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 На переданных Украине американских патрульных катерах класса "Island" подняты украинские флаги. ВИДЕО

На патрульных катерах "Island", которые правительство США передала Украине, прошла церемония поднятия украинских флагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Президент Украины Петр Порошенко, который принимал участие в церемонии.

"Передача Соединенными Штатами первых двух патрульных катеров береговой охраны "Island" четко укахывает, что стратегическое сотрудничество между Украиной и США активное и продуктивное", - написал Порошенко в комментарии к видео церемонии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088585
 
   
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брєшут! борига Пєтя забрав катера собі, буде гроші в офшори вивозити. це лічно бачив єгорка соболєв
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брєшут! борига Пєтя забрав катера собі, буде гроші в офшори вивозити. це лічно бачив єгорка соболєв
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Хуйлобот, а твая мама одобряет то, что ты на работе забываеш свой родной язык ? ))
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ага, самый правдивый, твой 5 Анал..
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Чого це ти думаєш. що за тебе хтось гірший є? На переданих Україні американських патрульних катерах класу Island піднято українські прапори - Цензор.НЕТ 8204
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ти з батьками своїми теж так спілкуєшся?
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на этих побоится...
могут утонуть, притом не выходя из порта... ))
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Українськи прапори підняли ще вчора у 22 годині якщо по київському часу.
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Мало катеров, нам нужно больше гораздо больше.
И только катсап на пороге сразу - утилизация.
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смерть рашистско- фашистским оккупантам и их фюреру бесноватому путину убийце детей
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Та досить вже піаритись, це ж не крейсери, а звичайні трохи застарілі патрульні катери! Які ми самі, якщо не витрачати гроші на нікчемні пріпіздєнтські бронекатери по вартості корветів, могли б будувати по 100 штук на рік. Та й корвети могли б, і фрегати. Але не при цій владі....
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а хто буде будувати есмінці та крейсери? Жулька? Яка пацифістка по суті, пропонувала здати Крим без пострілів у 2014, стенограми рнбо.
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а что Петя был против?..первый указа петин после присяги и вступления в должность гаранта был об одностороннем прекращении огня..к слову в первые дни ее реакция была более чем адекватна..все пытались понять к чему стремиться #уйло? но уже 10 марта когда стало очевидным чем все закончиться тимошенко выступила за же сткий ответ и полную мобилизацию но такие как ты суки этого без сомнения не вспомнят ибо подлая мразь в своем цинизме не знает границ, и с этим у шоколадных много общего с #уйлом, именно поэтому вас презирают..
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Врать не стоит за Бабку-родину-продам. Стенограммы СНБО доступны. Она, вместе со своими приспешниками из партии родина-готова Батькивщину продать, категорически выступала против приведения войск в боевую готовность и выхода их из мест ПДД.
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в тот момент все были против..это СНБО в феврале было, все кроме одного человека который потом в итоге сдал Крым без единого выстрела, подписав приказ о выводе войск, что ЮВТ осудила..
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но только двумя неделями позже..но эти две недели показали истинное лицо многих в том числе Порошенко который в Крым летал..
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чего возбудился, сосалка Юлькина?
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есть слухи, что идут переговоры о еще 2-3 "Айлендах" в 2019 году..
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Слухи? Были слухи еще в 2015, что он уже тогда вывозил ценности на виллу в Испанию. Ну и шо? До сих пор в кресле президента.
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Есть категория людей, которая начинает учить английский именно с матерных выражений. Успехов.
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Вам врать не надоело. Если запрос на Айланды был направлен в США в октябре 2014, а добро США дало на поставку первых двух кораблей осенью 2017 - врагье, что США готовы были дать Айланды в 2014 году. Такого намерения не было, да и принимать их негде было бы. Береговой инфраструктуры под боевые корабли стандартов США у нас не было до весны 2018. Только осенью 2017 в Очакове началось оборудование базы, руками подразделения обеспечения армии США. Команды на корабли этого типа набирать тоже начали осенью 2017, когда "гоотовы дать в 2014" американцы таки дали отмашку, что они реально готовы...
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А еще их передали Пакистану и Уругваю. Шо у них с ифраструктурой? По всем вопросам в посольство США обращайтесь к Мари Йованович. Я только повторяю то, что она сказала.
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какая база, это катера береговой охраны..это не крейсер и не фрегат..обычная место под яхту полностью удовлетворит..
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Если вы пишите подобные вещи "обычная место под яхту" - вы или недалекий или совковый вредитель. Это совки строили боевые корабли с ресурсом на 30-50, а потом списывали через 10-20 по причине износа систем и механизмов, потому что негде было запитывать корабли в местах стоянок и изнашивались системы основных силовых установок, и обслуживать негде было, ни доков на базах ни рем.служб...
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клоун, для обслуживания этих двух баркасов достаточно инфраструктуры любого порта..
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понимаешь это карабли береговой охраны они и строятся с учетом этого фактора, в какую гавань их не заведи а они свою функцию выполнят..
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Ты бредишь, умник? На переданих Україні американських патрульних катерах класу Island піднято українські прапори - Цензор.НЕТ 7046 Давай расскажи, какая особая "инфраструктура НАТО" нужна 30-ти метровому катеру с двумя пулеметами и одной 25-ти мм пушкой. И почему его нельзя запитать с берега в любом яхт-клубе, не говоря уже в любом порту?
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И откуда берутся такие узкие специалисты? Этож надо, он и про береговую инфраструктуру знает.
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Штати їх роздарюють усім бажаючим, в чому легко переконатись. А ось чому наші "паркетні адмірали" від них відмовлялись три роки (?!), і чому говнокомандувач три роки цьому потурав (?) - оце є великим питанням. Таке враження, що американці примусили наших недо-адміралів отримати кораблі, бо недо-адміралам, яких удвічі більше, ніж кораблів, плавзасоби не потрібні взагалі - на суходолі спокійніше отримувати зарплатню, менше кораблів - менше клопоту і відповідальності.
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просто выборы у нас в 2019 а не в 2015/16/17/18, а адмиралы у нас нечего не решают..их задача форму носить..
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Адмиралы как раз хотели. Хотели и еще хотят. Им надо поставленные задачи по защите морских подходов выполнять, а нечем. Воронченко радовался как ребенок, когда вопрос передачи катеров окончательно был решен. Это или Генштаб или повыше включали тормоза.
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По Айланда еще два должны быть, переговоры идут по HAMILTON`ам - 2-3, на 2019... Там и Нептуны пристроить можно
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Ще Данія передає Україні три мінних тральщика. У касабів бомбить зрадою)
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Та зрада така, що аж сльози течуть! Нас так ще ніколи не зраджували! Нам вішають локшину на вуха, а самій справі ці іржаві ночви, від яких позбулися США, будуть пильнувати лише баригу на Мальдівах, бабусі вже перекладено в офшори, як і підлога бюджету! Ой, мали приймач Сподівання Савченко та батальйон "Завірюха" - треба було відчиняти вогонь з усіх стовбурів та штурмувати драбину Зради, а Пецю повісити, щоб аж мову з рота вивалив!
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А по трем датским тральщикам ничего не слышно ?
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Заставили пиндосы катера взять, теперь бедному президенту приходится Кузню продавать. Та продаст он свой бизнес как обещал, только с небольшой задержкой. Так шо пермога в перди, после окончания президентского срока.
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Троль пошел нынче очень злючий. Кусаются как мухи осенью перед смертью, потому что знают, что не все смогут пержить зиму.
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На переданих Україні американських патрульних катерах класу Island піднято українські прапори - Цензор.НЕТ 2846

