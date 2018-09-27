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 Происшествия, Общество
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 Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В том числе в СИЗО отправился гражданин Грузии, заявляющий, что он парализован

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога гражданам Грузии, которых подозревают в нападении на общественного деятеля Олега Михайлика. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

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Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 01
Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 02



Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 03

Торнике Нагладзе (Герасина), привезли в зал заседаний на коляске. Мужчина заявляет, что частично парализован (по другим данным, у него парализована только рука, сообщает "Думская").

Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция проверяет связь нападавших на Михайлика с грузинскими ворами в законе, - Геращенко

Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 05

По словам журналистов издания, именно Нагладзе в полиции считают лидером преступной группировки. Именно у него изъяли револьвер, из которого, преположительно, стреляли в Михайлика. "Задержали его в тот момент, когда он пытался уничтожить вещественные доказательства своего участия в организации покушения на Михайлика. Торнике является "смотрящим" по поселку Котовского в Одессе от вора в законе Миндии Хромого. Его по рекомендации последнего скоро должны были самого короновать в воры. Два месяца назад Торнике устроил стрельбу на улице Балковской по активистам, ветеранам АТО", — цитирует "Думская" слова источника в уголовном розыске.

Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 06

Под арест без права выхода под залог отправились и двое других подозреваемых – Менучар Варшанидзе и Лаша Герасин. Варшанидзе при этом заявлял о своей невиновности.

Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 07

Менучар Варшанидзе. Фото "Думская".

Суд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог 08

Лаша Герасин. Фото "Думская".

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Также на Цензор.НЕТ: В Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088443
 
   
 Топ комментарии
 
Часовню тоже Михо развалил?.Саакашвили при своем правлении принял закон преследовать воров в законе а наши прарламентские воры этот закон с треском провалили .Так тоже михо виноват или те шакалы которых ты в парламент выбрал?
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а на этом ролике, грузынскамана диаспора, пыталась отбить у полиции того самого инвалида-смотрящего за Котовском.. но тут пришел "КОРД" и навешал пилюлей приезжим гостям с гор. грузины пытались отбить подозреваемых по делу Михайлика
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Сейчас вся рать ригошоколадная начнет Саакашвили поливать. Цель достигнута!
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грузынские диячи культуры, оказались групой воров-барсеточников.
а тот лежачий инвалид - кандидат в "воры в законе", который был смотрящим за Котовском
и это все, привез с собой Саакашвилька..
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а на этом ролике, грузынскамана диаспора, пыталась отбить у полиции того самого инвалида-смотрящего за Котовском.. но тут пришел "КОРД" и навешал пилюлей приезжим гостям с гор. грузины пытались отбить подозреваемых по делу Михайлика
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А я думал, что Саакашвили привез с собой Сакварелидзе. К стати как там бриллиантовые прокуроры, уже сидят?
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Был бы Саакашвили при власти сидели бы обязательно и не только прокуроры, и не только брильянтовые .
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Огорчу тебя. Они там задолго до Михо укоренились
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Часовню тоже Михо развалил?.Саакашвили при своем правлении принял закон преследовать воров в законе а наши прарламентские воры этот закон с треском провалили .Так тоже михо виноват или те шакалы которых ты в парламент выбрал?
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Во всех делах терпилы исполнители. кое кого назначили. А ЗАКАЗЧИКИ КТО???
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- пачыему ты всиегда к гырузиноам придтираефщся?
-потому что
Суд заарештував усіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Михайлика без права виходу під заставу - Цензор.НЕТ 8193
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Сейчас вся рать ригошоколадная начнет Саакашвили поливать. Цель достигнута!
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Чудово, ці курви чорножопі рукавиці на лагері шитимуть доки їх спаралізований "кєнт" гратиме їм на дримбі Суліко від дзвінка до дзвінка.
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Один из них инвалид 1 группы. причем есть видео свидетельство что за 10 минут до совершения покушения все трое находились далеко от места происшествия.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика без права выхода под залог. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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