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 Политика Украины, Экономика
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Все про:субсидия (410) Министерство социальной политики (585) Рева Андрей (399)

 Для оформления субсидии достаточно заявления и декларации о доходах, - Рева. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что в общем случае для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

...
Справки нужны, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на лиц, которые фактически проживают в помещении. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Субсидию назначают в год - с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды исключительно на основе доходов лиц, зарегистрированных и фактически проживающих в квартире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исходя из прогноза НБУ, тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%, - Рева

Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 гг), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения.

Источник: https://censor.net.ua/v3088545
 
 
 Топ комментарии
 
Задрал уже это замполит-сказочник. тарифы выше, бюджет на субсидии меньше, больше препятствий к их получению.........Упыри коррумпированные.
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Жирнорила тупоголова падлюко, ти зразу говори для чого тобі довідка , бо до гречкунів не дійде . Довідка потрібна тобі для того, щоб до пенсії стареньких добавити заробіток дітей , які через вас падлюк теж теж сидять на субсидії . Все для того щоб відмовити в субсидії пенсіонерам , діти яких зареєстровані тут , але живуть далеко . Жирна падлюко коли твій вождь буде в Ліпецку тікай з України , бо ми тебе знайдемо . Ти гнидо українська, вже штовхала ідею що пенсія не потрібна , нехай діти утримують батьків . Навіть про це вже проект твого Закону десь ходив . Вішати . Вішати.Вішати вас гнид.
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Задрал уже это замполит-сказочник. тарифы выше, бюджет на субсидии меньше, больше препятствий к их получению.........Упыри коррумпированные.
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Жирнорила тупоголова падлюко, ти зразу говори для чого тобі довідка , бо до гречкунів не дійде . Довідка потрібна тобі для того, щоб до пенсії стареньких добавити заробіток дітей , які через вас падлюк теж теж сидять на субсидії . Все для того щоб відмовити в субсидії пенсіонерам , діти яких зареєстровані тут , але живуть далеко . Жирна падлюко коли твій вождь буде в Ліпецку тікай з України , бо ми тебе знайдемо . Ти гнидо українська, вже штовхала ідею що пенсія не потрібна , нехай діти утримують батьків . Навіть про це вже проект твого Закону десь ходив . Вішати . Вішати.Вішати вас гнид.
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такое же брехло, как лоллита кокорина мольдивская
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Для мамы Ревы этого достаточно. А для всех остальных людей надо просто выбрать в марте президентом Тимошенко и забыть о субсидиях, как о страшном сне. Давайте не забывать, что на этих выборах за Порошенко будут голосовать все свежаки, то есть недавно умершие люди, все выехавшие из Украины, все тюрьмы и псих больницы с воинскими частями. Так что шансы у Порошенко есть. И все наши колебания в пользу зеленских - рабиновичей эти шансы только увеличивают. Вы хотите что бы ваши внуки жили по новому? Тогда не голосуйте за Тимошенко.
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А совкам пофігу за кого голосувати, аби гречку давали.
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Понятное дело, что пофигу. Но людям надо объяснять, что не все йогурты одинаково полезны.
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Ну не за гречку, так за тюнери халявні. До речі, вони щезли з продажу. Совпадєніє? Не думаю.
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На войне и поросенок - божий дар. За тюнеры поросенка могут выбрать конечно. У Тимошенко и Порошенко сейчас шансы примерно равные.
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Возможно что цена на газ для населения по версии Порошенко, поможет нам от него избавится окончательно. Холодильник добьет телевизор.
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Константин Шниперсон

