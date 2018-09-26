 "Я знаю, что выгляжу плохо. Но я выгляжу гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие", - Гандзюк обратилась к украинцам. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Громадське".
"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - говорит Гандзюк.
Она отметила, что пока не знает заказчиков нападения на себя, также, как и исполнителей и заказчиков нападения на других активистов в Украине.
"Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат?" - спрашивает херсонская активистка.
Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Так говорят все болтологи! Процесс длинный и не означает, что мы дорогу найдем.
Может нам 100 лет надо.
Наголошую - В КОРОТКИЙ ТЕРМІН !!!!!!
А мразота брехлива та бездарна - буде сто років, як ви зазначили, безрезультатно мямлити та продовжуватиме наживатись !!!!!!!
конкуренція, однако ...
Одужання, сил та перемоги над обставинами і ворогами.
а вот сбу и мвс в Украине - дерьмо
а про дерьмо пиши сам
может они тебя послушают и вытрут твои сопли, а может дадут по башке и выгонят в чисто поле на сепаров
... мерзота
У кацапов либерал является ругательным словом...
сварки в них - чисто сімейні.
лікбез для корисних ідіотиків ліберастії.
союз советских социалистических штатов америки
https://leonweinsteinblog.wordpress.com/2017/06/03/075-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D1%82%D0%B0/
Герои Майдана отдали свои жизни именно за то, чтобы от власти отлучить ту гидоту, которая воспользовавшись ситуацией и пришла к власти в этот раз.
Прекратить воровать они не хотят, думают что пропетляют на выборах, "рокирнутся" и опять возглавят...ведь они "ни разу не проигрывали выборы". Почему садят добробатов и не ловят бандюков нападающих на активистов ? Потому что если пересадят бандюков, активисты очень быстро возьмут за горло вороватых и брехливых барыг-правителей ...
А за таку відповідь ти потрапляєш до чорного списку, з чим тебе і вітаю.
Увы в таких конфликтах много бытовухи! Припомните убийство Ноздровской, бытовой конфликт! А разбуди его типа ""злочина влада" убывае патриотив!!! А по факту бытовуха! А хороводы водили под Радой!
Желаю Ганзюк здоровья! Заниматься своим делом, и не устраивать бардак в держава!
Слава Украине! Слава Руси!
тех, кто отстоял Майдан и добровольцами ушли на фронт,что патриоты
будут сидеть по тюрьмам, а рыганалы по ТВ называть их убийцами, что
власть в вышиванках под Гимн украдет наше будущее...мрак.