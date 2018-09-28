EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  8251  87
Материалы по теме:
Все про:армия (7111) война (3074) Укроборонпром (505) БТР (139)

 "Калибр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Вероятность уничтожения российского Т-72 очень большая", - на передовой появились современные БТР-4Е "Буцефал". ВИДЕО

Новейшие украинские БТР-4Е "Буцефал" появились на передовой и успешно сдерживают российскую бронетехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, "Буцефал" оснащен автоматической системой управления огнем, пушкой калибра 30 миллиметров и ПТРК "Стугна". Украинский БТР может эффективно противостоять тяжелой бронированной технике российско-оккупационных войск. В частности, речь идет о танках Т-72.

"Эта машина способна выполнять сдерживающие функции против танковых и бронированных средств...Если экипаж БТРа обнаруживает танк первым, то вероятность его уничтожения очень высока", - говорит один из украинских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Туши РПГ, бл#дь, нах#й, #баный в рот!", - солдат армии РФ случайно сжег БТР-82А, разогревая обед. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088543
 
   
 Топ комментарии
 
Ігор L. "Та що це за колеса? Хіба це колеса? А що то за радари по боках? А пушка? Хіба це пушка? А фари? Хіба не можна фари від Ламборгіні встановити?"
 показать весь комментарий
 
Нема його, школа почалася.
 показать весь комментарий
 
А то что тимошенко с рыгами обокрали Украину тебя не смушает?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ігор L. "Та що це за колеса? Хіба це колеса? А що то за радари по боках? А пушка? Хіба це пушка? А фари? Хіба не можна фари від Ламборгіні встановити?"
 показать весь комментарий
 
 
Та яка там школа. Мабудь на Павлова інтернет відключили...

 показать весь комментарий
 
 
ви забули про рацію яка має з космосу підтримку лазерним промінем викликати "Калібр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Імовірність знищення російського Т-72 дуже велика", - на передовій з'явилися сучасні БТР-4Е "Буцефал" - Цензор.НЕТ 5244
 показать весь комментарий
 
 
В якому бою? Колоради стріляють ховаючись за будинками.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Главное, чтобы Буцефал не курировал мелкий ублюдок, который Молот рекламировал. А-то беда. Не ровен час своих начнет убивать Буцефал не добравшись до танков ху..лопов.
 показать весь комментарий
 
 
Мокшанін, шоб ти знав - Буцефал в АТО з 2014 року.
«іхтамнєтовскіє шахтьори» нє дадут саврать, бо хорошо запомнілся...

 показать весь комментарий
 
 
О, Стугна - это уже круто.
Не Спайк, конечно, но значительно эффективнее всех совковых и постсовковых ПТРК.
 показать весь комментарий
 
 
С какой стати? Такой же. Стандартный комплекс второго поколения.
 показать весь комментарий
 
 
Дальность поражение 5 км, хорошая скорость и повышенная пробиваемость брони, лазерная подсветка в хвост ракеты, а не на цель.
Те ПТРК, которые стояли на наших БТР ранее значительно хуже.
 показать весь комментарий
 
Покаление то 2+, и если сравнивать с Фаготом, то и дальше радиус, и тепловизор имеется и нет проблем с запутываниями проводов...
 показать весь комментарий
 
над темой "8км" и "12 км", КБ"Луч" сейчас активно трудится..
 показать весь комментарий
 
 
над это темой тоже.. я читал открытое интервью директора "Луча"
в целом, активно работают над темой ПТРК 3го поколения.. и уже не один год
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что не простая тема. Вроде того у Израиля есть нормально работающая технология - и с хорошей дистанцией поражения и без 30-секундной подготовки.
 показать весь комментарий
 
наша "Альта" стреляет на 12 км.. эту технологию "Луч" отработал за средства Азербайджана, когда участвовал в модернизации их Ми24
 показать весь комментарий
 
 
А почему их нет в массовом производстве, если она реально стреляет?
 показать весь комментарий
 
"Луч" не получал госфинансирования в течении 25 лет.. поэтому в частном инициативном порядке научные КБ "Луча" сами решили разрабатывать "Альту".. и делали её в единичных количествах, потому оборудования для серийного производства "Луч" купить не мог ,а государство не финансировало.. ситуация изменилась кардинально к лучшему при Порошенко.. так что, все будет Украина!
 показать весь комментарий
 
