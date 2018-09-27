EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  3806  95
Все про:ООН (2577) Порошенко (15484) пропаганда (2042) Россия (70576)

 "Вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию", - Порошенко отказался отвечать на вопросы российских пропагандистов в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО

Украинский президент Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы ведущего российского пропагандистского шоу "60 минут" Евгения Попова в кулуарах Генассамблеи ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин попытался задать Порошенко вопрос о миротворцах на Донбассе.

"Никаких интервью российскому телевидению потому, что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи вам", - сказал Порошенко и ушел.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов

Источник: https://censor.net.ua/v3088318
 
   
 Топ комментарии
 
кацапам вказали на їхнє місце..
вони не тільки фейкньюз, вони представники фейкової країни.
 показать весь комментарий
 
Зараз зрадоботи кинуться обсирати Порошенка, не помічаючи , що тим самим підтримають русіш ЗМІ.
 показать весь комментарий
 
про те, як шановний Петро Олексійович тролить вату, будуть складати легенди )) безкінечно його поважаю!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
кацапам вказали на їхнє місце..
вони не тільки фейкньюз, вони представники фейкової країни.
 показать весь комментарий
 
 
про те, як шановний Петро Олексійович тролить вату, будуть складати легенди )) безкінечно його поважаю!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он ещё круто тролыть украинцев. Шось я не помню за 5 лет Пжыття по-новому, чтобы он отвечал в телеэфире на вопросы народа
 показать весь комментарий
 
 
він же не як ваше хуйло- відповідати на заздалегіть заготовлені питання від найнятих "простих громадян", тому йому цей цирк не потрібен. а ми і так бачимо скільки добра він вже встиг зробити для України і скільки ще зробить на другому Президентському строку
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло твоє, блазню з мордовським прізвищем, який зареєстрував його мордовською мовою
 показать весь комментарий
 
 
За "ответами для нароТа" киздуй в снигерию, там в конце года )(уйло отчитывается. По людям судят по их поступкам, а не по киздешу. Пэцьке есть шо предявить и есть за шо похвалить. Вывод будет на выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Когда мне понадобиться совет крыжопольского порохобота, я обязательно тебе напишу в районную дурку
 показать весь комментарий
 
 
Ой как смешно! Петросяниха на уборке пляжа на Мальте?
 показать весь комментарий
 
это тебе к жульке, которая на прорашистских каналах прописана. Президент Украины работает, и неплохо работает. Саженцы посажены, начинают проростать.
 показать весь комментарий
 
 
Чому ви його соромите? До цього всі українські президенти практикували це чт обов'язково брати приклад з Хуйла? До речi, я порохобот i цим пишаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
сподобалось як він кацапа за ручку прихватив, наче за горло..
 показать весь комментарий
 
 
Высказывание : " Удачи вам." было явно лишнее. И вообще можно было и по проще ответить. Просто послать ...
 показать весь комментарий
 
 
мені сподобалась відповідь Яресько наприклад. "Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4161("я непанимать па рускі"! )
 показать весь комментарий
 
 
Слабувато. Треба було: я єсть нє паніматьвашу па рускі... "Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 3107
 показать весь комментарий
 
 
Краще було пройти Порошенку біля "кацапських кореспондентів" і взагалі їм жодного слова не відповідати.
 показать весь комментарий
 
Наоборот, фраза обрезана - не было досказано - хорошего настроения...
 показать весь комментарий
 
 
... для вас Украины нет но вы держитесь... где то так должна выглядеть цитата.
 показать весь комментарий
 
порох сказал так, что пропагандонам было не удобно показывать этот сюжет.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз зрадоботи кинуться обсирати Порошенка, не помічаючи , що тим самим підтримають русіш ЗМІ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет! Я сейчас предложу наградить Президента! Вот, прямо сейчас предлагаю: наградить Порошенко Петра Алексеевича, в связи с подвигом и Днем Рождения!
Так вас устроит?
 показать весь комментарий
 
 
просто посмеюсь над вашим лицемерием и все.
 показать весь комментарий
 
 
Так я с этой целью и написал. Чес Слово! Именно чтобы вы посмеялись.
 показать весь комментарий
 
 
о ще той придурок, що веде їх факер шоу захотів узяти інтерв'ю)) Петро Олексійович файно усе зробив!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это сладкая парочка ,семейный подряд,муж и жена,такие истерики закатывают на канале в отношении Украины,с воплями,перебиванием приглашенных ,особенно находятся в экстазе,при встрече путина и Трампа,подсчитывают сколько секунд длилось рукопожатие,как посмотрела жена Трампа на путина,смотреть это невыносимо,я только не понимаю ,зачем посещает этот канал Трюхан,все равно высказаться ему не дают,скабеева,задав вопрос,начинает говорить в унисон с Трюханом.и непонятно что же он хотел сказать.Это не журналисты,а заробитчаны ,причем отдыхать предпочитают не в крымнаш,а в Европе,которую не стесняются всячески поносить и безбожно врать.
 показать весь комментарий
 
 
Финразведка уже нашла 15 млн., украденные Порошенко у украинского народа. Это только начало. Хотя, дело даже не в цифрах. Дело в вас, Петр Алексеич. Дрянной вы человек. Если вообще человек...
 показать весь комментарий
 
 
Трави еще Слышали мы уже от михуила и про заведенное в США дело на Пороха и про невъездного в штаты, сейчас еще твои кацапские байки послушаем ))
 показать весь комментарий
 
 
ахахахахаха, и шо, рашистские существа это хавают, серьезно?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, о фейк-фабриках. Нужно закончить начатое, осталось немного.

Подписываем петицию на сайте ВР о закрытии NewsOne, 112.
Депутаты ОБЯЗАНЫ будут ее рассмотреть.

https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060
 показать весь комментарий
 
 
пані, всі ці кацапські помийниці, звісно, труять українців. Але просто "закрити" -- звучить якось не дуже. Не всі у світі зрозуміють як можна закривати канали, з яких не вилазять "патріоти" та які цитують з посиланнями усі, в тім числі й Цензор. Хохли не здатні на організоване ігнорування.

Кожне лайно, з претензіями на "патріотичність", лізе туди щоб показати свою плебейську мармизу та висловити якусь банальність.
Тому: ніяких "закривань". Або повне ігнорування, або банально спалити. Я здатний лише на перше -- ніколи не дивився ці помийниці. Якщо є сміливці на радикальніші методи -- вперед!
 показать весь комментарий
 
Погоджусь із написаним Вами, але сподіваюсь, що така петиція підштовхне хоча б деяких "слуг народу" до розуміння того, що їм краще обходити ці помийки стороною.
А відповідним комітетам Ради допоможе пильніше придивитись до контенту та гостей цих каналів.
Я вважаю, що потрібно робити хоча б щось. Замовчування до добра не доведе.
 показать весь комментарий
 
 
И после этого сладенький поперся в комнату где проводил переговоры Лавров, совсем мозги пропил.
 показать весь комментарий
 
 
пішов далі русню тролити
та так, що аж лавров зганьбився, фактично назвавши свій кабінет туалетом.
 показать весь комментарий
 
 
Єврей, міліардер, п'яниця, тільки кацапи могли таке вигадати😁
 показать весь комментарий
 
 
Покажи п'яного, "я чот не в курсе ребята" я не його прихильник, але про п'яницю, завжди смішило.
 показать весь комментарий
 
 
временной континум был нарушен, немытая пидарасия оказалась в альтернативной правде, она у них своя, извращенная, из среднего пальца высосаная.
 показать весь комментарий
 
Рева анонсировал индексацию пенсий не с 1 января а в марте, что удивительным образом совпало с выборами.
 показать весь комментарий
 
 
А надо было как Лукашенко - пара месяцев перед выборами проглядывается наступление коммунизма?
 показать весь комментарий
 
 
надо было Дещицу с собой брать. Он бы этим ватным пропагандонам ответил! "Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6885
 показать весь комментарий
 
 
У этого урода морального еще напарница имеется на ихнем гуано-шоу:



