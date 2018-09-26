 Смертельное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовано 26 сентября пресс-службой прокуратуры Черновицкой области на странице в Facebook.
Как информирует местное издание "Чернівецький промінь", заместитель начальника Управления службы безопасности Украины в Черновицкой области Юрий Хулмурзаев и заместитель прокурора Черновицкой области Олега Пелепюка во время брифинга сообщили подробности смертельного ДТП.
Так, по словам чиновников, видеорегистратор с полицейской машины сразу после аварии забрала патрульная полицейская. Она объяснила это тем, что люди хотели завладеть им, и пыталась сохранить устройство. Однако, как позже обнаружили эксперты, запись на видеорегистраторе отсутствовала.
Сейчас его отправят на независимую экспертизу в учреждение, которое не относится к ведомству МВД, чтобы проверить, было ли вмешательство в работу прибора. Экспертам предстоит определить, не осуществлялась ли запись вообще или, возможно, видео удалили.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, правоохранители сообщили, что патрульные, находясь в служебной машине, не записывали видео с боди-камер. Правоохранители просят свидетелей происшествия предоставлять им видео для установления всех обстоятельств ДТП.
Сейчас у следствия есть видео с других источников, в частности камер видеонаблюдения, движения автомобиля патрульной полиции по улице Русской, зафиксирована также остановка машины. А вот самого момента столкновения с потерпевшим нет.
короче . нельзя этих мусоров-очьень важьно наказывать. Ато они обидятся и уйдут на дамбас бамбас ваивать за отсос. Наградить каждого и выдать по именному рюкзачку.
В принципе, не такая уж космическая сумма, доводилось ездить с похожими сумами в метро и в наземном общественном транспорте, но когда везешь такую сумму в кармане, то просто не даже убираешь руку с пачки - контролируешь карман.
Это ж не кошелек с 20-тью гривнами "вытащить" у зачитавшегося гражданина...
и ДТП с участием полиции в судах квалифицировать для полиции, как отягчающее обстоятельство, с наказанием увеличенным в 2 раза от нормы статьи!