Ты чего так злишся? Нельзя работу так близко к сердцу принимать.
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да свинти сам отсюда..таких как ты украинцев и врагов в лице кацапов не надо..гнида продажная, ну или дурак наивный..
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Я думаю, наивность за последнии 4 года из украинцев на хрен испарилась.
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все же со счетов это сбрасывать не стоит, под фамилией Кочанов вполне может быть и наивный дурачек..
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Ming Uing b56f719d Скажите... Почему у Вас нет не единого комментария в теме "Террористка Сирена ликвидирована на Донбассе. ФОТО" Почему Вы не поставили не единого лайка в поддержку другим форумчанам для которых данная новость в радость как смерть врага? Может напишете свой позитив что еще одна террористка уничтожена и еще один враг Украины убит? Или поддержите лайками других форумчан.
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Шоколадный клоун опять фотосессию сделал ))))
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Это вы сами клоун, с кислой рожей, за которую не платят...
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Украине нужны быстроходные катера с противокорабельными ракетами, что-бы могли топить хуйлостановские корыта
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Ага, а патрулировать водные районы на ударных ракетных катерах нужно? У нас нет свежих патрульных кораблей...
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смотря от кого патрулировать если от браконьеров турецких то можно и катерами обойтись а если от фрегатов и крейсеров кацапских то твои катера это как мертвому припарка..или порохобот осмыслить эту простую истину не в состоянии?..
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Толку от них ноль в возможной войне на море, разве что у берега браконьеров ловить, лучше бы эти 10 лямов в проект Лань вложили.
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В принципе Украине и не нужен мощный флот на море - это дорогое удовольствие. А для защиты морских границ будет достаточно развитой береговой военной инфраструктуры - тех же противокорабельных ракет с дальностью 200-400 километров. Но их должно быть много. Флот необходим для действия в дальней зоне, чего Украине пока не нужно
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Кто бы мог подумать, до недавних пор, а главное - поверить в то, что Украина будет получать американские патрульные катера в USA?
Еще в 2013 году верили в то, что восточные нам братья по крови, разуму, духу (а некоторые верят и до сих пор)!
Всем понятно, что патрульные катера не новые, не имеют американское вооружение (ну, я во всяком случае - не увидел, поэтому, кто увидел - поправьте меня), но важен сам прецедент: Впервые, за всю историю Украины, наши военнослужащие получают американские патрульные катера на территории USA и будут нести на них службу по охране наших берегов!
Спасибо, всем причастным, спасибо USA!
В добру путь! Все буде Україна!


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Тут же на «Цензоре» сообщалось, что упомянутые катера прибудут в Украину к сентябрю 2019 года. Если это так, то какая разница, какие на них флаги до времени прибытия. Этот год надо ещё прожить, что, учитывая грядущие выборы, не будет просто.
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Как это какая разница а как-же петина фотосессия.
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Та и фотосессия негармоничная - разве сочетаются новенькие «Бриони» и штиблеты Тошнотворного Порош(ен)ка со старыми ржавыми лоханками? От если бы Порохатый Шоколадье махнулся шмотками с кем-нибудь под Бруклинским мостом, тогда другое дело. Можно было бы целое портфолио сворганить «Голодранец и его шаланды».
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Перед тем как воевать против красных, Колчак посетил США в 1917 году и его возили на военном корабле Пенсильвания
https://goo.gl/images/bf4edJ
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Вопрос к тем кто сильно каркает;
Вы знаете какие РЛС и ГАС установят на катерах в течении этого года?
У америкосов колосальный опыт обнаружения надводных и подводных объектов.
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Молодец Порох!

Смотрю рузькэ тролляки просто пуканы рвут. Значит, все правильно делается!!!

Слава Украине! Смерть москалюкам!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа переданных Украине американских патрульных катерах класса "Island" подняты украинские флаги. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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