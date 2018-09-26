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 Происшествия, Общество
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Все про:нападение (1592) обращение (229) Гандзюк (58)

 "Я знаю, что выгляжу плохо. Но я выгляжу гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие", - Гандзюк обратилась к украинцам. ВИДЕО

Советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения с кислотой. Обращение Гандзюк адресовала общественности и украинской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Громадське".

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"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - говорит Гандзюк.

Она отметила, что пока не знает заказчиков нападения на себя, также, как и исполнителей и заказчиков нападения на других активистов в Украине.

"Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат?" - спрашивает херсонская активистка.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/v3088254
 
   
 Топ комментарии
 
Сильна духом жінка, яка вірить в свою правоту і буде її добиватися.
Одужання, сил та перемоги над обставинами і ворогами.
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Ты бедняга хотя бы еще живая и надеешся. А правосудие приказало долго жить!
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Ты бедняга хотя бы еще живая и надеешся. А правосудие приказало долго жить!
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Скільки років ви відбували покарання? Чи треба звернутися до вашої секретарки?
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Слава богу еще не сидел. Но не зарекаюсь. Доведут сволочи.
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И давно,оно уже в стадии окончательного разложения...
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А где же наш прокурор -- в каматозе как обычно !!! Миллиарды тратяться на мвд сбу прокуратуру где результат мрази ???
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Мойсей 40 лет в пустыне блудил, а мы еще и 30 не проблудили.
Так говорят все болтологи! Процесс длинный и не означает, что мы дорогу найдем.
Может нам 100 лет надо. "Я знаю, что выгляжу плохо. Но я выгляжу гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие", - Гандзюк обратилась к украинцам - Цензор.НЕТ 7834
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Спеціаліст в короткий термін знайде проблему, розробить план дій для вирішення, організує робочі процеси, проконтролює = отримає результат !!!!!!!
Наголошую - В КОРОТКИЙ ТЕРМІН !!!!!!

А мразота брехлива та бездарна - буде сто років, як ви зазначили, безрезультатно мямлити та продовжуватиме наживатись !!!!!!!
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А специалист это кто? Вакарчук или этот клоун (фамилию забыл)?
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Ну так він вже скоро закінчує свою каденцію. Вам одразу полегшаяє. Тільки Луценко за поріг - правоохоронна (судова) система, прям на наступний день запрацює на повну потужність.

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Правосудию уже да, все, окончательно, на очереди свобода слова, она еще немножко есть, но ее остатки доживают последние деньки.
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Где есть? На каком канале ящика или радио? Вы считаете, что свобода слова может быть при ХАЗЯИНЕ?
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При хазяях - усі канали у різних хазяїв.
конкуренція, однако ...
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Я имел в виду, что людям самим еще немного разрешают говорить, а так да, уже практически нет, тут даже попробуйте открыто что-то написать, сразу удаляют сообщение.
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Если уж переходить на всокий уровень абстракции, то главврач должен лечить все болезни единолично и уход обеспечить? А остальной медицинский персонал должен быть наблюдателем и критиканом?
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остальной медперсонал подбирается именно главврачом и работает согласно иснтрукций главврача, и работа каждого сотрудника - это лишь отражение главврача в этом сотруднике
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Понятно, если рядом с тобой больной попросит попить, то ты не только не заставишь работать персонал, но и не подашь воды, а придёшь и Цензор и скажешь именно то, что ты только что сказал...
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Сильна духом жінка, яка вірить в свою правоту і буде її добиватися.
Одужання, сил та перемоги над обставинами і ворогами.
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"мужественная" девушка
а вот сбу и мвс в Украине - дерьмо
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Напишіть про фсб.
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лучше про цру или фбр, которые умеют защищать патриотов своей страны
а про дерьмо пиши сам
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Мудакам сделавшим это - яйца дрерью пресануть, и свинца в грызло залить , будьма!:
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Ті, хто напав на Гандзюк є злочинцями і повинні понести покарання. Але для того не треба повертатися у середньовіччя, або ставати росією.
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ты эту либеральную речь толкнешь когда кацапам когда они тебя будут вешать или живьем сдирать шкуру
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Вже говорив. Якщо не розумієш того, що твоя жорстокість повернеть тобі, то ти не маєш розуму.
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едь на Донбас и расскажи єту сопливую и слезливую хрень нашим воинам, коготорые каждый день под обстрелами, в грязи и дерьме
может они тебя послушают и вытрут твои сопли, а может дадут по башке и выгонят в чисто поле на сепаров
... мерзота
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Удивительное сочетание в одном предложении двух слов либерал и кацап...
У кацапов либерал является ругательным словом...
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У нього теж ліберал це лайка. На росії він цьому слову навчився, бо в Україні це слово маловживане.
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все правильно: кацапи - це постбільшовики, ліберасти - необільшовики.
сварки в них - чисто сімейні.
лікбез для корисних ідіотиків ліберастії.
союз советских социалистических штатов америки
"Я знаю, що виглядаю погано. Але я виглядаю набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя", - Гандзюк звернулася до українців - Цензор.НЕТ 7110

