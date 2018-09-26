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 Смертельное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

Прокуратура Черновицкой области обнародовала видео с камеры наружного наблюдения в рамках расследования дорожно-транспортного происшествия с автомобилем патрульной полиции, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовано 26 сентября пресс-службой прокуратуры Черновицкой области на странице в Facebook.

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На видеозаписи видно, как машина патрульных, причастная к смертельному ДТП 16 сентября, движется по улице Русской в сторону того участка, где впоследствии произошла авария.

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Как информирует местное издание "Чернівецький промінь", заместитель начальника Управления службы безопасности Украины в Черновицкой области Юрий Хулмурзаев и заместитель прокурора Черновицкой области Олега Пелепюка во время брифинга сообщили подробности смертельного ДТП.

Так, по словам чиновников, видеорегистратор с полицейской машины сразу после аварии забрала патрульная полицейская. Она объяснила это тем, что люди хотели завладеть им, и пыталась сохранить устройство. Однако, как позже обнаружили эксперты, запись на видеорегистраторе отсутствовала.

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Сейчас его отправят на независимую экспертизу в учреждение, которое не относится к ведомству МВД, чтобы проверить, было ли вмешательство в работу прибора. Экспертам предстоит определить, не осуществлялась ли запись вообще или, возможно, видео удалили.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, правоохранители сообщили, что патрульные, находясь в служебной машине, не записывали видео с боди-камер. Правоохранители просят свидетелей происшествия предоставлять им видео для установления всех обстоятельств ДТП.

Сейчас у следствия есть видео с других источников, в частности камер видеонаблюдения, движения автомобиля патрульной полиции по улице Русской, зафиксирована также остановка машины. А вот самого момента столкновения с потерпевшим нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3088211
 
 
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Реформа полиции по версии Порошенко. У нашего президента золотые руки, за что он не возьмется, все превращается в золото.
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меньше. не более 30 км. в час.
короче . нельзя этих мусоров-очьень важьно наказывать. Ато они обидятся и уйдут на дамбас бамбас ваивать за отсос. Наградить каждого и выдать по именному рюкзачку.
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Если на диск ничего больше не записывалось после удаления то восстановить запись как два пальца об асфальт...
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У меня в метро вытянули 8к долларов, при написании заявления в линейном отделении Киевского метрополитена я попросил сохранить записи с камер видеонаблюдения перона, т.к. садился в последний вагон и смог бы указать на подозреваемых, НО после месяца моих дозвонов следователю и приездов в отделение, мне сообщили, что не удалось сохранить запись....хотя все это время следователь заверял что записи сохранены их только нужно поехать забрать а времени у его нет.
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Не хочу вам сыпать соль на сахар, но не могли бы вы раскрыть подробности - что значит "в метро вытянули 8к долларов"?
В принципе, не такая уж космическая сумма, доводилось ездить с похожими сумами в метро и в наземном общественном транспорте, но когда везешь такую сумму в кармане, то просто не даже убираешь руку с пачки - контролируешь карман.
Это ж не кошелек с 20-тью гривнами "вытащить" у зачитавшегося гражданина...
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бандюги в погонах сліди замітают значить не праві
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... забрать у них машины и пересадить на самокаты, для всех будет лучше и безопаснее ...
и ДТП с участием полиции в судах квалифицировать для полиции, как отягчающее обстоятельство, с наказанием увеличенным в 2 раза от нормы статьи!
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И куда эти вуйки спешили? Девок катали? Уже придумали оправдательную легенду?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСмертельное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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