликвидирует "Нафтогаз Украины" и все ее посреднические структуры.
Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Очень православно сказал Вольфович. Но Москва никогда не была Третьим Римом, его вообще никогда не было. Был и есть Второй Рим - Константинополь, а Киев - Матерь городов русских, в число которых не входит мокшанское стойбище Москва.
 показать весь комментарий
 
 
Ну,это было понятно давно. Болотное мокшанское отребье всегда чувствовало свою ущербность по отношению к Украине,несмотря на все их шовинистические и нацистские визги и стоны.
 показать весь комментарий
 
 
Щас, тільки петюня проспиться після ООНи і такого назаявляє..... Україна стане головною православною країною і заявить, що Москва вже - не "третій Рим", - Жириновський - Цензор.НЕТ 3319
 показать весь комментарий
 
 
кто же лучше разбирается в православии как не сын адвоката...
 показать весь комментарий
 
рассеяне пошли на Украину градами и танками , а сейчас говорят что их кто то разьединяет с Украиной .
 показать весь комментарий
 
 
Именно поэтому московские попы мирно не уйдут из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Уяви собі таке: Жителі села вирішили перейти до створеноі Украінськоі Православной Церкви. Що зможе протиставити людям піп з засаленою бородою? А нічого -його попруть сраною мітлою. і все! І так аж до Києво-Печерськоі Лаври.
 показать весь комментарий
 
Не тому Украіна стане головною в православному світі, що там церкви збереглись, а в Росіі іх нищили, а тому, що мокші ніякі не віруючі, а насправді вони мракобіси і чорносотенці. "Все, что русские взяли от православия -это перекреститься перед тем, как отрубить человеку голову" Достоевский. Московська церква стане вже навіть не сектою, а збіговиськом озлоблених мракобісів.
 показать весь комментарий
 
 
бедный жирик...то шо,теперь фюрер лдпр юноармейцев в сауны и бассейны не будет приглашать?назло хохлам православным...
 показать весь комментарий
 
Який там Рим! Мацква назавжди Сарай- столиця Золотої Орди
 показать весь комментарий
 
 
"Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновски" - оказывается, шут кремлёвский, не такой уже и безнадёжный дебил, пару извилин у старика ещё сохранилось, да и темперамент тренирует, что значит гусский, величие так и прёт.
 показать весь комментарий
 
 
Москва возвращается в прошлое. В самые изначальные исконные болота.
 показать весь комментарий
 
...они поссорили нас с Грузией напав Росией на Грузию
...они разрушили все церкви в Росии...
Кто ОНИ??? Кто же они, млять? Те кто в мавзолее лежит или те кто сейчас в кремле сидит?
 показать весь комментарий
 
Уяви собі таке: Жителі села вирішили перейти до створеноі Украінськоі Православной Церкви. Що зможе протиставити людям піп з засаленою бородою? А нічого -його попруть сраною мітлою. і все! І так аж до Києво-Печерськоі Лаври.
 показать весь комментарий
 
Кацапом быть уже не модно, Жирик римлянином себя считает?.. Бу-га-га ))))
 показать весь комментарий
 
Что будет с угрочукчами и их замусоренным всяким хламом сознанием, когда они услышат это..? Україна стане головною православною країною і заявить, що Москва вже - не "третій Рим", - Жириновський - Цензор.НЕТ 8388
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУкраина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх