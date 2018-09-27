 ТОП-10 самых резонансных операций спецподразделения КОРД Нацполиции. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал у себя на странице в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

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"Это ежедневная боевая работа нового отряда спецназначения Национальной полиции Украины", - написал он.









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Шевченко также сообщил, что сегодня начался международный турнир KORD Chаllenge 2018.

В нем принимают участие 18 команд из разных силовых структур, а именно:

- КОРД Полиции Черновицкой области и Полиции Сумской области;

- группа 10-го отряда спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

- Управление государственной охраны Украины прислало 3 команды - "Булат", "СБП-1, СБП-2;

- от Патрульной полиции Украины борется бронегруппа ТОР;

- Командование Сил специальных операций ВС Украины представлено тремя командами - 8-й полк специального назначения ССО, их побратимы из 3-го отдельного полка СпН им. Святослава Храброго и бойцы 140-го центра спецназначения;

- кроме этого Генеральный штаб ВСУ делегировал команду 138-го центра противодействия диверсиям и группу из Южного теруправления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

- Государственная пограничная служба Украины представлена ​​командой "Дозор";

- наши международные партнеры прислали полицейский спецназ Молдовы ️"Молния"

- три группы американских ️спецназовцев FBI-Federal Bureau of Investigation - из городов Милуоки, Лос-Анджелес и Вашингтон.

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