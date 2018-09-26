 "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражению атаки с моря. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев во время учений артиллеристов на морском побережьи.
"Мы готовы порать врага в местах сосредоточения десантов, в пунктах погрузки десанта на корабли, при переходе моря, при подходе к берегу и формированию десантных волн и вовремя непосредственной высадки. То есть система комплексного огневого поражения рассчитана на отражения атаки от начала и до конца. Мы предусматриваем отражение и воздушного нападения. Морская десантная операция всегда поддерживается врагом с воздуха. У нас есть сильная система ПВО, состоящая с истребительной авиации и зенитно-ракетных войск. Сегодня мы тренируем наши артиллерийские средства, которые должны быть готовы отразить атаку уже при непосредственных попытках противника высадиться на берег. Авиация и ракетные средства проведут учения в ближайшее время", - заявил Наев.
исправьте ошибку, смешно ж!
На уху точно настреляли.
Да и на параде Гром 2 уже показали...он есть...
Эта информация не для всех....
посмотрите как проходят учения НАТО сценарий, соревновательность, разбор ошибок и т.д.
И заслуженные награды уже раздают...
НО
"Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки"??
А уже известно место погрузки?
И какими боевыми средствами?