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Все про:Буковель (15) курорт (82)

 Над Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание "Фиртка". ВИДЕО

Местные журналисты предполагают, что это могут быть либо военные учения, либо развитие конфликта вокруг знаменитого курорта.

Над туристическим комплексом "Буковель" летают вертолеты, а вдоль дорог замечены неизвестные в масках и с автоматическим оружием. Об этом пишет местное издание "Фиртка", сообщает Цензор.НЕТ.

Над Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание Фиртка 01

"Кто-то говорит, что это учения, кто-то предполагает, что это вторая серия запугивания Александра Шевченко за его критические выступления в адрес Петра Порошенко", – отмечает издание.

Местные жители не понимают, что происходит. Ни о каких мероприятиях их не предупреждали.

Официальных комментариев со стороны правоохранителей относительно событий возле курорта "Буковель" пока нет, сообщает "Фиртка".

Напомним, 20 сентября сотрудники СБУ провели обыски на Буковеле. Обыски и изъятие материалов происходили сразу на нескольких предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.

Сам Александр Шевченко связывает обыски со своей политической деятельностью, а также с критикой президента Петра Порошенко.

В свою очередь, в комментарии Громадському ТВ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Дорожного фонда, самого курорта они не касаются.

Источник: https://censor.net.ua/v3088067
 
   
 Топ комментарии
 
Отжим процветающего бизнеса, нападения на активистов, высылка воюющих за Украину к хуйлу в лапы, убийства атошников - это картина маслом и уже повседневные реалии в Украине. Куда бредем и дойдем ли по этой трясине?
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от що буває, коли критикуєш гідранта
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Шевченко - это холуй Коломойского. Раскулачивать будут. Над Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание "Фиртка" - Цензор.НЕТ 8946
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Оценочное суждение об уме от тупого соевого бота очень важно для меня, ага.
Такие как ты придурки и выбрали нам после майдана в президенты Януковича-2.0, олигарха, который большую часть своей олигархической жизни числился госслужащим и использовал государственные посты для личного обогащения, для реформирования коррумпированной системы выбрали человека, который благодаря этой системе сделал своей состояние.
Вы или клинические идиоты вместе с бабушкой, либо "люди системы", то есть - коррумпированная чиновничья мразь.
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Шо опять Киевская хунта????
Уроды 2014г не будет! Сопротивления ни кто терпеть не будет! Старые кошелки не остановят армию!
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Отак військові виконують хрен зрозумієш яку забаганку корупціонера. Але винуваті не військові. Винувате однотурове бидло серливе.
За добре відомого з 2005го пройдисвіта з переляку голоснуло
Львівщіна - 70%(рекорд серливості!!! Над Буковелем помітили вертольоти, в околицях курорту зустрічаються люди у військовій формі і з автоматами, - місцеве видання "Фіртка" - Цензор.НЕТ 5224 )
Вінничина - 68%
Франківщіна - 65%
Київ - 64%
Київщіна - 62%...
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Не дрейф. Донбас проголосує за Тимошенко.
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Донбасс не будет голосовать - сепары уже один раз проголосовали.
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С чего это Донбасс не будет голосовать? Оккупировано по 1/3 Донецкой и Луганской областей.
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видно авакян не аплодировал стоя порошенке не потому что не уважает барыгу а потому что попа болела и только-только успокоилась
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Барыга торгует рашкой и очком путина. Что в этом плохого?
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Чисто дебильная новость во всём.Даже начальный анализ,требует чёткой реакции АП.А поскольку её нет,то можно полагать,що це лажа,або звичайна операция о якои в АП в курсе Над Буковелем помітили вертольоти, в околицях курорту зустрічаються люди у військовій формі і з автоматами, - місцеве видання "Фіртка" - Цензор.НЕТ 8717
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Якщо це "віджим" з використанням силовиків - це тяжкий державний злочин, за який хтось суворо відповість. Якщо власник бізнесу веде незаконну діяльність, то повинно бути слідство і суд, а не брязкання зброєю.
Однак ця активність силовиків може бути викликана іншими причинами. Наприклад, томос і можливі провокації в зв'язку з цим тощо.
Цензор має такі можливості отримувати інформацію з найвищих кабінетів, то навіщо грати в загаданки або видумувати щось?
Якщо ж проводяться військові навчання, то про них обов'язково інформують громадськість, сусідні держави, запрошуються спостерігачі тощо.
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місцеве видання "Фіртка"- це серйозне, аналітичне видання, що невідоме нікому в світі крім щасливих жителів Станіслава та належить тим на кого "напали" на гелікоптерах? Над Буковелем помітили вертольоти, в околицях курорту зустрічаються люди у військовій формі і з автоматами, - місцеве видання "Фіртка" - Цензор.НЕТ 7688
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНад Буковелем заметили вертолеты, в окрестностях курорта встречаются люди в военной форме и с автоматами, - местное издание "Фиртка". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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