 "Калибр - 30 мм, плюс ПТРК "Стугна". Вероятность уничтожения российского Т-72 очень большая", - на передовой появились современные БТР-4Е "Буцефал". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС, "Буцефал" оснащен автоматической системой управления огнем, пушкой калибра 30 миллиметров и ПТРК "Стугна". Украинский БТР может эффективно противостоять тяжелой бронированной технике российско-оккупационных войск. В частности, речь идет о танках Т-72.

"Эта машина способна выполнять сдерживающие функции против танковых и бронированных средств...Если экипаж БТРа обнаруживает танк первым, то вероятность его уничтожения очень высока", - говорит один из украинских военных.

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