Были б деньги, головку можно или закупить или самим произвести, благо производим к ЗУР...
А проект выстрелил - забыл, уже есть в виде ракеты Альта...
 показать весь комментарий
 
 
Вот сволочи какие! До их прихода, цельных двадцать лет Украина и украинцы просто панувалы, а тут пришли эти бандеровцы-сионисты и скатили Украину на 25-е место в анти-рейтинге!!!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До прихода Порошенко и его сподвижников украинцы жили в 12 раз лучше, это правда добрый человек.
 показать весь комментарий
 
 
А то что тимошенко с рыгами обокрали Украину тебя не смушает?
 показать весь комментарий
 
 
Не смущает добрый человек. Отец основатель Партии Регионов у нас Порошенко, а не Тимошенко. Хотя из России этого конечно не видно. При Тимошенко только 5 % обворованных украинцев сидело на субсидии. А при Порошенко 70% работающих украинцев не могут заплатить свою коммуналку. Почувствуй разницу добрый человек!
 показать весь комментарий
 
 
Здається хтось вже розжовував. що тоді Партія Регіонів створювалась як об'єднання більш ніж 5 партій. Коли почалась жорстка централізація Порошенко вийшов відразу.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко вышел, а душа его с регионалами осталась. Недаром он заместителем председателя партии регионов был.
 показать весь комментарий
 
 
Пишіть не 70%. а 90% - Чєм чудовіщнєє ложь тем лєгчє в нєйо вєрят.
 показать весь комментарий
 
 
А хулі відчувати різницю, і при Йулі не мерзли, і при Пороху тепло. Більшість і не помітили, що там помінялось - в хаті як було 24 градуси зимою, так і є сьогодні.
А різницю помічають лише шніперсони з-за поребрика)))))
 показать весь комментарий
 
 
Тепло то тепло но за это тепло приходится в 7 раз больше платить а скоро и раз в 10.
 показать весь комментарий
 
 
Работать не пробовал,чтоб платить,хватит ныть.
 показать весь комментарий
 
 
А вот про «ОТЦА ОСНОВАТЕЛЯ партии регионов»:


"Это означает совести не иметь".

Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html


 показать весь комментарий
 
 
зміни методичку, він її не засновував.
 показать весь комментарий
 
 
І що, вони усі вже сидять в буциарні?! Дай ссиль на вироки судів по тим клятим розкрадачам державного майна
 показать весь комментарий
 
А хто їх повинен саджати, сам Порох чи суди? Чи коли в тебе дома в хаті не прибрано, теж Порох винен?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В дванадцять?
Ну, я розумію, що вам за Іцика Клопомойського прикро, і через те, що Порошенко цьому глитаю яйця прищемив ви Олексійовича ненавилдите, але ж не можна таку дурню писати!
 показать весь комментарий
 
 
Вы математику Пупкина за третий класс учили, добрый человек? Тогда считаем вместе 60% субсидиантов при Порошенко делим на 5 % субсидиантов Тимошенко. Получаем в итоге цифру двенадцать. Что не так, добрый человек?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Демагогія.
Наявність соціальних допомог не свідчить про крайню бідність. Якби це було так, то найбіднішими були б мешканці Швеції та Норвегії!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что может купить себе житель Швеции и Норвегии, получающий социальную допомогу, и что наш украинец? Не надо искать в нашем лице дураков, добрый человек. Ты их здесь не найдешь. Здесь все украинцы.
 показать весь комментарий
 
 
Я бав в Лаосі і Вірменії. Вони НІКОЛИ не доженуть Україну по рівню життя. Дані - деза. Ну, взагалі, як і все кацапською мовою про Україну)))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да, добрый человек. Когда караван поворачивает назад, хромой верблюд всегда оказывается впереди.
 показать весь комментарий
 
 
Пожалей лучше Коболева, добрый человек. Ему скоро из окна шагать придется. Из того, в которое Чечетов шагнул. И бронированный лимузин не поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Коболев хорошо делает свою работу, москалей нагибает, а ты как баба только языком мелешь...
 показать весь комментарий
 
 
Да нет. Охрана человека, который нагнул вашурашу на 3,26 МИЛЛИАРДА долларов, на уровне.
Не мечтайте.

