 "Все за машину! Это эргэдэшка. Давай, сучонок, сюда", - патрульные в Ривном обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел в три часа ночи, когда патрульные отрабатывали вызов по краже. В поле зрения полицейских попал мужчина со странным поведением. Увидев патрульных, мужчина начал убегать, но был заблокирован. После этого, он достал гранату и, выдернув кольцо, угрожал взорвать ее.

Патрульный Валентин Кучерук, рискую жизнью, сбил злоумышленника с ног и зафиксировал гранату в руке. Его напарник - Николай Харчук, отобрал гранату и вызвал саперов и следователей. Оба полицейских - участники боевых действий. Служили в 30-й и 51-й механизированных бригадах.

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