https://leonweinsteinblog.wordpress.com/2017/06/03/075-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D1%82%D0%B0/
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Ты сёння строгі, ну тыпа вееельмі сур'ёзна наладжаны, так? Калі знойдуць гэтых стварэнняў, гадоў 10 наважаць і яны на зоне знянацку здохнуць, гэтага з іх хопіць.
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Далей будзе яшчэ лепш і весялей)))))))))))))))))
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Ты хорошо выглядишь, слава богу. Выздоравливай. Сил тебе.
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Луценко-супер прокурор,Аваков-супер міністр МВД ця мужня дівчина запитання ставить вам.
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Права на 100 %. За ситуацией с нераскрываемостью и спуском на тормозах стоят всем известные должностные лица которые должны нести ответственность.
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"Полиция установила исполнителей но не известен заказчик" просто "работайте" как вы "работаете" обычно с простыми смертными и заказчики будут быстро установлены.
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Цитата . "Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат?"

Герои Майдана отдали свои жизни именно за то, чтобы от власти отлучить ту гидоту, которая воспользовавшись ситуацией и пришла к власти в этот раз.
Прекратить воровать они не хотят, думают что пропетляют на выборах, "рокирнутся" и опять возглавят...ведь они "ни разу не проигрывали выборы". Почему садят добробатов и не ловят бандюков нападающих на активистов ? Потому что если пересадят бандюков, активисты очень быстро возьмут за горло вороватых и брехливых барыг-правителей ...
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ага, йуля воровать и схемы создавать не будет (как она по газу не мутила типа), только минус армия, сближение с ес и плюс дружба с перашкой.
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Тю, та ви шо, не зрозуміли!!! це наш менталітет! теорема доказувалася 27 років. А наші приказки чого варті! "Як не з"їм, то понадкусюю", "моя хата з краю -нічого не знаю", " аби день до вечора"!
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неужели активисты не поняли что когда наезжаешь на бандитов то те будут мстить в ответ. не нужно никого обвинять, собирать доказательства и передавать в сбу или набу чтоб вообще никто не знал кто это собрал.
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ну при чому тут Аваков і Луценко? вона чітко називає "регионалы, сепары и мусора", вона їх підозрює у скоєному! всі, чого домоглися на майдані-рулять, країна процвітає, економіка і зарплата зростає, країна щастя!
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То есть ты считаешь что Украина хуевая?))Ты - 21 копейка,очко.
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Кожен народ має таку владу, на яку заслуговує. (Уінстон Черчілль)
А за таку відповідь ти потрапляєш до чорного списку, з чим тебе і вітаю.
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Да Ганзюк жаль факт. Но увы вызову на себя критику. Похоже что это был конфликт волонтёров! Увы мужики прошедшие войну не много"не демократичны" и жестоки! На фронте это нормальная раборка! Увы! Так было во всех странах! Не нужно думать, что украинцы чем то отличаются от остального человечества!
Увы в таких конфликтах много бытовухи! Припомните убийство Ноздровской, бытовой конфликт! А разбуди его типа ""злочина влада" убывае патриотив!!! А по факту бытовуха! А хороводы водили под Радой!
Желаю Ганзюк здоровья! Заниматься своим делом, и не устраивать бардак в держава!
Слава Украине! Слава Руси!
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Але ж облити кислотою є не "розборкою", а тяжким злочином.
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Ну какой конфликт волонтеров? Вы о чем вообще?
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Каждый живущий в Украине человек , знает корупциоеров и бандитов у власти .Все знают где они живут , все знают где живут их дети .
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Тримайся! Ти міцна і повністю одужаєш!
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Яка розумна жіночка! Дай , Боже, їй здоров'я та швидкого одужання,
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Разве мы могли подумать в 14-15г,что в 2018 году будут отстреливать
тех, кто отстоял Майдан и добровольцами ушли на фронт,что патриоты
будут сидеть по тюрьмам, а рыганалы по ТВ называть их убийцами, что
власть в вышиванках под Гимн украдет наше будущее...мрак.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я знаю, что выгляжу плохо. Но я выгляжу гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие", - Гандзюк обратилась к украинцам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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