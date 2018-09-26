 Могерини отказалась от чая, предложенного российским дипломатом во время переговоров с Лавровым. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча проходила в рамках Генассамблеи ООН.
На записи встречи, которая опубликована в соцсетях, видно, как российский дипломат предлагает Могерини чашку с напитком, но она жестом показывет, что это лишнее. Это не остановило россиянина и он продолжал подсовывать чашку, Могерини повторно жестом показала, что не будет пить. Дипломат забрал чашку только после того, как Могерини подвинула ее от себя и начала разговор с главой российского МИДа.
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Скрипаль упал и умер
"Новичок", - подумал Штирлиц.
Хуила! Ходи городами со своим чаем!
Для начала отсербни со всех чашек первым!
Общаясь с дураком, не оберешься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный - прими,
Из рук же дурака - не принимай бальзама.
(С) "Семейка Адамс"
- нет, спасибо