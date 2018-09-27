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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции. ВИДЕО

Министерство внутренних дел опубликовало видео с фрагментами проведения ТОП-10 самых резонансных операций Департамента "Корпуса оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины за 8 месяцев 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал у себя на странице в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

...
"Это ежедневная боевая работа нового отряда спецназначения Национальной полиции Украины", - написал он.

ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции 01
ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции 02
ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции 03
ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оперативники уголовной полиции Черниговщины и бойцы спецподразделения КОРД задержали семь уголовных "авторитетов". ВИДЕО

Шевченко также сообщил, что сегодня начался международный турнир KORD Chаllenge 2018.

В нем принимают участие 18 команд из разных силовых структур, а именно:

- КОРД Полиции Черновицкой области и Полиции Сумской области;

- группа 10-го отряда спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

- Управление государственной охраны Украины прислало 3 команды - "Булат", "СБП-1, СБП-2;

- от Патрульной полиции Украины борется бронегруппа ТОР; 

- Командование Сил специальных операций ВС Украины представлено тремя командами - 8-й полк специального назначения ССО, их побратимы из 3-го отдельного полка СпН им. Святослава Храброго и бойцы 140-го центра спецназначения;

- кроме этого Генеральный штаб ВСУ делегировал команду 138-го центра противодействия диверсиям и группу из Южного теруправления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

- Государственная пограничная служба Украины представлена ​​командой "Дозор";

- наши международные партнеры прислали полицейский спецназ Молдовы ️"Молния"

- три группы американских ️спецназовцев FBI-Federal Bureau of Investigation - из городов Милуоки, Лос-Анджелес и Вашингтон.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088413
 
   
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особенно доставило "затримання наркозалежної особи". это впихнули в ролик для количества, чтобы хоть на 2 минуты растянуть? орава мусоров в брониках и с пушками доблестно "задерживает" какого-то обдолбаного лыгаря, у которого даже вилки нет в качестве оружия
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імхо - була б політична воля - ТОП-10 виглядало б зовсім інакше
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Работа такая. Тока не подумайте, что пытаюсь как-то умалить заслуги бойцов. Вовсе нет. У каждого из нас- своя работа. Или- отпуск. Так? Так...
Я, сегодня, дважды чуть не угробился.
1. Первый раз, когда задний тормоз пропал, на спуске, самом крутом*!) спуске, в Мариуполе, в Зинцеву балку. Если бы я, при этой скорости 52 км/ч, воспользовался передним... у вас бы стало на одного посетителя меньше.
2. Я немедленно еду в мастерскую велосипедную. Там- Спец и Умница. Он- прокачивает мне мою гидравлику. Тормоза, оба- работают мертво! И, через 3(три) минуты, какой-то кретин просто прыгает мне под колеса. А у меня, опять-таки- не менее 50-ти км/ч... И слева- "Лексус", которого я легко сделал, со старта, со светофора, по правой стороне. А я- не люблю "Лексусы", почему-то. И отворачивать мне- некуда. И я- успел, благодаря мертвым тормозам...

Щас вот, домой приехал, медленно... Трясет всего, слегка.

Сегодня водку буду пить. Если буду дурочку гнать, Цензор, прошу строго не судить... Но, я постараюсь не гнать...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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