 Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО

Об этом в интервью Евгению Черняку рассказал сам беглый нардеп Александр Онищенко, передает Цензор.НЕТ.
"При этом общение (с Порошенко продолжается. - Ред.). Он при встрече обнимается, целуется там, а происходит совсем другое. Ты понимаешь, ты ж знаешь заранее, что на такой-то момент готовится всё к тому, что тебя готовы арестовать. Ты уже знаешь свою судьбу, то есть, всё соберут и ближайшее время тебя где-то там (ждет. - Ред.) жёсткий арест. Я попытался сделать кое-какие маневры, зайти в кое-какие схемы вместе с ним, чтобы это оттянуть. Грубо говоря, там давайте я сделаю то, давайте я сделаю то, чтобы его как-то заинтересовать, чтобы затянуть время. Да, ну это там мои варианты. То же общение со Злочевским, в котором он был заинтересован. Я влез там специально, зашёл туда. И когда ты понимаешь, грубо говоря, что вот человек, который конкретно против тебя все соорудил, как ты можешь с ним? Ты с ним бороться не можешь, правильно? То есть, у тебя нет возможности. Вариант какой? Ты народный депутат. Как ты можешь тихо уехать и не приехать? Всё, что было связано с тобой ты должен понимать, что-то всё будет громко и звонко. На первый период ты пытаешься как-то смягчить, выровнять. В то же время, что-то сделать, чтобы потом можно с ним торговаться, да? По-другому я не видел, потому что человек - руководитель страны, бороться с ним, ну нереально, у него вся власть в его руках. У него Генпрокуратура, у него СБУ, вся налоговая, все ему подконтрольны, да? Он с тобой может делать всё что захочет. Идти в тюрьму, когда тебе под 50, ну тоже как бы, не сильно. Вообще неохота никак, пытаешься договориться, пытаешься это", - добавил Онищенко.
Вместе с тем, отвечая на вопрос морально ли писать своих визави, Онищенко ответил: "Морально - неправильно, скажу вам честно, морально - неправильно, но у меня были все основания - это сделать, потому что человек, который со мной так поступил, делал аморально, он не имел права арестовать мою мать, которой 73 года. У меня есть все права и все любые (основания. - Ред.), моральные и не моральные поступать, как я захочу, после этого, после некоей границы. В любых, вы же сами понимаете, как и в бизнесе, и в бандитском мире, и в другом, всегда есть какие-то определенные понятия. Не трогайте семью. Семья ни при чём. Воюете со мной - не трогайте никого. Маму сделали соучастником преступной группировки. На ней находился офис, в котором я находился".
Отвечая на вопрос о том, зачем Онищенко оформил на маму недвижимость, он сказал: "Вы, когда становитесь депутатом, на кого можете оформить? Вам запрещено там иметь бизнес. На кого вы можете перевести? А в чем риск? В чем риск, если я там передал свою недвижимость на мать? Я не вижу вообще никакого криминала, если я передал офис. Я не вижу никакой привязки оформления на неё что-то, чтобы её, допустим подвергать уголовным делам касательно меня. У нас сегодня структура построена так, что практически все бизнесмены понимают, что они всегда находятся под риском, оформляют всё на своих родителей, жен, ещё на кого-то. Ну, я не знаю, на ком вы б, допустим, держали? Если бы оно было на мне, я бы всё потерял, но я правда… грубо говоря… все там пошло под арест или еще что-то. Но в любом случае, я не считаю, что она… все ж понимают, что она не имеет никакого отношения к криминальным структурам".
На уточняющий вопрос, аморально ли морально было записывать разговоры с Порошенко, Онищенко ответил: "На тот период, у меня не было другого варианта. Я понимал, что человек все равно меня съест рано или поздно. Арестует, или как-то там разделается со мной. У меня даже была попытка устроить мне аварию, то есть, по дороге, как я ехал к нему прям на встречу, в Кончу-Заспу мне устроили аварию. То есть, я ехал на полной скорости мне машина просто взяла и перегородила дорогу, в которую я вместе с охраной врезались. Не знаю, случайность, не случайность, но вот был такой момент, когда он мне позвонил, сказал приехать к нему домой, вот произошла по дороге к нему домой вот эта авария. Да, не могу ничего сказать, не могу ничем там упрекать, но поступок аморален, но у меня не было другого выхода, то есть я видел только одну возможность как мне с ним можно потом торговаться, чтобы снять с себя вот эту уголовную ответственность".
Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.
16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.
18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.
т.е. онищенко сознательно идет на нарушение законов и... ничего особенного в этом не видит! Вот так депутат, считает НОРМОЙ нарушение законов... а когда получает п*издюлин за это - начинает истерить и сливать инфу.
