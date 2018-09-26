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 ВМС Украины обнародовали видеодоказательства российских провокаций в Азовском море. ВИДЕО

Военно-морские силы Украины обнародовали доказательства российских провокаций в Азовском море, которые произошли накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись провокаций опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

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"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - отметили в ВМС.

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Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/v3088101
 
 
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- Тук-тук!
- Кто там?
- Гестапа Вас беспокоит.
- На?*% валите!
- Извините пожалуйста, мы попозже зайдем.
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Вижу каца-танкер, в полном грузу, близенько. Значит- следует рекомендованным путем. Вижу "Мангуста", в пределах этого пути. Слышу, шо каца-береговая охрана болтает на международных каналах УКВ диапазона. Более- ничего сказать не могу.
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Теперь должно проявить оперативность в подаче заявлений и протестов министерство иностранных дел Украины о нарушениях рашистских тварей. Я понинимаю что ху...ловцам наплевать, но это когда то сработает и будет дополнительным доказательствам против раши в ее агрессивных намерениях!
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В Армии есть два способа выполнить приказ. Собственно выполнить или убедительно донести о выполнении. Наши катера приказ выполнили, а вот русские только донесли начальству о выполнении. Типа на, от....сь.
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Имхо на погранкатера хорошо станут "Джавелины"...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВМС Украины обнародовали видеодоказательства российских провокаций в Азовском море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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