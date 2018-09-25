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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
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Все про:Одесса (5140) Михайлик Олег (22)

 В Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек. ВИДЕО

Потасовка произошла, когда силовики попытались вывезти подозреваемого из больницы.

В городской клинической больнице Одессы произошла потасовка, когда полиция пыталась вывезти оттуда одного из подозреваемых в нападении на Олега Михайлика. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода". Пострадали несколько человек.

Силовики хотели доставить в изолятор временного содержания подозреваемого Торнике Герасина. Он является инвалидом первой группы. Именно у него обнаружили револьвер, из которого, предположительно, стреляли в активиста.

Когда полицейские выносили подозреваемого из палаты, им помешали несколько десятков представителей грузинской общины, приехавших в больницу в качестве группы поддержки.

На помощь полиции пришел спецназ КОРД. После столкновения подозреваемый остался в больнице.

В результате драки пострадали несколько человек, в том числе и заместитель председателя ГУНП в Одесской области Дмитрий Аверченко. В то же время серьезных травм не получил никто. В результате инцидента задержали около десяти человек.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

Источник: https://censor.net.ua/v3088063
 
 
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Гоните этих барсеточников в солнечную Грузию. В Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек - Цензор.НЕТ 7742
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пару дырок пиковым и они всем аулом слиняют в кацапию
ибо в грузию они бояться ехать
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Гы-гы ... Буквально пару месяцев назад за такие пожелания меня тут чуть не заплевали.
Как стадо быстро фуражку повернуло ... )))
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Это недобитые последыши Михи-Реформатора?
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А Антонина сказала рука Москвы! А тут грузинская диаспора! Что творится в этом мире?
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Рука Москвы вполне может оказаться с грузинским шнобелем.
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А рука Украины может оказаться с грузинским шнобелем?
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нетонущий появился - как погодка в Мацквабаде...?
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долбить тогда эту грузинскую банду, если диаспора против законов страны - раздолбать по закону - организованная група, по договору и с целью совершить преступление - тяжолая статья
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Активисты критикуют и всячески мешают красть властям, а покушаются на них почему то другие активисты то добробаты, то иностранцы.
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нападение на копов , да еще при исполнении. валить пачками уепков. в мордоре только за кривое слово на жандарма избивают безоружных ботанов до полусмерти и сажают лет на 5
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а теперь представьте себе-украинская диаспора где нить в поти пытается отбить у грузинской полиции одессита-барсеточника
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Ну звичайно сцуко знайшли крутого кілера - інваліда 1 групи ..Підари коротше а не поліцианти..як ментами були дешевими так і залишилися . Нічого сцуко не змінилося..
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Ольгинские боты подтянулись, значит дело серьезное, наши барыги опять что-то мутят.
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у тебя ведро картошки планируют отобрать...!)
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І судячи по реакції цензоровськой натовпу - натовп купився на ментовську грузинську казку ...Занавес.
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Это ментовские боты, по тревоге подняли.
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Как выяснилось никаких конфликтов у грузин с активистом не было и теперь это пытаются представить как заказуху на основании того что грузины частенько ездили в рашку.
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Если стреляли из револьвера, то не имея гильз идентифицировать оружие невероятно трудно А если пули попавшие в цель, сильно деформированны, то практически нереально.
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Можливо це виконавці, можливо. А хто замовник? Хто контролює етнічні злочинні угрупування? Хто їх пропустив на територію України, хто видав поспорти та довідки?
Хто стриже з них бабки? Бо вони ж не працюють. За який рахунок живуть ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Одессе грузинская диаспора пыталась отбить у силовиков подозреваемого в нападении на активиста Михайлика, пострадали несколько человек. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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