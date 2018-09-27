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Все про:взятка (4094) Янукович (30340) Онищенко Александр (532) Корячкин Валерий (1)

 Я решил договориться, уплатить все, что мне сказали, - Онищенко рассказал, как во времена Януковича давал взятки начальнику налоговой милиции Корячкину. ВИДЕО

Беглый нардеп Александр Онищенко рассказал о том, как во времена премьерства Виктора Януковича давал взятку за прекращение его уголовного преследования начальнику налоговой милиции Валерию Корячкину.

Об этом в интервью Евгению Черняку рассказал сам беглый нардеп Александр Онищенко, передает Цензор.НЕТ.

...
"Я Вам расскажу немного предысторию. Янукович был когда-то премьер-министром. У меня такая же история была. В 2006 году мне пришлось уехать на 2 года из страны. Это не первый отъезд. Точно такая же ситуация там. Поменялось правительство. Я получил очередное уголовное дело. И вот на тот период я решил договориться, то есть я два года тоже скрывался. Правда там не совсем плохо. Занимался спортом. Участвовал благодаря тому, что был два года за границей в Олимпиаде в Китае, потому что было много свободного времени. Но тут период после Олимпиады. Я решил договориться, грубо говоря уплатить всё, что мне там сказали на тот период", - рассказал Онищенко.

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На уточняющий вопрос, имеет ли он ввиду взятку, беглый нардеп ответил: "Да, будем называть вещи, да".

На вопрос о том, утверждает ли он, что платил премьеру Януковичу взятки, Онищенко ответил: "Это было не самому Януковичу. Были люди, которые тогда управляли под его там… Ну, на тот период был Корячкин (Валерий Корячкин - экс-руководитель налоговых органов Донецкой области. С августа 2006 до декабря 2007 года - первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины - начальник налоговой милиции, экс- замминистра внутренних дел Украины. – Ред.). Он возглавлял налоговую полицию при Януковиче, был такой человек. Все проблемы он мне тогда и создал. Они же и закрыли их. Ну это обычная схема. Начинали 20 миллионов. Потом я уехал, через год приехали с 10, потом - 5. По оконцовке, когда поняли, что время у них там заканчивается начали говорить 2".

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Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.

Источник: https://censor.net.ua/v3088326
 
 
 Топ комментарии
 
Онищенко намекает,что какбЭ и сейчас идет торг????
Вполне реально,кублу надо соглашаться...их время заканчивается))))
А история повторяется)))
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Я вирішив домовитися, сплатити все, що мені сказали, - Онищенко розповів, як за часів Януковича давав хабара начальнику податкової міліції Корячкіну - Цензор.НЕТ 1525 тобто воно наскілшьки безтолкове що кримінальні справи умудрялось "получати" при всіх владах?!
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Облажался только тем, что выпал из обоймы. Непроинтуичил вовремя.
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Онищенко намекает,что какбЭ и сейчас идет торг????
Вполне реально,кублу надо соглашаться...их время заканчивается))))
А история повторяется)))
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Да кому зараз цікаво, що там було під час влади Януковича?
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Облажался по полной, теперь байки из прошлого травит - дебилье)))))
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Облажался только тем, что выпал из обоймы. Непроинтуичил вовремя.
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Облажался тем, что повелся на кацапское предложение волать про якобы имеющиеся у него разгромные пленки против Пороха, а как дошло до дела - оказалось полный пшик)
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А я и не слышала их) то есть с компроматом-бомбой, а не эту белеберду, что оно несе
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Качаство записи низкое, похожий голос... В общем какие пленки такие и суды с реакцией запада... Нет тут никаких, не то что бомбовых, доказательств) Должно быть видео, причем качественное, причем с Порохом, для обвинения президента
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- Подсудимый, вы признаете себя виновным?
- Нет
- Ну нет и суда нет.
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а нам впаривают европейскую цену на газ....
да им покуй! хоть по 10 000 долларов 9а не гривен) за 1000 кубов..
итить-колотить...
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тобто воно наскілшьки безтолкове що кримінальні справи умудрялось "получати" при всіх владах?!
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Хорошо, что во времена Кучмы и Ющенко не давал взятки.
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Он прав в том, что государственные институты, например налоговая и суд, фейковые. Но это ещё более красит в чёрный цвет его "заработанные" деньги
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Це російський завербований грушник Кадиров. Жив в Україні на схемах краж із бюджету. Він ніякий не комерсант, а барига, самий настоящий барига. Вся його комерція - це кража через схеми, вибудовані з таками же як він. Фурункул на тілі України.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ решил договориться, уплатить все, что мне сказали, - Онищенко рассказал, как во времена Януковича давал взятки начальнику налоговой милиции Корячкину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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