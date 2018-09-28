 Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, из кассы заведения украдено 5 тысяч гривен. Инцидент произошел вчера около девяти часов вечера на улице Тычины, 26.
Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. на записи видно как несколько мужчин заходят в помещение и повредив находящееся там оборудование быстро уходят. Во время нападения звучали выстрелы. Никто не пострадал. Полиция разыскивает нападавших.
...
Их там нет!
Не верите, спросите у полиции.
А нам цих лизожопів геть не шкода, бо забирають вони бува останнє та й юридично бізнесу цього у нас нема.