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 Экономика
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Все про:Омелян (535) Hyperloop (10)

 В октябре Украина получит драфт проекта по строительству Hyperloop, - Омелян. ВИДЕО

Сертификацией Hyperloop в Украине займется немецкая TÜV SÜD. Драфт проекта по строительству тестовой площадки Hyperloop в Днепре будет готов в октябре.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Алексею Арестовичу, передает РБК-Украина

...
"Я бы хотел, чтобы в Украине была тестовая труба в следующем году. Сейчас мы уже заканчиваем оценку НАН Украины. Открою секрет, первый драфт уставной будет уже в октябре этого года, через пару недель", - сказал министр.

Он сообщил, что на сегодня Украина входит в топ-11 стран, вовлеченных в глобальный проект Hyperloop. Сертификацией безопасности проекта в Украине займется немецкая компания TÜV SÜD.

Технологию планируется опробовать на грузовых перевозках как одном из наиболее востребованных видов сообщения. Омелян сообщил, что глобальный рынок онлайн покупок (eCommerce) в ближайшие 2 года вырастет до 4 трлн долл., превзойдя ВВП Германии, а объем мировой торговли к 2050 году увеличится в 4 раза.

"Если вы хотите заказать телевизор, вы не готовы ждать его 2 месяца, в которые он будет идти из Китая или Японии морем, поэтому идея скоростного транспорта сработает. Я лично верю, что он получится, потому что технологически нет никаких препятствий. Окупаемость этого проекта порядка 12 лет", — заявил Омелян, напомнив, что строительство будет бесплатным для госбюджета страны.

На сегодняшний день проект уже объединил порядка 10 частных украинских компаний, которые готовы "попробовать себя в этом челлендже".

При этом министр добавил, что европейские партнеры горячо поддержали участие Украины в тестировании современных технологий, в том числе в транспортной сфере: "Я бы очень хотел, чтобы мы экспортировали не только свои мозги или рабочие руки, но и готовые продукты. Выхожу из того, что один айфон стоит гораздо дороже тонны пшеницы".

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Стороны договорились совместно разрабатывать технологию и искать инвесторов.

Нyperloop — проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами или грузами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что hyperloop будет вдвое быстрее самолета и до четырех раз быстрее высокоскоростных поездов. Строительство экспериментальной трассы началось в январе 2016 года вблизи Лас-Вегаса. В случае успешной реализации проекта расстояние между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолевать всего за 35 минут.

Источник: https://censor.net.ua/v3088390
 
   
 Топ комментарии
 
гиперлуп это хорошо. зто мыролюбно и безальтернативно. Но когда емельян собирается по реформистски начинать ремонт дорог?
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ездил я из запорожской области в Раденский район Херсона. Мля, 230 км 5.5 часов, думал машина треснет пополам
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Херсон. И область - о метров дорог отремонтировано.
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гиперлуп это хорошо. зто мыролюбно и безальтернативно. Но когда емельян собирается по реформистски начинать ремонт дорог?
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У нас в Днепре, ремонты идут полным ходом. Где вы живёте? В Воронеже? Так туда ещё не добрались.
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Херсон. И область - о метров дорог отремонтировано.
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ездил я из запорожской области в Раденский район Херсона. Мля, 230 км 5.5 часов, думал машина треснет пополам
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так я ехал не через Мелитополь, а через Каменку, Знаменку, Каховку и после пересечения СКК повернул налево на Скадовск, атас дорога
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То не просто так, а шоп танки из Крыма не прошли. Нету у вас стратегического мЫшления!
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Прошло два года с момента трагедии, которая произошла на территории днепровского автовокзала. Двадцать пятого сентября 2016 года на территории автовокзала в Днепре бывший боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев застрелил двух сотрудников полиции.
Двадцатисемилетний Артем Кутушев и тридцатишестилетняя Ольга Макаренко стали первыми сотрудниками полиции в Украине, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Убийце грозит пожизненное заключение. Тем не менее, уже два года судьи не могут вынести приговор.
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на ж/д тоже иногда посматривай
пока то счастье грянет, ж/д здохнет
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сегодня день идиотов. Новость ниже про маразмы геннедоразумения, тут придурок омэля чушь молотит.
И это руководство страны, мрак
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Гиперлупа будет, Вы дороги отремонтировать не можете, только и слышно про коррупцию в автодоре. Весь проект утонет в бюрократии еще на этапе проектирования, потому что под него нет стандартов и нести ответственность никто не захочет, если вдруг что-то пойдет не так.
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"Я бы хотел, чтобы в Украине была тестовая труба в следующем году ... "Источник:https://censor.net.ua/n3088390

если петра алексеича продлят точно будет, и не только тестовая
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А я то думал: чего это Н-14 в Николаевской области не делают... А они гиперлуп делать будут!

В октябре Украина получит драфт проекта по строительству Hyperloop, - Омелян - Цензор.НЕТ 225
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Это Николаев-Кропивницкий. Село Восеятское.
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Тут будет котлован для гиперлупа. Не асфальтировать же зря место - потом асфальт сбивать задолбаешься.
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Гиперзолуп этому идиёту надо всё таки дать по полной программе. Совсем же не смешно - за наши деньги этот дебил пытается всунуть свой идиотизм.
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А еще ему кажется, что на гигантских проектах можно хорошо заработать. У жовтні Україна отримає драфт проекту з будівництва Hyperloop, - Омелян - Цензор.НЕТ 6513
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Главное, что бы тварюка к тому времени в америку не сбежал
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лучше бы канал в Азов копали.... идиоты гиперлупные....
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©

🙃
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Под гиперзaлуп можно ГТС приспособить, не? Вчера пообещал перекрыть транспорт с рашей, проснулся Омелян и все забыл. Oчередное "бла-бла".
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Різних Міністрів при егвсіх Урядахбачив, але такого ідіота ще не було. Який нахер гіперлуп (його ще не існує в жодній країні, проект в Лас-Вегасі вартує 6 млрд. Доларів. Звідкіля у цього бездаря гроші і хто в Україні буде користуватися таким дорого варті теми транспортом? Де тільки беруться в Уряді такі дебіли? Невже у НФ не було іншої кандидатури на Міністра.
Гнати треба його з Уряду гівняною мітлою і чим швидше, тим краще!
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаВ октябре Украина получит драфт проекта по строительству Hyperloop, - Омелян. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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