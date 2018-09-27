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Все про:граната (610) задержание (5137) Нацполиция (8215) Ривне (253)

 "Все за машину! Это эргэдэшка. Давай, сучонок, сюда", - патрульные в Ривном обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату. ВИДЕО

Ривненские патрульные обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел в три часа ночи, когда патрульные отрабатывали вызов по краже. В поле зрения полицейских попал мужчина со странным поведением. Увидев патрульных, мужчина начал убегать, но был заблокирован. После этого, он достал гранату и, выдернув кольцо, угрожал взорвать ее.

Патрульный Валентин Кучерук, рискую жизнью, сбил злоумышленника с ног и зафиксировал гранату в руке. Его напарник - Николай Харчук, отобрал гранату и вызвал саперов и следователей. Оба полицейских - участники боевых действий. Служили в 30-й и 51-й механизированных бригадах.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция на Днепропетровщине задержала мужчину, угрожавшего прохожим взорвать гранату Ф-1. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3088442
 
   
 Топ комментарии
 
А чому сученя не пристрілили на місці? Для чого порядні українці повинні ризикувати своїм життям? Щоб він у тюрмі вдосконалював бандитську майстерність?
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Кучерук і Харчук такі, якими мають бути справжі охоронці.
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Граранта предназначалась для борьбы с "режимом барыг" Поэтому полицейским выговор, а гренадера отпустить бо ахмэтав не сидит.
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а откуда ему знать ? он в Магадане живет ))))
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Так відпускать чи ні? Ахмєтав то не сидить? І чи потрібно хапати "патріотів" за гранати які вони готують щоб вбивати алігархів? Як ти домаєш? Я думаю що ні. По перше, Вбивати алігархів то благородна справа. По-друге, от посадять ахмєтава тоді і за зброю можна буде брати. А так ні.
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А чому сученя не пристрілили на місці? Для чого порядні українці повинні ризикувати своїм життям? Щоб він у тюрмі вдосконалював бандитську майстерність?
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ну хоть не бегали вокруг машины в панике, пока он их постреял как куропаток. нормальные подготовленные полицейские, а не селфи звезды фейсбука, которым пистолет нужен что бы пиво открывать.
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Сделать сволочуге так, как в Афгане ребята "шутничку" одному сделали. Любил "пошутить" - то патрон в патронник чужого автомата дошлёт, то "усики" на гранате сожмёт вместе... Так они его скрутили ночью, опустили в яму, одну руку к шее привязали, а во вторую гранату вложили, засунули в ширинку, и чеку выдернули. А ширинку застегнули. Наутро пришли, а он - поседел и умом тронулся... (гранату они учебную дали, и проволокой скобу предохранительную зафиксировали, но ночью же не видно...)
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Дослужили и уехали домой... Мне об этом рассказал участник сего "действа, лет через пять, после того, как вернулся оттуда. Там же не солдаты были, а офицеры с прапорщиками. И "шутник" тоже был молодым прапорщиком, только после школы прапорщиков... Поэтому всё было "шито-крыто"...
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и никто не поинтересовался, отчего это шутник так изменился?
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Я не знаю... Из Баграма увезли в Кабул, а там в Союз и комиссовали... Да такие случаи (когда "крыша ехала"), там бывали нередко, поэтому народ не сильно удивлялся...
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А было-бы "веселей", если бы придурок трупов наделал? В Афгане и так "со смертью в обнимку ходили" - у сослуживца, лейтенанта, дочь родилась, он её так и не увидел - погиб Игорёк через месяц. Пуля под "броник" вошла, кишки в клочья... А тут у человека то усики у гранаты сжаты - пальцем в сумке гранатной не так шевельнул, и всё. Или патрон в патроннике, со взведённым затвором - с предохранителя случайно снял, и всё, жди трупа...
То же самое и здесь...
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В таких случаях полиция должна немедленно применять оружие, а не пытаться спасти дебила, который угрожает им гранатой, и это должно быть записано в должностных инструкциях.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Все за машину! Это эргэдэшка. Давай, сучонок, сюда", - патрульные в Ривном обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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