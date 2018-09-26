 "Happy Birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В начале встречи представители украинской общины поздравили Петра Порошенко с днем рождения, отметив, что в Украине уже среда, 26 сентября. В качестве приветствия присутствующие исполнили для Президента традиционную украинскую праздничную песню "Многая літа".
Глава государства поблагодарил за поздравления и отметил, что очень этим тронут.
"День рождения обычно встречают в компании очень близких друзей. Хочу сказать, что мне очень комфортно встречать мой день рождения в компании таких моих друзей", - обратился Петр Порошенко к представителям украинской общины.
Видео поздравления обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
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Просто петя рассчитывает на богатые подарки!
Не напоминайте.....
Когда в выходные услышал разглагольствования чинуши о том, что надо согратить субсидиантов до 25% от населения, поднять свет в 2 раза, ввести РАБ тарифы и еще поднять на газ - впал в депресняк!
Интересно, что будет, когда обрежут субсидии и придут платежки за отопление?
Ты ведь не видел - может они после Пети руки с мылом и уборку с хлором делают!
(а мы... и не в одном глазу... слеза не брызнет)
у хозяина днюха, а все штатные порохоботы форума затихарились)
наверное готовят отдельный подарок))