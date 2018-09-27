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 Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО

Беглый нардеп Александр Онищенко уверяет, что в истории с его якобы записями переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко у него не было другого выхода, чтобы защитить себя. А свои действия он оправдывает тем, что в рамках уголовного дела арестовывали его 73-летнюю маму, на которую он переписал недвижимость.

Об этом в интервью Евгению Черняку рассказал сам беглый нардеп Александр Онищенко, передает Цензор.НЕТ.

...
"Смотрите, на конец 2015 года уже заранее предусмотрел какая будет ситуация. Региональные выборы  выиграла Тимошенко, и на округе в Киевской области на котором я избирался она набрала самое большое количество голосов. Непосредственно руководитель страны в гневе сделал мне определенные замечания: "Почему там выигрывает Тимошенко, а не выигрываю я". Декада… Грубо говоря, ты отвечаешь за Киевскую область, это твой округ, грубо говоря, у тебя там штабы. Я никакие обязательства не брал, то есть, меня пытались под это подогнать, но я сказал: "Я таким не занимаюсь". Получились подозрения того, что якобы вот на него не было финансирования, на другую сторону было. Сразу же после выборов, вот только эти выборы закончились, приходит знакомый говорят: Пришла команда на тебя возбудить дело". Дело возбуждено. То есть, сказали собрать как можно быстрее и закрыть. Закрыть лично меня. Говорит там все в гневе," - объяснил Онищенко возникновение конфликта с Петром Порошенко, ответив на уточняющий вопрос, что под "закрыть" имеет ввиду арест.

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"При этом общение (с Порошенко продолжается. - Ред.). Он при встрече обнимается, целуется там, а происходит совсем другое. Ты понимаешь, ты ж знаешь заранее, что на такой-то момент готовится всё к тому, что тебя готовы арестовать. Ты уже знаешь свою судьбу, то есть, всё соберут и ближайшее время тебя где-то там (ждет. - Ред.) жёсткий арест. Я попытался сделать кое-какие маневры, зайти в кое-какие схемы вместе с ним, чтобы это оттянуть. Грубо говоря, там давайте я сделаю то, давайте я сделаю то, чтобы его как-то заинтересовать, чтобы затянуть время. Да, ну это там мои варианты. То же общение со Злочевским, в котором он был заинтересован. Я влез там специально, зашёл туда. И когда ты понимаешь, грубо говоря, что вот человек, который конкретно против тебя все соорудил, как ты можешь с ним? Ты с ним бороться не можешь, правильно? То есть, у тебя нет возможности. Вариант какой? Ты народный депутат. Как ты можешь тихо уехать и не приехать? Всё, что было связано с тобой ты должен понимать, что-то всё будет громко и звонко. На первый период ты пытаешься как-то смягчить, выровнять. В то же время, что-то сделать, чтобы потом можно с ним торговаться, да? По-другому я не видел, потому что человек - руководитель страны, бороться с ним, ну нереально, у него вся власть в его руках. У него Генпрокуратура, у него СБУ, вся налоговая, все ему подконтрольны, да? Он с тобой может делать всё что захочет. Идти в тюрьму, когда тебе под 50, ну тоже как бы, не сильно. Вообще неохота никак, пытаешься договориться, пытаешься это", - добавил Онищенко.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос морально ли писать своих визави, Онищенко ответил: "Морально - неправильно, скажу вам честно, морально - неправильно, но у меня были все основания - это сделать, потому что человек, который со мной так поступил, делал аморально, он не имел права арестовать мою мать, которой 73 года. У меня есть все права и все любые (основания. - Ред.), моральные и не моральные поступать, как я захочу, после этого, после некоей границы. В любых, вы же сами понимаете, как и в бизнесе, и в бандитском мире, и в другом, всегда есть какие-то определенные понятия. Не трогайте семью. Семья ни при чём. Воюете со мной - не трогайте никого. Маму сделали соучастником преступной группировки. На ней находился офис, в котором я находился".

