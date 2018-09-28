 "Калибр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Вероятность уничтожения российского Т-72 очень большая", - на передовой появились современные БТР-4Е "Буцефал". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, "Буцефал" оснащен автоматической системой управления огнем, пушкой калибра 30 миллиметров и ПТРК "Стугна". Украинский БТР может эффективно противостоять тяжелой бронированной технике российско-оккупационных войск. В частности, речь идет о танках Т-72.
"Эта машина способна выполнять сдерживающие функции против танковых и бронированных средств...Если экипаж БТРа обнаруживает танк первым, то вероятность его уничтожения очень высока", - говорит один из украинских военных.
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«іхтамнєтовскіє шахтьори» нє дадут саврать, бо хорошо запомнілся...
Не Спайк, конечно, но значительно эффективнее всех совковых и постсовковых ПТРК.
Те ПТРК, которые стояли на наших БТР ранее значительно хуже.
в целом, активно работают над темой ПТРК 3го поколения.. и уже не один год
А проект выстрелил - забыл, уже есть в виде ракеты Альта...
А різницю помічають лише шніперсони з-за поребрика)))))
"Это означает совести не иметь".
Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
Ну, я розумію, що вам за Іцика Клопомойського прикро, і через те, що Порошенко цьому глитаю яйця прищемив ви Олексійовича ненавилдите, але ж не можна таку дурню писати!
Наявність соціальних допомог не свідчить про крайню бідність. Якби це було так, то найбіднішими були б мешканці Швеції та Норвегії!
Не мечтайте.
https://newsland.com/community/129/content/reiting-stran-mira-po-urovniu-zhizni-v-2017-godu/5788893
больше на ежа похож
сепары от одного вида пообсираются
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Только 72 тоже не слепой ...и работает не один а с поддержкой...
БПЛА нужен ой как нужен хотя бы один на взвод...
очень мало места, плохой обзор.
смотри с 14:00
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=X2weO4Sk1pE
Подбираться близко к танку уж точно не нужно.
И тогда наше теля может волком закусить... Если конешно не подавится...
Интересно, кто вообще такие фантазии про армию и вооружение пишет - опасные байкари.
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Так и эти байкари! Вешают лапшу уши, как опиум для народа, а потом оказывается шо ни денег, ни армии настоящей. БТР должен пехоту перевозить из точки А в точку Б, а не танкоые клинья останавливать, да еще и в одиночку. Так шо это из той области, шо теоретически возможно из карабина сбить СУ-35 - главное попасть летчику в глаз, как белке...
Все честно - кто заметит противника раньше - у того и преимущество.