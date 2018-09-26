 Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
Во время учебной стрельбы снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений, а водители бронированных "Хамвеев" усовершенствовали мастерство управления во время движения в колоне, развертывания в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье.
"Особенное внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины, а именно предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника", - рассказали в Госпогранслужбе.
Учения прошли во исполнение распоряжения командующего Объединенными Силами по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава Объединенных Сил.