Отвечая на вопрос о том, зачем Онищенко оформил на маму недвижимость, он сказал: "Вы, когда становитесь депутатом, на кого можете оформить? Вам запрещено там иметь бизнес. На кого вы можете перевести? А в чем риск? В чем риск, если я там передал свою недвижимость на мать? Я не вижу вообще никакого криминала, если я передал офис. Я не вижу никакой привязки оформления на неё что-то, чтобы её, допустим подвергать уголовным делам касательно меня. У нас сегодня структура построена так, что практически все бизнесмены понимают, что они всегда находятся под риском, оформляют всё на своих родителей, жен, ещё на кого-то. Ну, я не знаю, на ком вы б, допустим, держали? Если бы оно было на мне, я бы всё потерял, но я правда… грубо говоря… все там пошло под арест или еще что-то. Но в любом случае, я не считаю, что она… все ж понимают, что она не имеет никакого отношения к криминальным структурам".

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На уточняющий вопрос, аморально ли морально было записывать разговоры с Порошенко, Онищенко ответил: "На тот период, у меня не было другого варианта. Я понимал, что человек все равно меня съест рано или поздно. Арестует, или как-то там разделается со мной. У меня даже была попытка устроить мне аварию, то есть, по дороге, как я ехал к нему прям на встречу, в Кончу-Заспу мне устроили аварию. То есть, я ехал на полной скорости мне машина просто взяла и перегородила дорогу, в которую я вместе с охраной врезались. Не знаю, случайность, не случайность, но вот был такой момент, когда он мне позвонил, сказал приехать к нему домой, вот произошла по дороге к нему домой вот эта авария. Да, не могу ничего сказать, не могу ничем там упрекать, но поступок аморален, но у меня не было другого выхода, то есть я видел только одну возможность как мне с ним можно потом торговаться, чтобы снять с себя вот эту уголовную ответственность".

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/v3088339
 
 
 Топ комментарии
 
Шуфрич тоже маму-пенсионерку очень любил, позаписывал на нее заводы, пароходы, газовые месторождения, а потом кричал "маму обижают!!! с обыском пришли".
Будьте нормальными людьми и сыновьями, думайте о своих мамах до того, как начинаете воровать и прятать.

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Какой бизнес???, в вы ворье , сросшееся с бандюками, считаете себя бизнесменами???, мрази!
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У криминала на разборках есть принцип не трогать семью? Дык этот нехороший человек сам втянул в свой преступный бизнес свою мать, подставил ее как самый последний подлец.А теперь бьет себя в грудь и кричит , не трогайте маму.
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суть в другом: : "Вы, когда становитесь депутатом, на кого можете оформить? Вам запрещено там иметь бизнес"...

т.е. онищенко сознательно идет на нарушение законов и... ничего особенного в этом не видит! Вот так депутат, считает НОРМОЙ нарушение законов... а когда получает п*издюлин за это - начинает истерить и сливать инфу.
Раньше нужно было.. как и НЕ нарушать. Или не идти в дупАтаты, или не нарушать законы - распродав бизнес.
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Суть в другом. Один деятель сказал - Да! Я знаю, что это незаконно, но продавать пьятый канал не буду. Даже Марыни! И довольное рохкающее стадо порохоботов бросает в воздух чепчики и ничего криминального в этом не видит
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Ти остолоп: бути власником чогось не заборонено ні депутату ні президенту. Заборонено займатися бізнесом та іншими видами діяльності крім депутатської.
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Порохобот, почему бы тебе для разнообразия не подумать, что Онищенко тоже не собирался заниматься бизнесом. И Гойсман. И Ахметов, будучи депутатом. И Косюк с Кононенко. В чем дело, телепню?
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Циничнее и бестолковее "ольгинских" калоедов с их кремлёвскими методичками не найти.
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Какой бизнес???, в вы ворье , сросшееся с бандюками, считаете себя бизнесменами???, мрази!
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Лайно записувало свої розмови з іншим лайном..
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Тюбетейка совсем плохой стал!Это Порох его мать-Фатиму вязать собрался?Шайтан...
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На Онищенке "шапка горит", но он следут принципу "лучшая защита - нападение".
Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать - Цензор.НЕТ 9712

Партнёры.
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Мама это святое! Но у Порошенко свой святой. Имя ему золотой телец!
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А не подставляй свою маму , как последнее чмо. Мать не виновата , что сын с ней такое сделал.Ничего святого у этого чмушника.
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так нехай в Англії порохлових курок знайде і пристрелить!
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А кто его заставлял мать участвовать в преступных схемах? Не надо было на нее переписывать ворованное, никто бы и не трогал.
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А у нас уже всех воров начали трогать или все же выборочно?
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если бы у Онищенко мама была чем-то святым, он бы не втягивал ее в свои грязные делишки. Подставил маму - молодец.
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Два аморала. Кто кого. Обоих ,взять и задушить.
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Я давно соєвим даю запитання ,але не відповідають !
Задам щераз:
Звідки у Порошенка гроші на купівлю цукеркових фабрик , якщо він все життя пробув держслужбовцем???

Чомусь мої батьки не змогли купити ніодної фабрики...і получають мінімалку зараз....
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Не рівняйте корупціонера з інтелектуалом,це по-перше!
Я не можу бути Цукерманом, бо Світ 2-х Месій не витримає, то по-друге
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Рошен Порошенко заснував в середині 90-их. а першу посаду -секретар РНБО він отримав лише 2005-ому. Гроші в нього були частково від батька частково від батьків жінки та від власних справ. Депутатом він став 1998-ому.
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За тры рочкы с 1995 по 1998 стикы заробыв, шо до сих пор потратить не может. Гений! Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать - Цензор.НЕТ 7288
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Ну дурних в КНУ на міжнародні відносини не брали.
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С судимыми родителями кстати тоже. Это если КГБ под своё крыло не брало
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Порошенко можна похвалити за те що він не був "золотою молоддю" в поведінці. а шукав шляхи заробітку вже в університеті.
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По данным журнала «Форбс», первой работой Порошенко еще в 1986 году, во время учебы в университете, стало собственное предприятие «Центр сервиса». Эта фирма помогала заключать и оплачивать контракты. За свои услуги «Центр сервиса» брал 0,5-1,5% от суммы контракта. На 5-м курсе Порошенко даже смог купить «Волгу».
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Сын яныка круче был. Он сразу с банков начал. - Уроды. И те ,кто их выгораживает.
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"...Позже будущий президент перешел к поставкам дефицитных товаров - поставлял советским кондитерским фабрикам какао-бобы. Этот бизнес он начал вместе с одноклассником Сергеем Зайцевым, который сейчас отвечает в Roshen за внешнюю торговлю. Они закупали сырье в Бельгии и Голландии и продавали фабрикам по всему СССР. После распада Союза эти навыки помогли ему получить контроль над рядом крупных кондитерских фабрик, которые легли в основу его нынешней кондитерской империи «Рошен»..."Не дарма ж його баригою заздрі люди кличуть.
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Ахахах . гроші від судимого батька-корупціонера !!!
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Це тільки мої здогадки. Мав же батько дати на розкрутку щось.
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ага, все життя батько збирав зарплату по 120 карбованців і дав синові на розкруктку....
хахахах , я це чую чуть не від кожного судді,прокурора,мєнта,коли у їх батьків находять джипа,вілли,яхти.....
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кому втюхивеете это дерьмо фабрика карла маркса прекрасно работала и без порошенко которому папка приднестровский коммунист подогнал по блату а поменять название большого ума не надо.
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ну так Порошенко її купив. а що було заборонено купляти було чи що. якщо ціна влаштовувала?
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обладнання теж було змінене. на совковому мало що можна було робити. Крім тортів напевне.
