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 "Happy Birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения. ВИДЕО

Украинская община в США первой поздравила Президента Петра Порошенко с днем рождения, который он отмечает 26 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В начале встречи представители украинской общины поздравили Петра Порошенко с днем рождения, отметив, что в Украине уже среда, 26 сентября. В качестве приветствия присутствующие исполнили для Президента традиционную украинскую праздничную песню "Многая літа".

Глава государства поблагодарил за поздравления и отметил, что очень этим тронут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил государственные награды представителям украинской общины в США

"День рождения обычно встречают в компании очень близких друзей. Хочу сказать, что мне очень комфортно встречать мой день рождения в компании таких моих друзей", - обратился Петр Порошенко к представителям украинской общины.

Видео поздравления обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088104
 
   
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Петруху комфортно любить из прекрасного далёка. Из Украины не очень получается.. "Happy birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения песней - Цензор.НЕТ 9823
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Та неа....
Просто петя рассчитывает на богатые подарки!
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наши осенние тарифы - его подарки!)))
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Пип-ц....
Не напоминайте.....
Когда в выходные услышал разглагольствования чинуши о том, что надо согратить субсидиантов до 25% от населения, поднять свет в 2 раза, ввести РАБ тарифы и еще поднять на газ - впал в депресняк!
Интересно, что будет, когда обрежут субсидии и придут платежки за отопление?
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Рошен лучше всех президентов Украины вместе взятых (Кравчук, Кучма, Ющенко), потому, как сделал для Украины хорошего больше всех. Чтобы это понять, надо иметь светлую голову и трезвый ум, а не лишнюю хромосому.
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Да-да, и ещё гибкий язык, который в любую петину дырочку с удовольствием..
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А Х**ло в своей кремлёвской "обители" просидит до окончательного умопомешательсва.
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Любі маї! населення зубожіває, а цей алігарх святкує день народження! зупінімо це!
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Если бы я жил в Канаде,то наверно тоже бы его поздравил,им от туда виднее его заслуги перед Украинским Народом.
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Просто они очень вежливые люди!
Ты ведь не видел - может они после Пети руки с мылом и уборку с хлором делают!
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После тебя Хуйлобот точно надо на карантин цензор закрывать! ))
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тю...здрасте...никто нам не намЭкнул.... на президентскі уродини "Happy Birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения - Цензор.НЕТ 9688
(а мы... и не в одном глазу... слеза не брызнет)
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ну..., накатим по этому великому поводу
"Happy Birthday, mister president": українська громада в США привітала Порошенка з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 2763
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вообще непонятно)
у хозяина днюха, а все штатные порохоботы форума затихарились)
наверное готовят отдельный подарок))
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Хочу побажати сьогодні петі перестати брехати та розпочати, нарешті, виконувати власну передвиборчу програму "Жити по-новому!"..
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Я думаю, уже у большинства украинцев этот именинник вызывает большее отвращение и ненависть, чем само хуйло. Хуйло столько бед стране не принес...
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Иван - тебе подарим рашпиль на твою днюху...!)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Happy Birthday, mister president": украинская община в США поздравила Порошенко с днем рождения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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