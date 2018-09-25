 В Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек. ВИДЕО

В городской клинической больнице Одессы произошла потасовка, когда полиция пыталась вывезти оттуда одного из подозреваемых в нападении на Олега Михайлика. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода". Пострадали несколько человек.

Силовики хотели доставить в изолятор временного содержания подозреваемого Торнике Герасина. Он является инвалидом первой группы. Именно у него обнаружили револьвер, из которого, предположительно, стреляли в активиста.

Когда полицейские выносили подозреваемого из палаты, им помешали несколько десятков представителей грузинской общины, приехавших в больницу в качестве группы поддержки.

На помощь полиции пришел спецназ КОРД. После столкновения подозреваемый остался в больнице.

В результате драки пострадали несколько человек, в том числе и заместитель председателя ГУНП в Одесской области Дмитрий Аверченко. В то же время серьезных травм не получил никто. В результате инцидента задержали около десяти человек.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.