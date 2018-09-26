 "Сейчас у нас намечается сериал номер два", - Москаль рассказал о планах Чехии дать гражданство жителям Закарпатья. ВИДЕО

Об этом в эфире "112 канала" заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии.
По его словам, после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта.
"Сейчас у нас намечается сериал номер два - в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье", - сказал он.
По мнению Москаля, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
І що пропонуєте з таким підходом робити?
Ми декриміналізували наш КК в 2011 році і тепер за низкою статей можемо тільки солі на хвіст насипати. А депутати самі собі свято не спаскудять, бо самі по вуха у тому лайні з пачпортами.
Да, да. Ипотека под ПЯТЬ -ШЕСТЬ процентов на 20 лет.
Поймите, сейчас в мире главный ресурс не золото и не земля.
Главный ресурс - работящие люди. И этот ресурс Украина катастрофически быстро теряет!!!
Сьогодні друге стадо баранів оре шо на заході.
Если Украина в подобных делах будет миндальничать и либеральничать то завтра ещё и "хозарские"! паспорта раздавать начнут!..
В противном случае есть риск получить референдум в Закарпатье и отжим территории, по примеру Крыма.
Якого біса лізете сюди?
2.Зупинити міграцію людей можна лише подоланням корупції і побудови справедливої правової держави, яка дасть їм більше шансів, ніж закордон.
3.Таку державу не збудує влада мафії, яка є зараз і тієї, яка готується "підхопити естафету".
4.З сусідами з Заходу потрібно не лише підтримувати дружні стосунки, а розбудовувати їх якнайактивніше.
5.Потрібно створити вільні економічні зони на європейському напрямку, де стимулювати в першу чергу розвиток виробництва, бо лише воно стабілізує людей, "вкорінює" їх на одномі місці. Досвід поступово поширювати на всю Україну.
6.Не потрібно боятися економічної інтеграції з демократичними країнами, бо це єдиний шлях розвитку демократії і економіки в Україні.
7.Націоналістичні прояви - шлях до самоізоляції, потім міжнародної ізоляції, потім - розпаду України.
Зараз Україна стрімко самоізолюється.
Канада, США, Швейцарія - багатонаціональні мультикультурні країни - є найбагатшими у світі.
Брекзіт - дурний націоналістичний вибрик британців, який обвалив економіку країни. Обвал збільшується.
Русскій мір - націоналістична ідеологія Кремля, кривава і тупа.
по-моему, для Украины не должно быть без разницы сколько паспортов собрал ее граданин. если он в Украине находится, то и отношение к нему будет, как к гражданину Украины, а не иностранцу. а если кто выходит из гражданства - препятствий не чинить. лишать без проволочек. такие граждане не нужны. и уж тогда будьте любезны, соблюдайте сроки пребывания в стране и т.д. возможно стоит рассмотреть вариант, при котором получение второго гражданства, лишает гражданина Украины избирательных прав.
Вывод!!!! Для того чтобы другие не зазихали на твою территорию надо быть сильными!!! И... как бы это не было противно всяким ДЕРЬМОкратам надо прорабатывать варианты захвата их территорий!
Слава Украине! Слава Руси!
Слава РУСИ!!
в Україні відбулись 144 успішні,рішучі реформи й просто бути такого не може що при нових високих стандартах життя українці хотіли отримати громадянство інших країн...
Не два а шесть!
РФ, Польша, Румыния, Венгрия, Молдова.
Пойми черт знает что будет далее в Европе! И статус-кво уже нарушен и далее боюсь будет нарушаться!!!
Так что есть два варианта ДЕРЬМОкратический, ну типа мы добровольно отпускаем в свободное плаванье или отдаем другим государствам части Руси(ну Украины конечно!!!)""
И мы будем офигенно демократичны,распадемся! Конечно демократично,!!!
ИЛИ: мы будем предпринимать действия на расширение территории!!! И тогда сначала вспомним УНР 1918-1919гг: и будем предпринимать действия на возврат территорий! А далее когда вернем! Откроем карту Руси(ну Киевской, другой же нет!!). И будем над этим работать!!!
Пока этот процесс идет государство здорово! Оно развивается!
Слава Украине! Слава Руси!
Кроме правительства Украины...