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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:Лавров (1550) ООН (2568) Россия (70564) чай (8) Могерини (368)

 Могерини отказалась от чая, предложенного российским дипломатом во время переговоров с Лавровым. ВИДЕО

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отказалась от чая, предложенного российским дипломатом во время переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча проходила в рамках Генассамблеи ООН.

На записи встречи, которая опубликована в соцсетях, видно, как российский дипломат предлагает Могерини чашку с напитком, но она жестом показывет, что это лишнее. Это не остановило россиянина и он продолжал подсовывать чашку, Могерини повторно жестом показала, что не будет пить. Дипломат забрал чашку только после того, как Могерини подвинула ее от себя и начала разговор с главой российского МИДа.

Читайте: Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/v3088137
 
   
 Топ комментарии
 
все верно. мало ли ли какого полонию туда набулькали кацапы.
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Уже поняли все, что такое "сруский чай".
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Помнит их приколы с "новичком"...
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Долго "Новичок" будет мерещится
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все верно. мало ли ли какого полонию туда набулькали кацапы.
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новый ароматный чай новичек сшибает насмерть
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страшно? И это правильно. Так бы и в остальном.
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Мировым лидерам, дипломатам и всем, кто встречается с представителями путинской России, следует внести изменения в протокол. Например, приходить на встречу с россиянами в элегантных костюмах химзащиты, разработанных лучшими модельерами специально для таких мероприятий. Соблюдать дистанцию, ни в коем случае не приближаться к представителям России ближе чем на 5 метров. Ни при каких обстоятельствах не допускать физических контактов: при попытке любого прикосновения немедленно покидать помещение встречи. Ну, и конечно, категорически запретить употреблять любую еду и напитки…

🤑
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Уже поняли все, что такое "сруский чай".
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Штирлиц и Скрипаль выпили по две бутылки водки.
Скрипаль упал и умер
"Новичок", - подумал Штирлиц.
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с российскими дипломатами скоро даже дышать рядом никто не будет
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😂😂😂😂

Хуила! Ходи городами со своим чаем!
Для начала отсербни со всех чашек первым!
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Девочку хоронили в свинцовом саквояже на полигоне ядерных отходов?))))
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Это после этой порции у него вдруг фэйс стал ботоксным?
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Холоп! Что это за муйня? Икра черная где собака?)))
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Зря она к чашке дотронулась. Мало ли..
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чашка была всего одна, очень настойчиво ее всучивали в руки Могерини. 100% хотели травануть.
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Чай, чайна, чайхона..з рук цих віслюків з конем на чолі....дуже небезпечне для життя. На зустріч треба з'являтися до них...у танку! Обмежуватися "броником" і ОВЗК вже .. не врятує.
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***
Общаясь с дураком, не оберешься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный - прими,
Из рук же дурака - не принимай бальзама.
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"...Бог знает,чего они туда плеснули.Вы можете сказать,что им придет в голову? -Все что угодно"...(с)
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істарічєскі обусловлєннає гастєпріімство по кацапські ...
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Ну не любят они полоний, что тут поделаешь?
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Там все отравлено, чай, сахар, стакан, ложечка. Все это даже нельзя брать в перчатках. Никакая медицина не спасет. Подальше необходимо держаться от так называемых российских дипломатов.
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Я бы стремался с кацапами вообще за руку здороваться. У них все руки в Новичке
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМогерини отказалась от чая, предложенного российским дипломатом во время переговоров с Лавровым. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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