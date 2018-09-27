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 Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения перед военнослужащими. ДОКУМЕНТ

Юрист и активист Маси Найем требует от ведущего телеканала "NewsOne" Вячеслава Пиховшека принести извинения перед участниками боевых действий на Донбассе, которых тот в эфире приравнял к убийцам. Если Пиховшек этого не сделает, Найем как ветеран АТО и его юридическая компания готовы обратиться в суд.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Время извиняться перед участниками АТО. "Мы живем в обществе, которое сейчас устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек который сейчас называет себя ветераном АТО, считает что у него есть индулигенция на убийство и он может убивать. Мой вопрос не в отношении этих людей,действиям которых должен дать в конкретном случаи только суд". С таким громким заявлением в эфире телеканала NEWSONE TV выступил Вячеслав Пиховшек, приравняв всех ветеранов АТО к убийцам, готовым поступать самосуд", - написал юрист.

Эфир можно посмотреть здесь, с 37 минуты.

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"Наш юрист обращается к телеканалу "NewsOne" с требованием опровергнуть в эфире сведения, не соответствующие действительности, а именно оспорить высказывания, которыми ведущий программы приравнял каждого ветерана АТО к убийце, а также извиниться перед сообществом ветеранов АТО. В случае отсутствия реакции – оставляем за собой право обратиться в суд с соответствующим иском", - завил Найем, обнародовав письмо-требование.

Пиховшек в эфире NewsOne приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения перед военнослужащими 01

Источник: https://censor.net.ua/v3088323
 
 
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ну,да... говорили спился при позднем кучме... а тут..апять..
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просто лишить гражданства украины и отправить на пмж в днр или лнр на выбор. думаю это пострашнее тюрьмы будет
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"Тайком, не увідомив даже адвокатів, сразу, патриотів, таким способом, но вони, все рівно, покі що" - спважнього патрИота видно здалеку Пиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения перед военнослужащими - Цензор.НЕТ 8524
І виникає питання: якщо автор тексту настільки не може українською, то чому стидається писати рідною російською?
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Цю піховшицьку недорізану гниду взагалі треба ****** З тією курвою все зрозуміло, вона просто курва...
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Объясните этому дятлу, что на войне все военнослужащие с любой стороны в конфликте - это убийцы.
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Влагалищнику(пихвошек) в наказание следует порвать влагалище (его мерзкую пасть).
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оспади, этот кучмовский сраколиз ещё живой?
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а Боширов и ко - гражданские лица. Ничего особенного.
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Пиховшек в своём ватном эфире уже не понима кто на нас напал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПиховшек в эфире "NewsOne" приравнял всех ветеранов АТО к убийцам: Маси Найем требует от ведущего принести извинения перед военнослужащими. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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