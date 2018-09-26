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 "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражению атаки с моря. ВИДЕО

Украинские военные готовы к комплексному отражению возможного десанта с моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев во время учений артиллеристов на морском побережьи.

"Мы готовы порать врага в местах сосредоточения десантов, в пунктах погрузки десанта на корабли, при переходе моря, при подходе к берегу и формированию десантных волн и вовремя непосредственной высадки. То есть система комплексного огневого поражения рассчитана на отражения атаки от начала и до конца. Мы предусматриваем отражение и воздушного нападения. Морская десантная операция всегда поддерживается врагом с воздуха. У нас есть сильная система ПВО, состоящая с истребительной авиации и зенитно-ракетных войск. Сегодня мы тренируем наши артиллерийские средства, которые должны быть готовы отразить атаку уже при непосредственных попытках противника высадиться на берег. Авиация и ракетные средства проведут учения в ближайшее время", - заявил Наев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088115
 
   
 Топ комментарии
 
Вспомнил песню: "200-й наш десантный батальон" "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражении атаки с моря - Цензор.НЕТ 3379
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Отличная работа. Система комплексного огневого поражения. Так держать, ребята! Пусть враг смотрит и думает ...
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Тренування такого характеру необхідні для підтримання військ в високій бойовій готовності. Хай ворог знає що на цьому напрямку їх чекають.
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Порать кацапов негигенично к тому же можно что-то подхватить "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражении атаки с моря - Цензор.НЕТ 3200
исправьте ошибку, смешно ж!
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Такі навчання повинні проходити постійно.Тільки закінчилось одне,відразу повинно розпочинатись інше.І обов*язково з бойовими стрільбами.
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Вспомнил песню: "200-й наш десантный батальон" "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражении атаки с моря - Цензор.НЕТ 3379
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Интересно, а Джавелином по десантному кораблю можно?
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а какой смысл тратить противотанковое, на корабль? у него броня есть?
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если корабль достаточно теплоконтрастный, то вероятно захватить цель можно, только смысла от этого мало. Взрывчатки там мало а кумулятивная струя сделает маленькую дырку в обшивке. У кораблей пустого пространства гораздо больше чем у танков, поэтому очень велика вероятность ничего не задеть важного
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Отличная работа. Система комплексного огневого поражения. Так держать, ребята! Пусть враг смотрит и думает ...
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Вот это мужики на рыбалку выехали.
На уху точно настреляли.
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В случае чего...на корм крабам винторого скота настреляют..не мало...не переживай....
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Тренування такого характеру необхідні для підтримання військ в високій бойовій готовності. Хай ворог знає що на цьому напрямку їх чекають.
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Свежо предание да верится с трудом. Имея такого гибридного главнокомандующего барыгу и труса, нам и американская армия не поможет. У гибридного Президента лучше всего получается торговать интересами Украины.
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Кипит твой разум возмущенный....от того и фантазии у тебя такие...бредовые.... "Ми готові знищувати десант ще на стадії навантаження", - артилеристи ЗСУ провели навчання з відбиття атаки з моря - Цензор.НЕТ 3635
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Бредятина, до каких портов добьет артиллерия, военные базы в Севастополе и Новороссийске, чем они на такое расстояние лупить собираются.
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Гром 2 уже на подходе.....а он достанет....
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Так пишут что уже готовы а до Грома еще далеко, даже испытательных стрельб еще не было, были только испытания движка на стенде.
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Испытания были в январе...а сейчас уже сентябрь заканчивается...
Да и на параде Гром 2 уже показали...он есть...
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Показали только пусковую, самих ракет еще нет.
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Кто его знает..есть..или нет.....и сколько есть...
Эта информация не для всех....
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совок не победим показуха наше все!
посмотрите как проходят учения НАТО сценарий, соревновательность, разбор ошибок и т.д.
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Отлично отработали. Пускай сепарня знает что делать им здесь нечего. Молодцы
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Молодец командующий)Борьба с агрессором на первом месте!
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Парашное говно не тонет в Средиземке у берегов Сирии и в Чёрном море у берегов самой параши. Оно хочет не тонуть ещё и в Азовском море.
"Ми готові знищувати десант ще на стадії навантаження", - артилеристи ЗСУ провели навчання з відбиття атаки з моря - Цензор.НЕТ 8950
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Всегда готовы накидать подарков по полной. Постоянные тренировки это доказывают.. Не дай бог придется поработать реально - морским обитателям будет много корма.
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"Мы готовы..",- это самое важное. Благодаря такой практике, мы действительно готовы отражать нападение. Движемся вперед!
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Выглядит конечно... бодро!
И заслуженные награды уже раздают...
НО
"Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки"??
А уже известно место погрузки?

И какими боевыми средствами?
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Готовность к отражению - это главное! Практикуемся! Учения -дорога в будущее! Молодцы, так держать!
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О тож, як тока вони туда, Ми ж зараз оттуда.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражению атаки с моря. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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