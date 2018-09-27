 Я решил договориться, уплатить все, что мне сказали, - Онищенко рассказал, как во времена Януковича давал взятки начальнику налоговой милиции Корячкину. ВИДЕО

Об этом в интервью Евгению Черняку рассказал сам беглый нардеп Александр Онищенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Я Вам расскажу немного предысторию. Янукович был когда-то премьер-министром. У меня такая же история была. В 2006 году мне пришлось уехать на 2 года из страны. Это не первый отъезд. Точно такая же ситуация там. Поменялось правительство. Я получил очередное уголовное дело. И вот на тот период я решил договориться, то есть я два года тоже скрывался. Правда там не совсем плохо. Занимался спортом. Участвовал благодаря тому, что был два года за границей в Олимпиаде в Китае, потому что было много свободного времени. Но тут период после Олимпиады. Я решил договориться, грубо говоря уплатить всё, что мне там сказали на тот период", - рассказал Онищенко.

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На уточняющий вопрос, имеет ли он ввиду взятку, беглый нардеп ответил: "Да, будем называть вещи, да".

На вопрос о том, утверждает ли он, что платил премьеру Януковичу взятки, Онищенко ответил: "Это было не самому Януковичу. Были люди, которые тогда управляли под его там… Ну, на тот период был Корячкин (Валерий Корячкин - экс-руководитель налоговых органов Донецкой области. С августа 2006 до декабря 2007 года - первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины - начальник налоговой милиции, экс- замминистра внутренних дел Украины. – Ред.). Он возглавлял налоговую полицию при Януковиче, был такой человек. Все проблемы он мне тогда и создал. Они же и закрыли их. Ну это обычная схема. Начинали 20 миллионов. Потом я уехал, через год приехали с 10, потом - 5. По оконцовке, когда поняли, что время у них там заканчивается начали говорить 2".

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Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.