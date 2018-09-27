 Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога гражданам Грузии, которых подозревают в нападении на общественного деятеля Олега Михайлика. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

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Торнике Нагладзе (Герасина), привезли в зал заседаний на коляске. Мужчина заявляет, что частично парализован (по другим данным, у него парализована только рука, сообщает "Думская").

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По словам журналистов издания, именно Нагладзе в полиции считают лидером преступной группировки. Именно у него изъяли револьвер, из которого, преположительно, стреляли в Михайлика. "Задержали его в тот момент, когда он пытался уничтожить вещественные доказательства своего участия в организации покушения на Михайлика. Торнике является "смотрящим" по поселку Котовского в Одессе от вора в законе Миндии Хромого. Его по рекомендации последнего скоро должны были самого короновать в воры. Два месяца назад Торнике устроил стрельбу на улице Балковской по активистам, ветеранам АТО", — цитирует "Думская" слова источника в уголовном розыске.

Под арест без права выхода под залог отправились и двое других подозреваемых – Менучар Варшанидзе и Лаша Герасин. Варшанидзе при этом заявлял о своей невиновности.

Менучар Варшанидзе. Фото "Думская".

Лаша Герасин. Фото "Думская".

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

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