Раньше нужно было.. как и НЕ нарушать. Или не идти в дупАтаты, или не нарушать законы - распродав бизнес.
Структура власності "ПІІ ТОВ "ТРК "НБМ" у форматі pdf ч4
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
Партнёры.
Задам щераз:
Звідки у Порошенка гроші на купівлю цукеркових фабрик , якщо він все життя пробув держслужбовцем???
Чомусь мої батьки не змогли купити ніодної фабрики...і получають мінімалку зараз....
Я не можу бути Цукерманом, бо Світ 2-х Месій не витримає, то по-друге
хахахах , я це чую чуть не від кожного судді,прокурора,мєнта,коли у їх батьків находять джипа,вілли,яхти.....
Хахахах
Хочете я у вікіпедії напишу, що ви теж чуть не Ахметка і бабла у вас море...
Хто перевіряє внесені дані у вікіпедії? Хто поніс хоч раз покарання за неправдиві дані ,які заносять туда?
Я просто питання соєвим задав... Я не скаржився....
Будьте нормальными людьми и сыновьями, думайте о своих мамах до того, как начинаете воровать и прятать.
Было четкое впечатление, что она не у себя дома, а в гостях. Посадили на диван чисто для съемок. Откровенно было жаль ее.
Петр Лексеевич конечно жесткий и бескомпромиссный чел... - Вор с большой буквы, по понятиям криминального сообщества...
Мама, не мама - это для Шансон малолеток...
Вообщем Он не барыга ни разу - а настоящий заматерелый Крестный Отец....
Это хорошо - не так обидно, для нас,- граждан самой большой страны Европы..
Шаламов истребляет мифы «подземного ордена». Например, миф о «честном слове вора» (нарушить, обмануть начальника-фраера, ничего не стоит) или миф о культе матери. «На первый взгляд, чувство вора к матери, - пишет Шаламов, - как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искажённых чувствах. Блатарь - всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире… Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит её в своем цинизме. Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря. Прославление матери - камуфляж, восхваление её - средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности. И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжёт с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей». Вспомним, Василий Шукшин через четверть века после Шаламова в своёй «Калине красной» показал то же: вор по кличке Горе, Егор Прокудин, за 18 лет не послал своей матери не то что копейки, слова не послал.
Вот я не каплю не переживаю ни за его, маму, ни за его папу, бабушку или дедушку этого воровского притона... - пускай они все сгорят синем пламенем...
ВОРОВСКИЕ МИФЫ
Шаламов истребляет мифы «подземного ордена». Например, миф о «честном слове вора» (нарушить, обмануть начальника-фраера, ничего не стоит) или миф о культе матери. «На первый взгляд, чувство вора к матери, - пишет Шаламов, - как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искажённых чувствах. Блатарь - всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире… Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит её в своем цинизме. Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря. Прославление матери - камуфляж, восхваление её - средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности. И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжёт с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей». Вспомним, Василий Шукшин через четверть века после Шаламова в своёй «Калине красной» показал то же: вор по кличке Горе, Егор Прокудин, за 18 лет не послал своей матери не то что копейки, слова не послал.
Для многих утверждения Шаламова покажутся неожиданными, бытовые зарисовки 1930-40-х - чудовищными: «Блатари все - педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими мутными глазами: "Зойки", "Маньки", "Верки" - которых блатарь подкармливает и с которыми он спит. В одном из лагерных отделений (где не было голодно) блатари приручили и развратили собаку-суку. Её прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака… Был женский прииск, многолюдный, с тяжелой "каменной" работой, с голодом. Блатарю Любову удалось попасть туда на работу. "Эх, славно пожил зиму, - вспоминал блатарь. - Там, ясное дело, всё за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаёшь пайку ей в руки - ешь! Пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет - отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю - и в снег её! Заморожу пайку - много ли баба угрызет замороженного-то хлеба..." Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое. Но в блатаре и нет ничего человеческого». «Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей».
А еще были пленки с Лесиком Долгим в Лондоне. Онищенко спрашивает: За что меня так прессуют? Я же все делал, что они мне говорили...
тварь этот кадыров-онишенко раз подставил свою мать или таким тварям деньги не пахнут,тогда иди и честно предстань перед судом и на нары,ворье
это не бизнесмены - это дешёвые напёрсточники
Правильно Прох сделал. Только надо было хитрее, раньше и строже.
политика, как крупный бизнес - слабости не прощает.
бандитом был, бандитом остался.
компромат прям бомба))))))