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я так понимаю с папкой коммунистом вы согласны . интересно петр лексеич фабрику купил на тендере просто заплатил больше остальных или досталась по блату в подарок от папашкиных связей .
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одни с нуля начинают проходят весь ад согласований и разрешений а петр лексеич купил фабрику которая гремела на весь союз просто купил да в такое поверят только лохи
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Треба уточнювати - від зв'язків батька його дружини.
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І шо, власні справи на гроші нажиті непосильною працею? А гроші батьків - мабуть то збережена зарплатня? Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір - Цензор.НЕТ 9656
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Очередная ложь. Он на службе с 98 года вроде, рошен появилась до этого. Но что очень хорошо описывает любителей зрады, так это то, что кроме как в очередной раз кричать - а вот в 90-е у них ничего нет на Порошенко. То, что у него рошен в собственности - в 14 году было неизвестно?
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То ви з вікіпедії взяли ?
Хахахах
Хочете я у вікіпедії напишу, що ви теж чуть не Ахметка і бабла у вас море...
Хто перевіряє внесені дані у вікіпедії? Хто поніс хоч раз покарання за неправдиві дані ,які заносять туда?
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Не дано тобі рулл. Не зграбний ти. Сам собі винуватий.
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Та я і не скаржусь , я щасливий у Бога та на тому і Дякую!
Я просто питання соєвим задав... Я не скаржився....
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Здається Форд сказав, що не зможе пояснити походження свого першого мільйона. Але він назавжди залишився Фордом, а не злодієм. Порох купив державне майно (вірніше акціонерне) в 90-ті роки. Після ваучерної приватизації. На ті часи все було законно, навіть депутатам дозволялося займатися бізнесом і займати інші посади. Чому ти не став бізнесменом і мільйонером, мабуть, кібета не та, чекав манни небесної. Таких я знаю багато, які заздрять сусідам, які як могли крутилися - Польща, Румунія, Китай -торгівля. Порох крім куплених фабрик збудував ще 50 об'єктів з нуля. А це робочі місця таким як ти. Що в цьому кримінального? Можеш і далі галасувати за бідних безсребреників, які давали хабарі по 100 млн. доларів.
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Те, что у власти, никто не идеал, а словом, которым их можно назвать, тут не напишешь.
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он жыж против парашенки, а значит патриет и борцун с карупцией!!!
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теперь при смене власти скорее всего будут щемить семьи тех, кто сейчас у руля.
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Если есть за что, пусть щемят. Если не разорвать этот порочный круг, никогда не вылезем из воровства и переписывания на родственников.
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ждешь что власть поменяется и тебе снова вернут полосатую палку бабло с водил стряхивать? Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір - Цензор.НЕТ 1307
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У криминала на разборках есть принцип не трогать семью? Дык этот нехороший человек сам втянул в свой преступный бизнес свою мать, подставил ее как самый последний подлец.А теперь бьет себя в грудь и кричит , не трогайте маму.
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это даже хорошо, теперь и семья Порошенко, Луценко и прочьей братии не имеет гарантий.
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Ты вообще прочитал о чем коммент? Какие гарантии для участников самой схемы? Да, никаких гарантий - если в преступной схеме член семьи участвует.
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Отаке от воно,дурне й хитрожопе одночасно.
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Шуфрич тоже маму-пенсионерку очень любил, позаписывал на нее заводы, пароходы, газовые месторождения, а потом кричал "маму обижают!!! с обыском пришли".
Будьте нормальными людьми и сыновьями, думайте о своих мамах до того, как начинаете воровать и прятать.

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Я помню то видео, когда пришли к матери Шуфрича журналисты, сидела перепуганная ву смерь очень простая женщина в платочке на краю шикарного кожаного дивана.
Было четкое впечатление, что она не у себя дома, а в гостях. Посадили на диван чисто для съемок. Откровенно было жаль ее.

