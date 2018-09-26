 "Сейчас у нас намечается сериал номер два", - Москаль рассказал о планах Чехии дать гражданство жителям Закарпатья. ВИДЕО

Об этом в эфире "112 канала" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии.

По его словам, после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта.

"Сейчас у нас намечается сериал номер два - в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье", - сказал он.

По мнению Москаля, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.