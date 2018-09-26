 Смертельное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовано 26 сентября пресс-службой прокуратуры Черновицкой области на странице в Facebook.

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На видеозаписи видно, как машина патрульных, причастная к смертельному ДТП 16 сентября, движется по улице Русской в сторону того участка, где впоследствии произошла авария.

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Как информирует местное издание "Чернівецький промінь", заместитель начальника Управления службы безопасности Украины в Черновицкой области Юрий Хулмурзаев и заместитель прокурора Черновицкой области Олега Пелепюка во время брифинга сообщили подробности смертельного ДТП.

Так, по словам чиновников, видеорегистратор с полицейской машины сразу после аварии забрала патрульная полицейская. Она объяснила это тем, что люди хотели завладеть им, и пыталась сохранить устройство. Однако, как позже обнаружили эксперты, запись на видеорегистраторе отсутствовала.

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Сейчас его отправят на независимую экспертизу в учреждение, которое не относится к ведомству МВД, чтобы проверить, было ли вмешательство в работу прибора. Экспертам предстоит определить, не осуществлялась ли запись вообще или, возможно, видео удалили.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, правоохранители сообщили, что патрульные, находясь в служебной машине, не записывали видео с боди-камер. Правоохранители просят свидетелей происшествия предоставлять им видео для установления всех обстоятельств ДТП.

Сейчас у следствия есть видео с других источников, в частности камер видеонаблюдения, движения автомобиля патрульной полиции по улице Русской, зафиксирована также остановка машины. А вот самого момента столкновения с потерпевшим нет.