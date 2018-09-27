 Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО

Об этом в интервью Евгению Черняку рассказал сам беглый нардеп Александр Онищенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Смотрите, на конец 2015 года уже заранее предусмотрел какая будет ситуация. Региональные выборы выиграла Тимошенко, и на округе в Киевской области на котором я избирался она набрала самое большое количество голосов. Непосредственно руководитель страны в гневе сделал мне определенные замечания: "Почему там выигрывает Тимошенко, а не выигрываю я". Декада… Грубо говоря, ты отвечаешь за Киевскую область, это твой округ, грубо говоря, у тебя там штабы. Я никакие обязательства не брал, то есть, меня пытались под это подогнать, но я сказал: "Я таким не занимаюсь". Получились подозрения того, что якобы вот на него не было финансирования, на другую сторону было. Сразу же после выборов, вот только эти выборы закончились, приходит знакомый говорят: Пришла команда на тебя возбудить дело". Дело возбуждено. То есть, сказали собрать как можно быстрее и закрыть. Закрыть лично меня. Говорит там все в гневе," - объяснил Онищенко возникновение конфликта с Петром Порошенко, ответив на уточняющий вопрос, что под "закрыть" имеет ввиду арест.

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"При этом общение (с Порошенко продолжается. - Ред.). Он при встрече обнимается, целуется там, а происходит совсем другое. Ты понимаешь, ты ж знаешь заранее, что на такой-то момент готовится всё к тому, что тебя готовы арестовать. Ты уже знаешь свою судьбу, то есть, всё соберут и ближайшее время тебя где-то там (ждет. - Ред.) жёсткий арест. Я попытался сделать кое-какие маневры, зайти в кое-какие схемы вместе с ним, чтобы это оттянуть. Грубо говоря, там давайте я сделаю то, давайте я сделаю то, чтобы его как-то заинтересовать, чтобы затянуть время. Да, ну это там мои варианты. То же общение со Злочевским, в котором он был заинтересован. Я влез там специально, зашёл туда. И когда ты понимаешь, грубо говоря, что вот человек, который конкретно против тебя все соорудил, как ты можешь с ним? Ты с ним бороться не можешь, правильно? То есть, у тебя нет возможности. Вариант какой? Ты народный депутат. Как ты можешь тихо уехать и не приехать? Всё, что было связано с тобой ты должен понимать, что-то всё будет громко и звонко. На первый период ты пытаешься как-то смягчить, выровнять. В то же время, что-то сделать, чтобы потом можно с ним торговаться, да? По-другому я не видел, потому что человек - руководитель страны, бороться с ним, ну нереально, у него вся власть в его руках. У него Генпрокуратура, у него СБУ, вся налоговая, все ему подконтрольны, да? Он с тобой может делать всё что захочет. Идти в тюрьму, когда тебе под 50, ну тоже как бы, не сильно. Вообще неохота никак, пытаешься договориться, пытаешься это", - добавил Онищенко.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос морально ли писать своих визави, Онищенко ответил: "Морально - неправильно, скажу вам честно, морально - неправильно, но у меня были все основания - это сделать, потому что человек, который со мной так поступил, делал аморально, он не имел права арестовать мою мать, которой 73 года. У меня есть все права и все любые (основания. - Ред.), моральные и не моральные поступать, как я захочу, после этого, после некоей границы. В любых, вы же сами понимаете, как и в бизнесе, и в бандитском мире, и в другом, всегда есть какие-то определенные понятия. Не трогайте семью. Семья ни при чём. Воюете со мной - не трогайте никого. Маму сделали соучастником преступной группировки. На ней находился офис, в котором я находился".

Отвечая на вопрос о том, зачем Онищенко оформил на маму недвижимость, он сказал: "Вы, когда становитесь депутатом, на кого можете оформить? Вам запрещено там иметь бизнес. На кого вы можете перевести? А в чем риск? В чем риск, если я там передал свою недвижимость на мать? Я не вижу вообще никакого криминала, если я передал офис. Я не вижу никакой привязки оформления на неё что-то, чтобы её, допустим подвергать уголовным делам касательно меня. У нас сегодня структура построена так, что практически все бизнесмены понимают, что они всегда находятся под риском, оформляют всё на своих родителей, жен, ещё на кого-то. Ну, я не знаю, на ком вы б, допустим, держали? Если бы оно было на мне, я бы всё потерял, но я правда… грубо говоря… все там пошло под арест или еще что-то. Но в любом случае, я не считаю, что она… все ж понимают, что она не имеет никакого отношения к криминальным структурам".

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На уточняющий вопрос, аморально ли морально было записывать разговоры с Порошенко, Онищенко ответил: "На тот период, у меня не было другого варианта. Я понимал, что человек все равно меня съест рано или поздно. Арестует, или как-то там разделается со мной. У меня даже была попытка устроить мне аварию, то есть, по дороге, как я ехал к нему прям на встречу, в Кончу-Заспу мне устроили аварию. То есть, я ехал на полной скорости мне машина просто взяла и перегородила дорогу, в которую я вместе с охраной врезались. Не знаю, случайность, не случайность, но вот был такой момент, когда он мне позвонил, сказал приехать к нему домой, вот произошла по дороге к нему домой вот эта авария. Да, не могу ничего сказать, не могу ничем там упрекать, но поступок аморален, но у меня не было другого выхода, то есть я видел только одну возможность как мне с ним можно потом торговаться, чтобы снять с себя вот эту уголовную ответственность".

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.