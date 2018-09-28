 Неизвестные разгромили игорное заведение в Киеве и забрали 5 тысяч гривен из кассы. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, из кассы заведения украдено 5 тысяч гривен. Инцидент произошел вчера около девяти часов вечера на улице Тычины, 26.

Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. на записи видно как несколько мужчин заходят в помещение и повредив находящееся там оборудование быстро уходят. Во время нападения звучали выстрелы. Никто не пострадал. Полиция разыскивает нападавших.

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