 Для оформления субсидии достаточно заявления и декларации о доходах, - Рева. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

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Справки нужны, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на лиц, которые фактически проживают в помещении. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Субсидию назначают в год - с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды исключительно на основе доходов лиц, зарегистрированных и фактически проживающих в квартире.

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Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 гг), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения.