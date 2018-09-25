 Над Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание "Фиртка". ВИДЕО

Над туристическим комплексом "Буковель" летают вертолеты, а вдоль дорог замечены неизвестные в масках и с автоматическим оружием. Об этом пишет местное издание "Фиртка", сообщает Цензор.НЕТ.

"Кто-то говорит, что это учения, кто-то предполагает, что это вторая серия запугивания Александра Шевченко за его критические выступления в адрес Петра Порошенко", – отмечает издание.

Местные жители не понимают, что происходит. Ни о каких мероприятиях их не предупреждали.

Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет, сообщает "Фиртка".

Напомним, 20 сентября сотрудники СБУ провели обыски на Буковеле. Обыски и изъятие материалов происходили сразу на нескольких предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.

Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.

В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.