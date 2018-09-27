 Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения перед военнослужащими. ДОКУМЕНТ

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Время извиняться перед участниками АТО. "Мы живем в обществе, которое сейчас устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек который сейчас называет себя ветераном АТО, считает что у него есть индулигенция на убийство и он может убивать. Мой вопрос не в отношении этих людей,действиям которых должен дать в конкретном случаи только суд". С таким громким заявлением в эфире телеканала NEWSONE TV выступил Вячеслав Пиховшек, приравняв всех ветеранов АТО к убийцам, готовым поступать самосуд", - написал юрист.

Эфир можно посмотреть здесь, с 37 минуты.

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"Наш юрист обращается к телеканалу "NewsOne" с требованием опровергнуть в эфире сведения, не соответствующие действительности, а именно оспорить высказывания, которыми ведущий программы приравнял каждого ветерана АТО к убийце, а также извиниться перед сообществом ветеранов АТО. В случае отсутствия реакции – оставляем за собой право обратиться в суд с соответствующим иском", - завил Найем, обнародовав письмо-требование.