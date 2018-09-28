 На суде над прокремлевским блогером Муравицким в Житомире произошла драка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что стычка началась сразу после того, как суд объявил перерыв в заседании до 14:30.

На странице организации C14 в Facebook сообщается, что "конфликт произошел с лицом в кожаной куртке".

"Оно (лицо. - Ред.) начало толкать людей, после чего его оттолкнули. Далее эта уголовная морда начала буквально драться. Это все видно на видео.

Адвокаты Муравицкого спокойно покинули зал.

Столкновение затеял единолично лысый в кожаной куртке. После столкновения на удивление это существо научилось говорить на государственном языке.

С14 готовы предоставить защиту господину Муравицкому и его адвокатам и оберегать их покой от уголовного провокатора в дальнейшем. Нам важен законный приговор для сепаратиста", - говорится в заявлении на странице организации.

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Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Пропагандист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для пророссийских СМИ. Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

На судебном заседании 27 июня суд отпустил Муравицкого под домашний арест.

6 августа прокурор Вадим Левченко попросил суд заменить Муравицкому меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. В то же время адвокат журналиста инициировал замену круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы подсудимый мог днем работать. Суд не согласился с обоими, оставил Муравицкого под домашним арестом и назначил следующее заседание по делу на 28 сентября.