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Нічого, незабаром дуже проста жіночка Марина у платочку теж буде сидіти на дивані, коли до сім'ї бариги прийдуть з обшуком
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Все відбереш чи залиш те, що було у Пороха до президентства?
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Цикаво, Гойсман тёщу мамой называет? Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір - Цензор.НЕТ 8996
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Какая разница? Назовите самого честного на Ваш взляд политика и, скорее всего, окажется, что у него есть состоятельная мама, теща, сестры или тетки.

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посмотрел интервью...., - ну что можно сказать?

Петр Лексеевич конечно жесткий и бескомпромиссный чел... - Вор с большой буквы, по понятиям криминального сообщества...

Мама, не мама - это для Шансон малолеток...

Вообщем Он не барыга ни разу - а настоящий заматерелый Крестный Отец....

Это хорошо - не так обидно, для нас,- граждан самой большой страны Европы.. Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать - Цензор.НЕТ 5325
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"Не трогайте семью. Семья ни при чём. Воюете со мной - не трогайте никого. Маму сделали соучастником преступной группировки. На ней находился"... А как ты думал? Втянул мать в свои схемы(не он один такой.это понятно), а потом возмущаться. Дескать, старушке 73 года. Записывай все на себя и сам за все отвечай - семью никто не тронет, ибо незачем.
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Так у них до недавнего времени действительно было непринято трогать родных но, времена изменилися и никто уже не гарантирует неприкосновенности. О времена, о нравы, даже получение должности, за которую уплачены сотни тысяч баксов уже не гарантировано.
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ВОРОВСКИЕ МИФЫ
Шаламов истребляет мифы «подземного ордена». Например, миф о «честном слове вора» (нарушить, обмануть начальника-фраера, ничего не стоит) или миф о культе матери. «На первый взгляд, чувство вора к матери, - пишет Шаламов, - как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искажённых чувствах. Блатарь - всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире… Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит её в своем цинизме. Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря. Прославление матери - камуфляж, восхваление её - средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности. И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжёт с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей». Вспомним, Василий Шукшин через четверть века после Шаламова в своёй «Калине красной» показал то же: вор по кличке Горе, Егор Прокудин, за 18 лет не послал своей матери не то что копейки, слова не послал.
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Сергей Глушко - хорошего сыночка мама воспитала..... Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать - Цензор.НЕТ 2121

Вот я не каплю не переживаю ни за его, маму, ни за его папу, бабушку или дедушку этого воровского притона... - пускай они все сгорят синем пламенем...
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Порошенко по-сути, констатировал факт того, что они создали такую Систему, что даже он не способен в ней нормально работать, и вывел весь свой бизнес в оффшоры.
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Хто тобі сказав таку дурницю? сам придумав? надіюсь, розуму в тебе ще вистачить заглянути в електронну декларацію - доступна всім.
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какой "высокоморальный" "бизнесмен" - маму, согласно бандитским принципам, трогать нельзя, поэтому все ворованное записывается на маму - придраться не к чему, все идеально! поэтому все чиновники, "бизнесмены", прокуроры, судьи - нищие, но их мамы, жены, дочери и бабули с тетками - владелицы несметных сокровищ! и не подкопаешься! семью же трогать нельзя!
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Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать - Цензор.НЕТ 3938ВАРЛАМ ШАЛАМОВ


