 "Власть не несет ответственность за погибших на Донбассе псковских десантников", - российский рок-музыкант Сукачев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский рок-музыкант Гарик Сукачев во время разговора в студии телеканала "Дождь".

"И что? Россия несет за все это ответственность? Я считаю, что нет.. Все не так однозначно. И военные - все-таки это их профессия, выполняют свою задачу ту или иную... Россия имеет отношение к конфликту на Донбассе, как любая страна, которая должна и обязана защищать свои геополитические интересы", - сказал Сукачев.

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