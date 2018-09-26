EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, За рубежом
  2008  22
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5648) война (3065) Россия (70564) смерть (5338) Донбасс (17031)

 "Власть не несет ответственность за погибших на Донбассе псковских десантников", - российский рок-музыкант Сукачев. ВИДЕО

Российские власти не несут ответственности за гибель псковских десантников на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российсский рок-музыкант Гарик Сукачев во время разговора в студии телеканала "Дождь".

"И что? Россия несет за все это ответственность? Я считаю, что нет.. Все не так однозначно. И военные  - все-таки это их профессия, выполняют свою задачу ту или иную... Россия имеет отношение к конфликту на Донбассе, как любая страна, которая должна и обязана защищать свои геополитические интересы", - сказал Сукачев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сербы нам братья. Сцыкливые болгары уже не братья. Украинцы - братья, но они повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера", - российский музикант Кинчев. ВИДЕО

...

Смотрите также: "Это было сравнимо с самым большим личным горем. Я думал уйти со сцены", - российский рок-певец Шевчук о войне России и Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088186
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хлопчики заблудились в джунглях домбаса и издохли от воспаления плоскостопия.
 показать весь комментарий
 
 
Гарика из своего плейлиста вычеркнул.
 показать весь комментарий
 
 
"Поверьте, все не так однозначно! Я дочь псковского десантника, и у меня никогда не было отца"
 показать весь комментарий
 
 
"Россия имеет отношение к конфликту на Донбассе" и "Россия несет за все это ответственность? Я считаю, что нет" - взаимоисключающие параграфы в одном предложении
 показать весь комментарий
 
 
Проблема двуличия свойственна многим ватникам.
 показать весь комментарий
 
А Гарик Сукачев жестко потроллил власть. Это нужно уметь.
Выбрал профессию - будь добр херач, как приказали.
Лихо подтвердил, когда колонну "Точкой -у" раздолбали в халм.
 показать весь комментарий
 
 
Гарик, лучше бы ты молчало ...
как только музыкант начинает о политике,
музыкант заканчивается и начинается долбодятел ...
 показать весь комментарий
 
 
Сука-чёв считает что военные наняты чтобы умирать за деньги. Где и за что неважно, деньги взял в Иуды - одевай деревянный макинтош.
В этом суть рускаго мира, - за вашу жизнь заплачено, подыхайте рабы, хоть за новую четвероногую любовницу Ху"ла.
 показать весь комментарий
 
 
шото лозы давно не слышно ! "на маааленькооом платууу!" ту ту!
 показать весь комментарий
 
 
Как был "прыщавым пэтэушником", так им и остался (по общему уровню развития)! "Власть не несет ответственность за погибших на Донбассе псковских десантников", - российский рок-музыкант Сукачев - Цензор.НЕТ 6241
 показать весь комментарий
 
Російський демократ закінчується там, де починається українське питання
 показать весь комментарий
 
 
рок-музыкант? В Ху..лостане не было и нет ни рок-музыкантов, ни рок-музыки.
 показать весь комментарий
 
панин вот все попробовал и понял-надо валить из рашки
 показать весь комментарий
 
Кто-то здесь слушает что-то "русскоязычное"? Странно. А шо там слушать?
 показать весь комментарий
 
сукачёв, кинчев и кипелов умерли много лет назад, когда пришли в кремль лизать зад путину. Летов - не пришёл, поэтому для меня он живой, рядом с Шевчуком и Макаревичем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Власть не несет ответственность за погибших на Донбассе псковских десантников", - российский рок-музыкант Сукачев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх