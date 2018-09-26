 "Власть не несет ответственность за погибших на Донбассе псковских десантников", - российский рок-музыкант Сукачев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский рок-музыкант Гарик Сукачев во время разговора в студии телеканала "Дождь".
"И что? Россия несет за все это ответственность? Я считаю, что нет.. Все не так однозначно. И военные - все-таки это их профессия, выполняют свою задачу ту или иную... Россия имеет отношение к конфликту на Донбассе, как любая страна, которая должна и обязана защищать свои геополитические интересы", - сказал Сукачев.
...
Выбрал профессию - будь добр херач, как приказали.
Лихо подтвердил, когда колонну "Точкой -у" раздолбали в халм.
http://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/1387510-echo/
как только музыкант начинает о политике,
музыкант заканчивается и начинается долбодятел ...
В этом суть рускаго мира, - за вашу жизнь заплачено, подыхайте рабы, хоть за новую четвероногую любовницу Ху"ла.