EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  4735  63
Все про:Закарпатье (1424) Москаль (1790) паспорт (628) Чехия (807)

 "Сейчас у нас намечается сериал номер два", - Москаль рассказал о планах Чехии дать гражданство жителям Закарпатья. ВИДЕО

Следом за раздачей венгерских паспортов на Закарпатье может возникнуть новая проблема - вопрос предоставления гражданства жителям региона рассматривает также Чехия.

Об этом в эфире "112 канала" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.

...

Смотрите также: Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское. ФОТОрепортаж

Он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии.

По его словам, после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта.

"Сейчас у нас намечается сериал номер два - в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье", - сказал он.

По мнению Москаля, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Читайте также: Чехия может упростить получение гражданства для жителей Закарпатья

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/v3088118
 
   
 Топ комментарии
 
Москаль, не парься. "Сериал номер 1" это не Мадярщина или Чехия, а Верховна Рада Украины, где половина имеют по 2-3 паспорта. Причём не мадярские или чешские, а гораздо более "западные" (или "южные"). "Сейчас у нас намечается сериал номер два", - Москаль рассказал о планах Чехии дать гражданство жителям Закарпатья - Цензор.НЕТ 5612
 показать весь комментарий
 
Во к чему безвластие и коррупция чиновников привела за 4 года.
 показать весь комментарий
 
В країні стадо баранів до 2014 року орало шо на сході наші брати...
Сьогодні друге стадо баранів оре шо на заході.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Во к чему безвластие и коррупция чиновников привела за 4 года.
 показать весь комментарий
 
 
причем тут коррупция? давай безвластие разрушим и наведем порядок. сразу начнется вой про диктатуру. какие предложения?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обворовывают страны. безработица, обнищание, тарифы, курс валют, банки штук 90 угробили...и это на фоне обогащения Властных и олигархата.
 показать весь комментарий
 
 
Тут вже відписувались місцеві, що їх усе і так зодовольняє, а паспорта оформлюють про всяк випадок. Механізму покарання за це не передбачено. Будуть "запасатися громадянствами" навіть якщо ви їх товстим шаром золота покриєте.
І що пропонуєте з таким підходом робити?
Ми декриміналізували наш КК в 2011 році і тепер за низкою статей можемо тільки солі на хвіст насипати. А депутати самі собі свято не спаскудять, бо самі по вуха у тому лайні з пачпортами.
 показать весь комментарий
 
Так вот эта власть и привела к безвластию в Украине. Двойное гражданство наказывается? Кто наказан? Даже у некоторых депутатов несколько паспортов. И на Западной Украине такое же.Там люди в некоторых областях и украинский язык не знают. Эти твари ничего хорошего не делают, одни гадости. Скоро всю Украину разнесут по частям. А потом как Порошенко будут извинятся, что за 2 недели войну не закончили.
 показать весь комментарий
 
 
Москаль, не парься. "Сериал номер 1" это не Мадярщина или Чехия, а Верховна Рада Украины, где половина имеют по 2-3 паспорта. Причём не мадярские или чешские, а гораздо более "западные" (или "южные").
 показать весь комментарий
 
 
а почему они дают только паспорт ?... пусть сразу забирают их к себе и дают им в Чехии или Венгрии квартиру, работу, кредиты, льготы, пенсию и тд. и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
вот в этом и суть, что люди для них всего-лишь разменная монета. Если бы они действительно беспокоились о людях, то забрали бы их к себе и не морочили голову.
 показать весь комментарий
 
 
Так и дают работу с нормальными зарплатами и житьё в кредит под 5-6 процентов годовых.
Да, да. Ипотека под ПЯТЬ -ШЕСТЬ процентов на 20 лет.
 показать весь комментарий
 
это как ? живет себе этнический венгр в Украине, а ездит работать в Венгрию. Кроме того получает там квартиру, кредит, ипотеку... так пусть там и живет тогда. Только для этого пусть сдаст украинский паспорт, со всеми вытекающими от сюда последствиями - в Украине он будет считаться иностранцем. И отношение, по закону, к нему будет как к иностранцу.
 показать весь комментарий
 
 
Так в том то и дело, что уедет, для чего и паспорта раздаются.
Поймите, сейчас в мире главный ресурс не золото и не земля.
Главный ресурс - работящие люди. И этот ресурс Украина катастрофически быстро теряет!!!
 показать весь комментарий
 
Например чтобы ездить легально на европейском автомобиле который в Европе стоит в 3 раза меньше чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Если честно, то я охерел от репортажа плюсов про закарпатские села. Там дети знают ТОЛЬКО румынский язык
 показать весь комментарий
 
 
А в чем проблема? Почему чиновникам, депутатам и даже гаранту можно иметь несколько других гражданств а простым людям нет? К тому же теперь жители закарпатья смогут теперь легально ездить на евробляхах не нарушая закон, так как для гражданином Украины в Украине жить не выгодно. А то что люди массово убегают в Польшу вас не беспокоит?
 показать весь комментарий
 
 
Да я и Петю Вальцмана в глаза не видел. Походу у нас и президента нет если проанализировать что у нас в стране творится.
 показать весь комментарий
 
 
ну я так понял-скринов нету...то тебе кум за чаркой тормозухи устно по секрету рассказал "Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 4020
 показать весь комментарий
 
 
А проблема в том, что хоть десять паспортов депутата никак ни на что не влияют. А вот кусок территории на котором 90% населения имеют гражданство другой страны - это последний шаг перед вторым Донбассом. Завтра они объявят референдум и по его итогам объявят себя неукраиной. Какая еще Украина если 99% населения имеют гражданство Венгрии? Это уже Венгрия..
 показать весь комментарий
 
 
фиг его знает...может и хорошо.обладатели вторых гражданств передерутся между собой,выясняя,кто главнее.там еще румынские паспорта гуляют.во всяком случае венгерской монополии не будет.так и раздерут сепаратизм на отдельные шматы.
 показать весь комментарий
 
 
В країні стадо баранів до 2014 року орало шо на сході наші брати...
Сьогодні друге стадо баранів оре шо на заході.
 показать весь комментарий
 
 
... И пустили Сербы албанцев в Косово, и "отмеморандил" Евросоюз целостность Сербии, так и не признав независимость Косово...
Если Украина в подобных делах будет миндальничать и либеральничать то завтра ещё и "хозарские"! паспорта раздавать начнут!..
 показать весь комментарий
 
Это явный сигнал для Украины, что пора вводить двойное гражданство, как это давно практикуется в Европе и вообще на Западе.Таким образом спадёт напряжение по теме и проблемы гражданского толка рассосутся сами по себе.
В противном случае есть риск получить референдум в Закарпатье и отжим территории, по примеру Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. А еще ввести многожонство, таким образом отпадут казусы с любовницами и изменой.
 показать весь комментарий
 
 
Наташо, Ви кацап?
Якого біса лізете сюди?
 показать весь комментарий
 
 
Kакая наивность. все полностью наоборот: отжать территорию с референдумом или без - значительно вероятней раздав перед этим паспорта. Просто раздать венгерские паспорта, а потом возопить о дискриминации венгерских граждан в Украине. и кстати далеко не везде на западе разрешено двойное гражданство.
 показать весь комментарий
 
і на наст. день "защітніків-інтернаціолістів" зустрічати, так, кац?
 показать весь комментарий
 
Пусть дают и забирают их к себе. Становясь гражданином другой страны, украинское гражданство должно аннулироваться.
 показать весь комментарий
 
 
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
 показать весь комментарий
 
 
А каСаби обсуждають тільки що прийнятий закон про підвищення пенсійного віку на мордорі
"Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 8054
 показать весь комментарий
 
Что интересно, не Словакия с которой у нас граница общая, а Чехия с которой нет общей границы, но зато там есть Земан, прокацапский прихвостень и комуняка.
 показать весь комментарий
 
 
мусорской генерал уже налобызался с венграми, теперь чехи на очереди.
 показать весь комментарий
 
