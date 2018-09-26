 Могерини отказалась от чая, предложенного российским дипломатом во время переговоров с Лавровым. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча проходила в рамках Генассамблеи ООН.

На записи встречи, которая опубликована в соцсетях, видно, как российский дипломат предлагает Могерини чашку с напитком, но она жестом показывет, что это лишнее. Это не остановило россиянина и он продолжал подсовывать чашку, Могерини повторно жестом показала, что не будет пить. Дипломат забрал чашку только после того, как Могерини подвинула ее от себя и начала разговор с главой российского МИДа.

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