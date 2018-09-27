 В октябре Украина получит драфт проекта по строительству Hyperloop, - Омелян. ВИДЕО

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Алексею Арестовичу, передает РБК-Украина.

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"Я бы хотел, чтобы в Украине была тестовая труба в следующем году. Сейчас мы уже заканчиваем оценку НАН Украины. Открою секрет, первый драфт уставной будет уже в октябре этого года, через пару недель", - сказал министр.

Он сообщил, что на сегодня Украина входит в топ-11 стран, вовлеченных в глобальный проект Hyperloop. Сертификацией безопасности проекта в Украине займется немецкая компания TÜV SÜD.

Технологию планируется опробовать на грузовых перевозках как одном из наиболее востребованных видов сообщения. Омелян сообщил, что глобальный рынок онлайн покупок (eCommerce) в ближайшие 2 года вырастет до 4 трлн долл., превзойдя ВВП Германии, а объем мировой торговли к 2050 году увеличится в 4 раза.

"Если вы хотите заказать телевизор, вы не готовы ждать его 2 месяца, в которые он будет идти из Китая или Японии морем, поэтому идея скоростного транспорта сработает. Я лично верю, что он получится, потому что технологически нет никаких препятствий. Окупаемость этого проекта порядка 12 лет", — заявил Омелян, напомнив, что строительство будет бесплатным для госбюджета страны.

На сегодняшний день проект уже объединил порядка 10 частных украинских компаний, которые готовы "попробовать себя в этом челлендже".

При этом министр добавил, что европейские партнеры горячо поддержали участие Украины в тестировании современных технологий, в том числе в транспортной сфере: "Я бы очень хотел, чтобы мы экспортировали не только свои мозги или рабочие руки, но и готовые продукты. Выхожу из того, что один айфон стоит гораздо дороже тонны пшеницы".

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Стороны договорились совместно разрабатывать технологию и искать инвесторов.

Нyperloop — проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами или грузами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что hyperloop будет вдвое быстрее самолета и до четырех раз быстрее высокоскоростных поездов. Строительство экспериментальной трассы началось в январе 2016 года вблизи Лас-Вегаса. В случае успешной реализации проекта расстояние между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолевать всего за 35 минут.