 "Путин - криминал. Путин - трибунал", - у посольства РФ в Таллине прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главными лозунгами пикета были "Free Sentsov", "Free Sushchenko", "Свободу политзаключенным". Также звучали лозунги "Крым - это Украина", "Путин - криминал. Путин - трибунал","Нам не нужна Новороссия","Руки прочь от Донбасса","Рашизм не пройдет!".

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Еженедельное пикетирование российского посольства в Таллине активистами продолжается уже четыре года.