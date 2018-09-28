 На переданных Украине американских патрульных катерах класса "Island" подняты украинские флаги. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Президент Украины Петр Порошенко, который принимал участие в церемонии.
"Передача Соединенными Штатами первых двух патрульных катеров береговой охраны "Island" четко укахывает, что стратегическое сотрудничество между Украиной и США активное и продуктивное", - написал Порошенко в комментарии к видео церемонии.
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могут утонуть, притом не выходя из порта... ))
И только катсап на пороге сразу - утилизация.
Ты чего так злишся? Нельзя работу так близко к сердцу принимать.
Еще в 2013 году верили в то, что восточные нам братья по крови, разуму, духу (а некоторые верят и до сих пор)!
Всем понятно, что патрульные катера не новые, не имеют американское вооружение (ну, я во всяком случае - не увидел, поэтому, кто увидел - поправьте меня), но важен сам прецедент: Впервые, за всю историю Украины, наши военнослужащие получают американские патрульные катера на территории USA и будут нести на них службу по охране наших берегов!
Спасибо, всем причастным, спасибо USA!
В добру путь! Все буде Україна!
https://goo.gl/images/bf4edJ
Вы знаете какие РЛС и ГАС установят на катерах в течении этого года?
У америкосов колосальный опыт обнаружения надводных и подводных объектов.
Смотрю рузькэ тролляки просто пуканы рвут. Значит, все правильно делается!!!
Слава Украине! Смерть москалюкам!