 
1.Заборонити видавати паспорти неможливо. Люди поїдуть за кордон і отримають їх там.
2.Зупинити міграцію людей можна лише подоланням корупції і побудови справедливої правової держави, яка дасть їм більше шансів, ніж закордон.
3.Таку державу не збудує влада мафії, яка є зараз і тієї, яка готується "підхопити естафету".
4.З сусідами з Заходу потрібно не лише підтримувати дружні стосунки, а розбудовувати їх якнайактивніше.
5.Потрібно створити вільні економічні зони на європейському напрямку, де стимулювати в першу чергу розвиток виробництва, бо лише воно стабілізує людей, "вкорінює" їх на одномі місці. Досвід поступово поширювати на всю Україну.
6.Не потрібно боятися економічної інтеграції з демократичними країнами, бо це єдиний шлях розвитку демократії і економіки в Україні.
7.Націоналістичні прояви - шлях до самоізоляції, потім міжнародної ізоляції, потім - розпаду України.
Зараз Україна стрімко самоізолюється.
 показать весь комментарий
 
 
Що "спорного"? Доведено життям у 100% випадків.
Канада, США, Швейцарія - багатонаціональні мультикультурні країни - є найбагатшими у світі.
Брекзіт - дурний націоналістичний вибрик британців, який обвалив економіку країни. Обвал збільшується.
Русскій мір - націоналістична ідеологія Кремля, кривава і тупа.
 показать весь комментарий
 
Канада?...з територіальним поділом за мовною ознакою, як і Швейцарія? дуже хочеться Україну так само розділити? на угорськомовну, румунськомовну, російськомовну і т.д. і т.п...де українці матимуть статус корінного населення Канади?...
 показать весь комментарий
 
Икак же это ты до сих пор не на месте Гройсмана? "Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 4817
 показать весь комментарий
 
Бо я не з гройсманів, і я на своєму місці.
 показать весь комментарий
 
 
Угорщина, Польща, та країни Прибалтики вже міжнародно ізольовані, розпалися, залишилося ізолювати США. Знахабніли ці націоналісти вкрай

"Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 2413
 показать весь комментарий
 
поддержу и добавлю, что надо еще раз очень внимательно проработать закон о гражданстве. я имею ввиду, что требуется принять принципиальное решение одно гражданство или много? как с закреплением стремления Украины в ЕС и НАТО. а то там столько неопределенности... и еще, надо объяснить людям, что они могут и сейчас получить хоть панамский паспорт, но подчиняться на территории Украины они будут только и исключительно украинским законам и никакой консул этому не помешает. это чтобы иллюзий не было, что иностранный паспорт задницу прикроет в случае чего.

по-моему, для Украины не должно быть без разницы сколько паспортов собрал ее граданин. если он в Украине находится, то и отношение к нему будет, как к гражданину Украины, а не иностранцу. а если кто выходит из гражданства - препятствий не чинить. лишать без проволочек. такие граждане не нужны. и уж тогда будьте любезны, соблюдайте сроки пребывания в стране и т.д. возможно стоит рассмотреть вариант, при котором получение второго гражданства, лишает гражданина Украины избирательных прав.
 показать весь комментарий
 
Ожидаем восстановления Рииской Империи вместе с гражданством
 показать весь комментарий
 
 
Дайте этих Чехов, венгров за горло подержать!!!!
Вывод!!!! Для того чтобы другие не зазихали на твою территорию надо быть сильными!!! И... как бы это не было противно всяким ДЕРЬМОкратам надо прорабатывать варианты захвата их территорий!
Слава Украине! Слава Руси!
 показать весь комментарий
 
Іди китайців за горло держи, кацапенфюрер.
 показать весь комментарий
 
 
Китайцы нам друзья! С ними мы будем делить остатки Московии после ее смерти!!!
Слава РУСИ!!
 показать весь комментарий
 
та це все шатаніє будкі і проіскі агєнтав кремля
в Україні відбулись 144 успішні,рішучі реформи й просто бути такого не може що при нових високих стандартах життя українці хотіли отримати громадянство інших країн...
 показать весь комментарий
 
Оригинальный стёб . Про 144 реформы и шатание будки на Цензоре ещё никто не писал . "Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 6656 .
 показать весь комментарий
 
"Сейчас у нас намечается сериал номер два"
"Зараз у нас намічається серіал номер два", - Москаль розповів про плани Чехії дати громадянство жителям Закарпаття - Цензор.НЕТ 7142
Не два а шесть!
РФ, Польша, Румыния, Венгрия, Молдова.
 показать весь комментарий
 