 показать весь комментарий
 
Итак, согласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2017 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан - на 89 месте среди стран мира.

https://newsland.com/community/129/content/reiting-stran-mira-po-urovniu-zhizni-v-2017-godu/5788893
 показать весь комментарий
 
 
Вати тільки посить про Україну , бо критукувати владу на расєє заборонено, різні методи закрити рота, новачок, вбивства, буцегарні.
 показать весь комментарий
 
буцефал
больше на ежа похож
сепары от одного вида пообсираются
 показать весь комментарий
 
 
А в 2014 коли ці «какляцкійє патрєсканниє бетеери, ат каторих атказался Ірак», кинули на східний фронт, то так воно і було.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это всё очень даже хорошо. Ещё бы на 5-м году войны Патронный завод построить.......
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если экипаж БТРа обнаруживает танк первым, то вероятность его уничтожения очень высока", - говорит один из украинских военных.Источник: https://censor.net.ua/v3088543

=============
Только 72 тоже не слепой ...и работает не один а с поддержкой...
БПЛА нужен ой как нужен хотя бы один на взвод...
 показать весь комментарий
 
 
ты в Т-72 сидел
очень мало места, плохой обзор.
смотри с 14:00
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=X2weO4Sk1pE
 показать весь комментарий
 
Ну скажем так 30 мм против танка не поможет, разве что Стугна.
 показать весь комментарий
 
 
Цілитись тим оком він точно не зможе...
 показать весь комментарий
 
Как там не было но по сравнению с армией при овоще, это небо и земля. Радует что идет на фронт более совершенная техника.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Буде Гриценку і Йулі що розпродавати!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шапками цих кацапів , шапками , може хтось з переляку здохне . Який фронт ???? Чоловіче , один на коліні зліплений екземпляр переваги у війні не дасть . Тільки серія , а до серії лишилось лиш почати роботи по підготовці БТР 4Е до серійного виробництва , хоча б один на добу. А це такі фінансові затрати і море оргпитань , що ще живих пенсів для цього не вистачить. Шапками цих кацапів під полум'яні педропромови , шапками.
 показать весь комментарий
 
 
Так вони на війні із самого початку (Іракскі) понятно з своїми мінасами але хлопцям дуже допомогли. Цей я так розумію уже з правками від військових.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вероятность не больше чем у простого пехотинца с ПТРК, даже меньше, пехотинцу намного проще подобраться незамеченным к танку.
 показать весь комментарий
 
 
Со Стугной не сильно можно подобраться - она как-бы тяжеловата - это не переносной комплекс.
 показать весь комментарий
 
 
Да и дальность 5 км - танк на таком расстоянии хрен достанет - тоже разве что управляемой ракетой, то есть шанс на дальних дистанциях равны или даже выше у Стугны.
Подбираться близко к танку уж точно не нужно.
 показать весь комментарий
 
Хорошая машинка. Поболше б таких наша оборонка выпускала. Ппушкой 30 мм и "Стугна" реальная сила!
 показать весь комментарий
 
 
Технічний прогрес та тренування техніки - це значна подія для Збройних Сил України! Військова техніка перевтілюється на очах під реалії бойових дій! Молодці і техніки і конуструктори. Так тримати!
 показать весь комментарий
 
 
Ключевая фраза "если увидит танк раньше"...
И тогда наше теля может волком закусить... Если конешно не подавится...
Интересно, кто вообще такие фантазии про армию и вооружение пишет - опасные байкари.
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.

Так и эти байкари! Вешают лапшу уши, как опиум для народа, а потом оказывается шо ни денег, ни армии настоящей. БТР должен пехоту перевозить из точки А в точку Б, а не танкоые клинья останавливать, да еще и в одиночку. Так шо это из той области, шо теоретически возможно из карабина сбить СУ-35 - главное попасть летчику в глаз, как белке...
 показать весь комментарий
 
 
А что не так в этой фразе?
Все честно - кто заметит противника раньше - у того и преимущество.
 показать весь комментарий
 
Такая техника бойцам на передке всегда полезная будет!
 показать весь комментарий
 
 
Это гуд!у зрадофилов сраки рвет нонстоп
 показать весь комментарий
 
 
"Буцефал" довольно таки неплохая модель БТР.Защищен,вооружен,маневрен на поле боя.Уже заценили на передке.Хорошо работает.И против танка реально могет. Все зависит от обученности экипажа.
 показать весь комментарий
 
 
Нова техніка і нове озброєння ЗСУ - запорука ношої перемоги над агресором! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Калибр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Вероятность уничтожения российского Т-72 очень большая", - на передовой появились современные БТР-4Е "Буцефал". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх