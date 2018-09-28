 Для оформления субсидии достаточно заявления и декларации о доходах, - Рева. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Справки нужны, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на лиц, которые фактически проживают в помещении. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.
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Субсидию назначают в год - с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды исключительно на основе доходов лиц, зарегистрированных и фактически проживающих в квартире.
Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 гг), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения.
Можешь укусить себя за зад, добрый человек, но следующий наш президент Порошенко!
26.09.2018 16:25
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Кажется, в ведомстве г-на Ревы сейчас стараются волокитой и всяческими унижениями людей отбить у них желание оформлять субсидии.
у них панамская процветающая Украина
и они нигде не пересекаются
Министр социальной политики Андрей Рева в прошлом месяце заработал 143 тысячи 24,82 гривны
Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Слова и Дела».
Оклад министра составил 9 тысяч 454,55 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 4 тысячи 727,27 гривны, за работу с государственной тайной - 1 тысяча 890,91 гривны, премия за июнь - 12 тысяч гривен, премия за июль - 9 тысяч 455 гривен, командировочные - 5 тысяч 900,47 гривны, индексация - 250,21 гривны. Также Рева получил 17 тысяч 172,18 гривны отпускных за июль и 23 тысячи 27,78 гривны за август. Министру выделили 49 тысяч 691,90 гривны материальной помощи на оздоровление.
Его первый заместитель Ольга Крентовская заработала еще больше - 157 тысяч 639,83 гривны Ее оклад - 15 тысяч гривен (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 7,5 тысяч гривен, за работу с государственной тайной - 2 тысячи 250 гривен, премия - 57,9 тысячи гривен, отпускные за август - 44 тысячи 674,80 гривны, отпускные за сентябрь - 14 тысяч 891,60 гривны, индексация - 423,43 гривны.
Его заместитель Николай Шамбир заработал 130 тысяч 532,52 гривны Оклад чиновника составил 12 тысяч 727,27 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 6 тысяч 363,64 гривны, за работу с гостайной - 1 тысяча 909,09 гривны, премия - 21 тысяча гривен, отпускные за июль и август - 3 тысячи 647,92 гривны и 18 тысяч 239,60 гривны, материальная помощь для решения социально-бытовых проблем - 53 тысячи 532,79 гривны, индексация - 384,94 гривны.
Немного меньше, 107 тысяч 95,69 гривны, насчитали заместителю Александре Чуркиной Оклад замминистра - 10 тысяч 818,18 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 231 гривна за июнь и 1 тысяча 298,18 гривны за июль, за работу с государственной тайной - 1 тысяча 622,73 гривны, премия - 20 тысяч 879 гривен, отпускные - 1 тысяча 727,12 гривны, командировочные за июнь и июль - 9 тысяч 683,44 гривны, материальная помощь для решения социально-бытовых проблем - 49 тысяч 627,656 гривны, индексация - 327,20 гривны.
Еще один заместитель Лариса Попова заработала в прошлом месяце 64 тысячи 296,66 гривны Ее оклад - 12 тысяч 727,27 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 6 тысяч 109,09 гривны, премия - 26 тысяч 727 гривен, командировочные - 5 тысяч 621,09 гривны, индексация - 384,94 гривны.
Меньше всех заработала заместитель Ревы Наталья Федорович - 49 тысяч 143,43 гривны ( Оклад чиновницы - 14 тысяч гривен (столько же - за интенсивность и премия), за выслугу лет - 4 тысячи 620 гривен, за работу с гостайной - 2,1 тысячи гривен, индексация - 423,43 гривны.