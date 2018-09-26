EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1386  4
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (225) Госпогранслужба (2983) учения (1871)

 Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На побережье Азовского моря были проведены общие тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

...
"В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных Сил Украины, действующие совместно в составе Объединенных Сил, усовершенствовали вопрос взаимодействия во время выполнения заданий по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника", - говорится в сообщении.

Во время учебной стрельбы снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений, а водители бронированных "Хамвеев" усовершенствовали мастерство управления во время движения в колоне, развертывания в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражению атаки с моря. ВИДЕО

"Особенное внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины, а именно предоставлению домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника", - рассказали в Госпогранслужбе.

Учения прошли во исполнение распоряжения командующего Объединенными Силами по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава Объединенных Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Козацька Воля - 2018": десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 01
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 02
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 03
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 04
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 05
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 06
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 07
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 08
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 09
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 10
Госпогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря 11

Источник: https://censor.net.ua/v3088129
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Атлантический вал не выдержал, а это чудо настоящую атаку и пяти минут не выдержит.
 показать весь комментарий
 
А для этого надо, для начала, не обосраться. И отдать приказ. Так вот именно ему, отдающему приказ, и надо- не обосраться. А он, на это не способен. Понятно, что отдать такой приказ может только Фуйло. Но... не способен.
 показать весь комментарий
 
Ага!!! Вот откуда эти очереди. Блин, предупреждать надо. Я тут отписывался, пару дней назад, шо какая-то непонятная стрельба, явно стрелковое оружие слышно. А ларчик просто открывался.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГоспогранслужба: Учения по отражению агрессии с моря прошли на побережье Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх