 ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал у себя на странице в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
Шевченко также сообщил, что сегодня начался международный турнир KORD Chаllenge 2018.
В нем принимают участие 18 команд из разных силовых структур, а именно:
- КОРД Полиции Черновицкой области и Полиции Сумской области;
- группа 10-го отряда спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Управление государственной охраны Украины прислало 3 команды - "Булат", "СБП-1, СБП-2;
- от Патрульной полиции Украины борется бронегруппа ТОР;
- Командование Сил специальных операций ВС Украины представлено тремя командами - 8-й полк специального назначения ССО, их побратимы из 3-го отдельного полка СпН им. Святослава Храброго и бойцы 140-го центра спецназначения;
- кроме этого Генеральный штаб ВСУ делегировал команду 138-го центра противодействия диверсиям и группу из Южного теруправления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;
- Государственная пограничная служба Украины представлена командой "Дозор";
- наши международные партнеры прислали полицейский спецназ Молдовы ️"Молния"
- три группы американских ️спецназовцев FBI-Federal Bureau of Investigation - из городов Милуоки, Лос-Анджелес и Вашингтон.
Я, сегодня, дважды чуть не угробился.
1. Первый раз, когда задний тормоз пропал, на спуске, самом крутом*!) спуске, в Мариуполе, в Зинцеву балку. Если бы я, при этой скорости 52 км/ч, воспользовался передним... у вас бы стало на одного посетителя меньше.
2. Я немедленно еду в мастерскую велосипедную. Там- Спец и Умница. Он- прокачивает мне мою гидравлику. Тормоза, оба- работают мертво! И, через 3(три) минуты, какой-то кретин просто прыгает мне под колеса. А у меня, опять-таки- не менее 50-ти км/ч... И слева- "Лексус", которого я легко сделал, со старта, со светофора, по правой стороне. А я- не люблю "Лексусы", почему-то. И отворачивать мне- некуда. И я- успел, благодаря мертвым тормозам...
Щас вот, домой приехал, медленно... Трясет всего, слегка.
Сегодня водку буду пить. Если буду дурочку гнать, Цензор, прошу строго не судить... Но, я постараюсь не гнать...