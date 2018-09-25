 Над Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание "Фиртка". ВИДЕО

Над туристическим комплексом "Буковель" летают вертолеты, а вдоль дорог замечены неизвестные в масках и с автоматическим оружием. Об этом пишет местное издание "Фиртка", сообщает Цензор.НЕТ.
"Кто-то говорит, что это учения, кто-то предполагает, что это вторая серия запугивания Александра Шевченко за его критические выступления в адрес Петра Порошенко", – отмечает издание.
Местные жители не понимают, что происходит. Ни о каких мероприятиях их не предупреждали.
Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет, сообщает "Фиртка".
Напомним, 20 сентября сотрудники СБУ провели обыски на Буковеле. Обыски и изъятие материалов происходили сразу на нескольких предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.
Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.
В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.
Такие как ты придурки и выбрали нам после майдана в президенты Януковича-2.0, олигарха, который большую часть своей олигархической жизни числился госслужащим и использовал государственные посты для личного обогащения, для реформирования коррумпированной системы выбрали человека, который благодаря этой системе сделал своей состояние.
Вы или клинические идиоты вместе с бабушкой, либо "люди системы", то есть - коррумпированная чиновничья мразь.
Уроды 2014г не будет! Сопротивления ни кто терпеть не будет! Старые кошелки не остановят армию!
За добре відомого з 2005го пройдисвіта з переляку голоснуло
Львівщіна - 70%(рекорд серливості!!! )
Вінничина - 68%
Франківщіна - 65%
Київ - 64%
Київщіна - 62%...
Однак ця активність силовиків може бути викликана іншими причинами. Наприклад, томос і можливі провокації в зв'язку з цим тощо.
Цензор має такі можливості отримувати інформацію з найвищих кабінетів, то навіщо грати в загаданки або видумувати щось?
Якщо ж проводяться військові навчання, то про них обов'язково інформують громадськість, сусідні держави, запрошуються спостерігачі тощо.