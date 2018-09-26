 "Happy Birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В начале встречи представители украинской общины поздравили Петра Порошенко с днем рождения, отметив, что в Украине уже среда, 26 сентября. В качестве приветствия присутствующие исполнили для Президента традиционную украинскую праздничную песню "Многая літа".

Глава государства поблагодарил за поздравления и отметил, что очень этим тронут.

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"День рождения обычно встречают в компании очень близких друзей. Хочу сказать, что мне очень комфортно встречать мой день рождения в компании таких моих друзей", - обратился Петр Порошенко к представителям украинской общины.

Видео поздравления обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.