Можешь укусить себя за зад, добрый человек, но следующий наш президент Порошенко!
26.09.2018 16:25
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С гарантом тимошонкой можно будет забыть не только о субсидиях, но и перспективе жизни вообще.
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Тимошенко довела нас всех до мудрого руководства Порошенко. При ней люди умирали в основном от старости.
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Что-то мне в собесе о декларации ничего не говорили. Сказали, что для субсидии нужно выплачивать ежемесячный социальный сбор - 800 гривен. Или в центре занятости стать на учет, два месяца прополучать пособие по безработице, и только после этого обращаться за субсидией. Хотя в разных областях возможно по-разному.
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В разных областях законы Украины разные?
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Ти безробітний і не зареєстрований в центрі зайнятості - за шо живеш?
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Я получаю пособие. Но оно очень маленькое. Брат помогает.
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Корабельный район Херсона. Только в конце сентября изволили начать выдачу талонов на приём к инспектоам для продления зимних субсилий (24.09 получен талон на 09.10). В отделе субсидий райисполкома данные об оплате услуг субсидиантами зафиксированы только по май месяц, остальное люди должны подтвердить ксерокопиями квитанций об оплате услуг (?!). А ведь такое не предусмотрено нормативными документами о назначении субсидий!
Кажется, в ведомстве г-на Ревы сейчас стараются волокитой и всяческими унижениями людей отбить у них желание оформлять субсидии.
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у нас с ними разные страны и разные законы
у них панамская процветающая Украина Для оформлення субсидії достатньо заяви і декларації про доходи, - Рева - Цензор.НЕТ 5262
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Вот и я думаю. Рева, похоже, населению говорит одно, а сотрудникам собеса другое. Для оформлення субсидії достатньо заяви і декларації про доходи, - Рева - Цензор.НЕТ 8846
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те тоже сидят на нашей шее потому у них разные Украины
и они нигде не пересекаются
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Iнколи складаэться таке враження,що влада,в кожному громадянине бачить Корейко Для оформлення субсидії достатньо заяви і декларації про доходи, - Рева - Цензор.НЕТ 9892
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так и есть - чего стоит трусняковая арифметика - 0 равен бесконечности Для оформлення субсидії достатньо заяви і декларації про доходи, - Рева - Цензор.НЕТ 3502
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Реву потрібно було утилізувати ще в дитинстві.
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**** министр Рева и его (до хрена) замов ... заработали тяжким трудом (август 2018)
Министр социальной политики Андрей Рева в прошлом месяце заработал 143 тысячи 24,82 гривны
Об этом говорится в ответе министерства на запрос «Слова и Дела».
Оклад министра составил 9 тысяч 454,55 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 4 тысячи 727,27 гривны, за работу с государственной тайной - 1 тысяча 890,91 гривны, премия за июнь - 12 тысяч гривен, премия за июль - 9 тысяч 455 гривен, командировочные - 5 тысяч 900,47 гривны, индексация - 250,21 гривны. Также Рева получил 17 тысяч 172,18 гривны отпускных за июль и 23 тысячи 27,78 гривны за август. Министру выделили 49 тысяч 691,90 гривны материальной помощи на оздоровление.
Его первый заместитель Ольга Крентовская заработала еще больше - 157 тысяч 639,83 гривны Ее оклад - 15 тысяч гривен (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 7,5 тысяч гривен, за работу с государственной тайной - 2 тысячи 250 гривен, премия - 57,9 тысячи гривен, отпускные за август - 44 тысячи 674,80 гривны, отпускные за сентябрь - 14 тысяч 891,60 гривны, индексация - 423,43 гривны.
Его заместитель Николай Шамбир заработал 130 тысяч 532,52 гривны Оклад чиновника составил 12 тысяч 727,27 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 6 тысяч 363,64 гривны, за работу с гостайной - 1 тысяча 909,09 гривны, премия - 21 тысяча гривен, отпускные за июль и август - 3 тысячи 647,92 гривны и 18 тысяч 239,60 гривны, материальная помощь для решения социально-бытовых проблем - 53 тысячи 532,79 гривны, индексация - 384,94 гривны.
Немного меньше, 107 тысяч 95,69 гривны, насчитали заместителю Александре Чуркиной Оклад замминистра - 10 тысяч 818,18 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 231 гривна за июнь и 1 тысяча 298,18 гривны за июль, за работу с государственной тайной - 1 тысяча 622,73 гривны, премия - 20 тысяч 879 гривен, отпускные - 1 тысяча 727,12 гривны, командировочные за июнь и июль - 9 тысяч 683,44 гривны, материальная помощь для решения социально-бытовых проблем - 49 тысяч 627,656 гривны, индексация - 327,20 гривны.
Еще один заместитель Лариса Попова заработала в прошлом месяце 64 тысячи 296,66 гривны Ее оклад - 12 тысяч 727,27 гривны (столько же - за интенсивность), за выслугу лет - 6 тысяч 109,09 гривны, премия - 26 тысяч 727 гривен, командировочные - 5 тысяч 621,09 гривны, индексация - 384,94 гривны.
Меньше всех заработала заместитель Ревы Наталья Федорович - 49 тысяч 143,43 гривны ( Оклад чиновницы - 14 тысяч гривен (столько же - за интенсивность и премия), за выслугу лет - 4 тысячи 620 гривен, за работу с гостайной - 2,1 тысячи гривен, индексация - 423,43 гривны.
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и учит пенсионеров с минимальной пенсией и букетом заболеваний... сколько надо...кушать
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Больше всего умиляет индексация.... А пенсам, значит, индексация не нужна?
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а зачем - её тарифы в минус проиндексируют Для оформлення субсидії достатньо заяви і декларації про доходи, - Рева - Цензор.НЕТ 6436
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДля оформления субсидии достаточно заявления и декларации о доходах, - Рева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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