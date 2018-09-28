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 На суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире произошла драка. ВИДЕО

В суде по делу подозреваемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого произошла драка между представителями праворадикальной организации С-14 и защитником подсудимого Андреем Гожим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

...

Отмечается, что стычка началась сразу после того, как суд объявил перерыв в заседании до 14:30.

На странице организации C14 в Facebook сообщается, что "конфликт произошел с лицом в кожаной куртке".

"Оно (лицо. - Ред.) начало толкать людей, после чего его оттолкнули. Далее эта уголовная морда начала буквально драться. Это все видно на видео.

Адвокаты Муравицкого спокойно покинули зал.

Столкновение затеял единолично лысый в кожаной куртке. После столкновения на удивление это существо научилось говорить на государственном языке.

С14 готовы предоставить защиту господину Муравицкому и его адвокатам и оберегать их покой от уголовного провокатора в дальнейшем. Нам важен законный приговор для сепаратиста", - говорится в заявлении на странице организации.

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Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Пропагандист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

На судебном заседании 27 июня суд отпустил Муравицкого под домашний арест.

6 августа прокурор Вадим Левченко попросил суд заменить Муравицкому меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. В то же время адвокат журналиста инициировал замену круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы подсудимый мог днем работать. Суд не согласился с обоими, оставил Муравицкого под домашним арестом и назначил следующее заседание по делу на 28 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/v3088637
 
 
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видно как этот мудак на 6-ой секунде вставил капу . очевидно что он специально пришел подраться
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Дурник кацапський, гранату в труси засунуть, тільки капа і лишиться.
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гранана это конечно перебор но вот бейсбольная бита . очень хорошо помогает против таких умников На суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі відбулася бійка - Цензор.НЕТ 9405
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Как говорил генерал Дудаев,рюсский это почти всегда Иван-Дурак и царевна ЖАБА на БОЛОТЕ.......... На суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі відбулася бійка - Цензор.НЕТ 5519
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Ту пад....сепарну .Муравицького та його ПРихвостнів (адвокатиків) вже давно пора *на ялину * !!
..І *москальке * ще дригається !..
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.Житомир.info | Захисників житомирського блогера, якого звинувачують у держзраді, забрала «швидка» після сутички в суді з С14 На суді над прокремлівським блогером Муравицьким у Житомирі відбулася бійка - Цензор.НЕТ 6535
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Нагадаю. Муравицький це той ватний андон за якого на цензорі підписувалися зралогінюки на чолі з 3 Н та іншоб наволоччю, мовляв Порох гнобить правду.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире произошла драка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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