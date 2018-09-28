 На переданных Украине американских патрульных катерах класса "Island" подняты украинские флаги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Президент Украины Петр Порошенко, который принимал участие в церемонии.

"Передача Соединенными Штатами первых двух патрульных катеров береговой охраны "Island" четко укахывает, что стратегическое сотрудничество между Украиной и США активное и продуктивное", - написал Порошенко в комментарии к видео церемонии.

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