Люди,та що розмінюватися на мадярську і чеську пенсіі.До 1916 ми всі були аустріяками.Мій прадід,за каліцтво в австрійському войску,мав таку пенсію,що його діти до церкви в неділю мали все нову сорочку.А ще ліпше,давайте австріяцьку,польську і совєцька до купи.Вав,та ми будем богаті😁.
 показать весь комментарий
 
Война есть холодная, есть гарячая. Так вот холодная не имеет начала и конца!
Пойми черт знает что будет далее в Европе! И статус-кво уже нарушен и далее боюсь будет нарушаться!!!
Так что есть два варианта ДЕРЬМОкратический, ну типа мы добровольно отпускаем в свободное плаванье или отдаем другим государствам части Руси(ну Украины конечно!!!)""
И мы будем офигенно демократичны,распадемся! Конечно демократично,!!!
ИЛИ: мы будем предпринимать действия на расширение территории!!! И тогда сначала вспомним УНР 1918-1919гг: и будем предпринимать действия на возврат территорий! А далее когда вернем! Откроем карту Руси(ну Киевской, другой же нет!!). И будем над этим работать!!!
Пока этот процесс идет государство здорово! Оно развивается!
Слава Украине! Слава Руси!
 показать весь комментарий
 
А что там словаки? Будут давать паспорта? Кстати, австрийцы еще. Все таки Закарпатье - это была не Венгрия, а АВСТРО-Венгрия))))))))
 показать весь комментарий
 
 
И то правда, нынешняя Чехия даже общей границы с Украиной не имеет
 показать весь комментарий
 
Никто насильно не тычет эти паспорта так что переживать вам не стоит
 показать весь комментарий
 
Всем правительствам нужны Украинцы.
Кроме правительства Украины...
 показать весь комментарий
 
И вы думаете, что депутаты, у которых рыло в пушку, будут чтото серьёзное предпринимать по-этому поводу? Так, что усбагойтеся и не рвите душу.
 показать весь комментарий
 
Все це наслідки фатальної помилки Держави Україна в результаті якої в нас на початку розбудови Країни не відбулась процедура НАДАННЯ статусу "Громадянин України " За всіма міжнародними стандартами і правилами так , як це зробили країни Прибалтики !Навіть самої державної інституції такої як "Інститут Громадянства " ,який і повинен був би займатися цією процедурою,за 27 років так і не спромоглися збудувати ! Просто в міліції обміняли всім без винятку паспорти покійного сересер і навіть письмового договору "Про права і ОБОВ'ЯЗКИ " того "громадянина ні одна жива душа не підписала... А навіщо , коли і "так сойдьот "...І тому не виділили ту ЧАСТИНУ населення , яку об'єднували одна Ідеологія , одна ціль - мати СВОЮ незалежну Країну і Одні Цінності ! Саме ця ЧАСТИНА і мала б скласти Громадян - Однодумців = фундамент - основу для розбудови Держави ! От звідки потім з'явилась 5 колона ,зрада , війна і окупація територій !!! Ця помилка також не створила МОТИВАЦІЇ : Вивчати , Знати і Вживати державну мову !!! І знову " і так сойдьот " , бо мали навіть прем'єр міністра , який тієї мови не знав . а лише її спотворював ! Два громадянства можна мати в Європі , бо вони вже ЗБУДОВАНІ сталі держави з сталими Законами ,які ВИКОНУЮТЬСЯ . А ми ще тільки на початку цієї розбудови ! І тому : виконувати Закон України який забороняє подвійне "громадянство " , а якщо ні ,то перевести таких людей в статус "МЕШКАНЕЦЬ " без ВИБОРЧОГО ПРАВА і права працювати в будь якій Державній Установі . І тоді багато хто з населення буде думати в якій країні він хоче мешкати - там нехай і отримує Громадянство !Це буде і правильно і чесно і Україну як Державу не буде таке населення РУЙНУВАТИ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сейчас у нас намечается сериал номер два", - Москаль рассказал о планах Чехии дать гражданство жителям Закарпатья. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх