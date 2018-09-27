 "Путин - криминал. Путин - трибунал", - у посольства РФ в Таллине прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Главными лозунгами пикета были "Free Sentsov", "Free Sushchenko", "Свободу политзаключенным". Также звучали лозунги "Крым - это Украина", "Путин - криминал. Путин - трибунал","Нам не нужна Новороссия","Руки прочь от Донбасса","Рашизм не пройдет!".
Еженедельное пикетирование российского посольства в Таллине активистами продолжается уже четыре года.
Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма Россией, утверждает замглавы МИД Турции Йавуз Селим Киран.
Как пишет "Укринформ", на конференции, посвященной 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений, которая 27 сентября прошла в Анкаре, Киран назвал Украину "надежным партнером Турции", занимающим одно из центральных мест во внешней политике Турецкой Республики.
"Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также прилагать усилия для мирного разрешения ситуации в Украине", - сказал он.
В контексте такой символической даты заместитель украинского посла в Турции Наталия Лопатина напомнила о том, что и 100 лет назад Украина оказалась в ситуации, схожей с современной, столкнувшись с вооруженной агрессией со стороны России, грубой русской пропагандой, а также попытками лишить Украину собственной истории и поставить под сомнение ее право на существование.
Напомним, что о непринятии оккупации Крымского полуострова Россией в апреле заявляли и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.https://www.segodnya.ua/politics/v-turcii-napomnili-o-nezakonnosti-anneksii-kryma-1174686.html
MEMENTO MORI
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева, 03.06.14.
Выступая в Генассамблее ООН, президент Литвы подвергла резкой критике членов Совета Безопасности, которые за последние десять лет не могут разрешить ни один из современных конфликтов.
Она привела в пример ситуацию в Сирии и на Украине, а также упомянула «некоторые страны», которые налагают свое вето при принятии важных миротворческих решений.
«Почти во всех крупных кризисах последнего десятилетия - от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена - Совет Безопасности оказывался не в состоянии сыграть необходимую роль. Это происходило из-за того, что государства не могли подняться выше своих национальных интересов, использовали в целях обструкции свое право вето», - заявила Грибаускайте, которую цитирует пресс-служба ООН.
Она также напомнила о диктаторах, «разрабатывающих ядерное оружие и использующих химическое оружие против гражданских лиц в наших городах». В этом случае она намекнула на обвинения в адрес президента Сирии Башара Асада, которые подтверждают все страны Запада, но отрицает Россия. Президент Литвы отметила, что ООН и другие организации должны остановить диктаторов и не допустить применения оружия массового уничтожения.