ВОРОВСКИЕ МИФЫ
Шаламов истребляет мифы «подземного ордена». Например, миф о «честном слове вора» (нарушить, обмануть начальника-фраера, ничего не стоит) или миф о культе матери. «На первый взгляд, чувство вора к матери, - пишет Шаламов, - как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искажённых чувствах. Блатарь - всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире… Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит её в своем цинизме. Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря. Прославление матери - камуфляж, восхваление её - средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности. И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжёт с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей». Вспомним, Василий Шукшин через четверть века после Шаламова в своёй «Калине красной» показал то же: вор по кличке Горе, Егор Прокудин, за 18 лет не послал своей матери не то что копейки, слова не послал.
Для многих утверждения Шаламова покажутся неожиданными, бытовые зарисовки 1930-40-х - чудовищными: «Блатари все - педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими мутными глазами: "Зойки", "Маньки", "Верки" - которых блатарь подкармливает и с которыми он спит. В одном из лагерных отделений (где не было голодно) блатари приручили и развратили собаку-суку. Её прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака… Был женский прииск, многолюдный, с тяжелой "каменной" работой, с голодом. Блатарю Любову удалось попасть туда на работу. "Эх, славно пожил зиму, - вспоминал блатарь. - Там, ясное дело, всё за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаёшь пайку ей в руки - ешь! Пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет - отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю - и в снег её! Заморожу пайку - много ли баба угрызет замороженного-то хлеба..." Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое. Но в блатаре и нет ничего человеческого». «Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей».
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Те саме я чув від хлопця, що відслужив у ВВ: ... не вір у міфи про нібито якийсь "кодекс честі" у кримінальних. Який може бути "кодекс" у того, хто лізе в кишеню до звичайної людини? У цих виродків не може бути ніякого кодексу, а обдурити свого опонента -- може єдиний "кодекс" цих бандитів...
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Да за семейные ценности они мать родную продадут.
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потому Онищенко все на мать и переписал - чтобы САМОМУ не отдуваться.
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И никто не комментирует то, что было на пленках. А ведь уже полгода после публикации на Цензоре прошло.
А еще были пленки с Лесиком Долгим в Лондоне. Онищенко спрашивает: За что меня так прессуют? Я же все делал, что они мне говорили...
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Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать.

тварь этот кадыров-онишенко раз подставил свою мать или таким тварям деньги не пахнут,тогда иди и честно предстань перед судом и на нары,ворье
это не бизнесмены - это дешёвые напёрсточники
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это бандитское кубло нужно не арестовывать ,а утилизировать
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Зустрілися шакал і гієна!На жаль один з них президент великої держави!
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то ли дело другие президенты - живут в таком кодле "соратников" и остаются белыми и пушистыми.
Правильно Прох сделал. Только надо было хитрее, раньше и строже.
политика, как крупный бизнес - слабости не прощает.
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Більше ста років тому Марк Твен говорив що політика це брудна справа.Тільки в якій нормальній державі населення опустили на саме дно бідності,а президент,в цей час,збагатився.Це аморально,як і те що обіцяв продати свій бізнес!!
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Рассматривать Онищенко как бизнесмена вкорне не правильно. У нас нет ни чиновников, ни бизнесменов в прямом понимании этих слов. Это всё "благородные господа", которые не могут вести бизнес вне власти. Онищенко приоткрывает процессы происходящие внутри Системы. Он даже сам не понимая того, что говорит описывает реальный мир украинской власти. Пока ты обеспечиваешь успешное пребывание клана на вершине пищевой пирамиды ты имеешь всё, что тебе положено. Как только ты несмог справится с задачей удержания власти во ввереном регионе, тебя начинают рвать свои же. Это никак не связано с бизнесом. Поскольку тебе не дадут вести никакой мало-мальски успешный бизнес вне Системы.
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Барыги, воры, коррупционеры, бандиты....Просто разные кланы.
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А який сенс арештовувати маму, якщо його книга "Петро П"ятий" вже видана? Кожен може тицьнути на клавішу і читати її онлайн
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Ну не хотел чтобы арестовывали мать - записал бы на себя. В чем проблема?
бандитом был, бандитом остался.
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все банально жадность петра лексеича безгранична зачем ему какой то онищенко если можно и самому оба жлобье только один временно при власти
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В общем ему за маму надо было рассказать..
компромат прям бомба))))))
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За маму це тільки ліричний відступ - головне про жадібну брехливу істоту - баригу, та його засоби красти і на цьому збагачуватися.
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И за одного и за другого какие то лохи голосовали!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОнищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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