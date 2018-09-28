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 Происшествия, Общество
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Все про:игорный бизнес (258) Киев (16534) ограбление (1151)

 Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы. ВИДЕО камер наблюдения

Группа неизвестных разгромила игорное заведение в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, из кассы заведения украдено 5 тысяч гривен. Инцидент произошел вчера около девяти часов вечера на улице Тычины, 26.

Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. на записи видно как несколько мужчин заходят в помещение и повредив находящееся там оборудование быстро уходят. Во время нападения звучали выстрелы. Никто не пострадал. Полиция разыскивает нападавших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Около 2 тысяч нелегальных заведений игорного бизнеса работает в Украине. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует деятельность подпольного игрового зала в центре Киева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088617
 
   
 Топ комментарии
 
Ай-я-яй!!! Теперь Рюкзаков в замешательстве. Как оформить ограбление казино если в Украине официально казино не существует.
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Ограбление ВЕКА! Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы - Цензор.НЕТ 5313 Сейчас столько казино понатыкано по Киеву....вот на всех денег и не хватает...обнищал народ.
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В смысле? В Киеве же нет игральных заведений - они запрещены, а новая полиция уничтожила нелегальные-незаконные заведения!
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Ограбление ВЕКА! Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы - Цензор.НЕТ 5313 Сейчас столько казино понатыкано по Киеву....вот на всех денег и не хватает...обнищал народ.
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Дык если народ обнищал, то какой смысл их открывать, я не понимаю?... Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы - Цензор.НЕТ 5840
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Третьяков . который депутат БПП, у которого ЭТО ВСЁ на жену записано явно знает. Да и Аваков тоже в доле.........
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Действующая власть Украины - сатанинская и это подтверждается в том числе и возобновлением работы игорных заведений, где тусуется преступность, наркоторговля процветает и всякая зараза.
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как ни странно, но именно в такие времена казино и зарабатывают много, много людей почему то думают что могут поправить свои дела выигрышем и оставляют в казино последнее
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Какие казино могут быть в послереволюционном реформированном Киеве? Наверное вы что-то путаете. Игорный бизнес же запрещен. Их там нет!
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Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы - Цензор.НЕТ 831Прэзідэнт Украіны Парашэнка стаў на калена перад магілай Маккейна і назваў яго героем украінскага народа.Молодец!!!
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стока бабла срубили, как тока унести смогли...
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В смысле? В Киеве же нет игральных заведений - они запрещены, а новая полиция уничтожила нелегальные-незаконные заведения!
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Может полиции надо усиленно искать лицензию этого заведения?
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Ай-я-яй!!! Теперь Рюкзаков в замешательстве. Как оформить ограбление казино если в Украине официально казино не существует.
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Из какого игорного заведения ? Невідомі розгромили гральний заклад у Києві та забрали 5 тисяч гривень із каси - Цензор.НЕТ 5112
Их там нет!
Не верите, спросите у полиции.
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Они ограбили то, что официально НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Следовательно, ограбления не было. Невідомі розгромили гральний заклад у Києві та забрали 5 тисяч гривень із каси - Цензор.НЕТ 1184
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Страшне що робиться. Прокурорських пограбували.
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Якщо гральні заклади заборонені, то про яке пограбування йде мова.
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Підіть і у Львові по вул.К.Ольги,100Б так зробіть!!! Була би дуже рада.
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начать то нужно с того, что это "игорное заведение" незаконное. но этот момент как-то опустили.
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Чи можемо ми, прості громадяни України, відкрити заклад ігрових автоматів, а тим більше казино коли законом це заборонено? І так все зрозуміло, що ні. А тим, хто гарно лиже - можна.
А нам цих лизожопів геть не шкода, бо забирають вони бува останнє та й юридично бізнесу цього у нас нема.
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О, у нас в стране оказывается есть казино! Украденные 5 тыщ гривень погубят империю игр.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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