Зовут это чучело мокшанское ольга скабеева и гнида она еще та.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так у нАстАяШШих кацапов чЄлюсті Ані такиЄ... Ані наже пА другому устоєни... "Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 971
 показать весь комментарий
 
 
Народжена щоб смоктати. З такою ротякою , як кажуть, жінка ніколи не завагітніє..
 показать весь комментарий
 
 
А скорее всего Порошенку нечего ответить потому что там поставили неудобные вопросы относительно ,,свечного заводика Рошен,,в кацапии и о Панамских счетах?
 показать весь комментарий
 
 
Что-то ты стал забывать про Севастопольский морской завод... :D
 показать весь комментарий
 
 
навіщо ворогу бажати ґараздів,це український президент ?
 показать весь комментарий
 
 
А мо' він продовжив: ...удачі... на путі в ад...
 показать весь комментарий
 
Что так поздно то? Я ждал когда же какой нибудь тупой баран найдется который во всей фразу заметит только эти слова. Что то медленно зрадоеб, оперативней надо работать, а то денег не дадут
,
 показать весь комментарий
 
Соевые активно спамят все что бросает тень на их кумира, позорники проплаченые.
 показать весь комментарий
 
 
Соевые активно спамят.- Расспамил/Кратко и ёмко о Президенте Украины сказал Панин.:Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко.- Любимый актер путина Панин - ПЕДЕ#АСТ ... - YouTube
 показать весь комментарий
 
дададада, и такую падаль как ты мы, "соевые" спамим в першу чергу.
 показать весь комментарий
 
И кто из опередивших нас стран воюет с таким сильным противником, как великая казламордия?? Или в мокшанской методичке этот вопрос сказали умалчивать?
 показать весь комментарий
 
 
Національний демократичний інститут (США) оприлюднив результати опитування українців.
"Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4284
 показать весь комментарий
 
Там нет вопроса - "Чей интеллект больше нравится?"
 показать весь комментарий
 
 
А чому в списку нема Вовочки Литвина? Пенсіонерки ( і не тільки) казали красівий мущіна і дуже подобався їм.
 показать весь комментарий
 
 
І вони хочуть щоб ми поміняли цього Президента на якогось непевного фріка з ниточками в кремлі? Дзуськи.
 показать весь комментарий
 
 
охранника уволить...… Он этому херу с микрофоном аквафреша должен был засунуть в ипало на первой букве "вопроса"....
 показать весь комментарий
 
 
Не те, щоб мені подобався Порошенко. Але треба визнати, що відповідь була чітка, по суті і без затримки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цеголко выложил фотошоп фото, даже тут подделка."Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 3969
 показать весь комментарий
 
это не фотошоп, вчера уже обсуждали.
 показать весь комментарий
 
 
кацапи розповсюджують інформацію, що за ці фото нам прийшлось заплатити чималеньку суму.
 показать весь комментарий
 
 
А кацапи так переймаються нашими грошима? "Ви - фейк-ньюз і поширюєте дезінформацію", - Порошенко відмовився відповідати на запитання російських пропагандистів у кулуарах Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 7377
 показать весь комментарий
 
 
тут даже его товариСчи ему не лайкают - настолько тупой...)))
 показать весь комментарий
 
 
А за фейк свой готов ответит? Напишешь что иы тупой лошара если это не фотошоп?
 показать весь комментарий
 
 
Трави еще Слышали мы уже от михуила и про заведенное в США дело на Пороха и про невъездного в штаты, сейчас еще твои кацапские байки послушаем ))
 показать весь комментарий
 
 
Це не той кацап до Порошенка підліз з мікрофоном, що веде з іншою одіозною кацапкою-білявкою антиукраїнські ток-шоу, де ще Цимбалюк там виступає регулярно? Щось дуже схожий на того кацапа-ведучого. Ось і питання, як їх, пропагандистів, до сих пір пропускають на кордонах до країн цивілізованого світу? Що це за боротьба з кацапськими пропагандою та інформаційними фейками?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию", - Порошенко отказался отвечать на вопросы российских пропагандистов в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх