 Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик рассказал, выступая в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Порошенко заявляет, что Украина становится самой большой православной страной. Вы представляете, он частично прав. Потому что на Украине все приходы, церкви, храмы были сохранены, а в основном разрушены в России. Вот как сделали руками большевиков в Кремле! Казалось бы, разрушали церкви по всей советской стране. Нет - в основном по этнической России сжигают, разрушают. На Украине сохранилась. И там сейчас реально больше приходов, храмов, монастырей. Если они получают автокефалию, то они провозглашают себя уже главной православной страной. И как бы говорят, что Москва теперь уже - не "третий Рим", - констатировал Жириновский.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
но,какой то убогий)
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Частково виправляючи новину, яку вчора надало урядове джерело, де йдеться про зустріч між Архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем Відділу Відносин з Державами і паном Павлом Клімкіним, Міністром Закордонних Справ України, Апостольська Нунціатура в Україні ще раз підтверджує позицію, багаторазово висловлену Святим Престолом, для якого питання створення однієї Української Православної Помісної Церкви є внутрішнім питанням Православної Церкви, щодо якого Святий Престол не надавав та не має наміру будь-де надавати жодної оцінки.
Київ, 26 вересня 2018.
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В пресс-слжбе МИД 25 сентября сообщили о встрече Климкин с Секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.
"Украинской стороной отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к "status quo" невозможно. Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога"
Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2019 году ликвидирует "Нафтогаз Украины" и все ее посреднические структуры.
Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас.
...они разрушили все церкви в Росии...
Кто ОНИ??? Кто же они, млять? Те кто в мавзолее лежит или те кто сейчас в кремле сидит?