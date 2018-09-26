 ВМС Украины обнародовали видеодоказательства российских провокаций в Азовском море. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись провокаций опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

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"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", - отметили в ВМС.

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Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.