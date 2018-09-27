 "Вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию", - Порошенко отказался отвечать на вопросы российских пропагандистов в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин попытался задать Порошенко вопрос о миротворцах на Донбассе.
"Никаких интервью российскому телевидению потому, что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи вам", - сказал Порошенко и ушел.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин попытался задать Порошенко вопрос о миротворцах на Донбассе.
"Никаких интервью российскому телевидению потому, что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи вам", - сказал Порошенко и ушел.
вони не тільки фейкньюз, вони представники фейкової країни.
Так вас устроит?
Подписываем петицию на сайте ВР о закрытии NewsOne, 112.
Депутаты ОБЯЗАНЫ будут ее рассмотреть.
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060
Кожне лайно, з претензіями на "патріотичність", лізе туди щоб показати свою плебейську мармизу та висловити якусь банальність.
Тому: ніяких "закривань". Або повне ігнорування, або банально спалити. Я здатний лише на перше -- ніколи не дивився ці помийниці. Якщо є сміливці на радикальніші методи -- вперед!
А відповідним комітетам Ради допоможе пильніше придивитись до контенту та гостей цих каналів.
Я вважаю, що потрібно робити хоча б щось. Замовчування до добра не доведе.
та так, що аж лавров зганьбився, фактично назвавши свій кабінет туалетом.
Зовут это чучело мокшанское ольга скабеева и гнида она еще та.
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