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 "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Активисты движения "Останови лося" провели первую акцию по борьбе с нарушителями дорожного движения в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, первую акцию провели возле киевского торгово-развлекательного центра "Оушен плаза". Именно в этом месте водители массово паркуются на полосе движения для общественного транспорта.

Задача проекта - объяснять водителям правила ПДД и суть их конкретного нарушения. В особо "тяжелых" случаях активисты обозначали автомобиль наклейкой с надписью "Обережно! Лось на дорозі".

Во время проведения акции один из водителей набросился на активистов с битой и угрожал им используя нецензурную лексику.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088008
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, значить активісти повинні бути з ломАми "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося" - Цензор.НЕТ 2312
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Там парковка на стотыщьпяцот мест в самом торговом центре .
Час или два - бесплатно.
Какие этому оленю ещё условия создать?
Може ему денго доплачивать, шоб он на парковку заезжал, а не кидал машину у бордюры?
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Пока мусорам нельзя штрафовать без личного присутствия водителя - оно и будет у бордюры свою чортопхайку ставить.
Когда разрешат без водителя штрафовать - станет таких трохи поменьше, остануться в основном олени на бляхах, потому шовместо них штраф будет платить польский бомж Гжегож Бжынжыжчикьевич.
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Сябры, пры ўсёй уродское ўладзе ў маёй Беларусі, такога быдлана-уйопка мусара спакавалі бы за пару хвілін, а судзе б прышылі ад 2 да 5 на душу насельніцтва. Хай сядзцiь i думку думае, уйопак. Вось так! Отаке куйня маляти!
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Да, у нас с битой не сильно побегаешь, перед народом придется ответить.
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Зато у нас в " хрустальном сасуде " с цепной пилой бегать не в падлу, а охране съёпывать с места работы, а не зажищпть людей Появились подробности жуткой бойни в ТЦ "Европа" в Минске. Оказалось, что туда ворвался 18-летний парень с топором и бензопилой. Он отрезал голову продавщице и покалечил еще одну девушку. Подозреваемый сейчас находится в руках полиции (мусаров).. :"Я тобі #бало розіб'ю! Ти зрозумів?!" - в Києві водій неправильно припаркованої машини напав із битою на активістів проекту "Зупини лося" - Цензор.НЕТ 8000Эти пидорги только на митингах херои куевы :"Я тобі #бало розіб'ю! Ти зрозумів?!" - в Києві водій неправильно припаркованої машини напав із битою на активістів проекту "Зупини лося" - Цензор.НЕТ 7460, беркутня типо местная , калхазаны панаехавшыя, трутни йобаны, сдохните твари, всё равно от вас никакой пользы, одни убытки.
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Ну, если я на тебя нападу с пилой(а она у меня есть), то ты тоже будешь убегать(только пятки засверкают). Кстати, этого паренька оппозиция причисляет к "жертвам режима" и всячески защищает.
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Провокаторы отмороженые ... с киевсовета б начали задрачивать , чтоб парковки строили, а не с водил , у которых выбора нет
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вибір є завжди. ти - або бидло або пройдеш кількадесят метрів пішки, не створюючи проблем сотням інших людей.
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больше организаций хороших и разных! "Останови лося", "Разоблачи прокурора", "Отбери у судьи", "Подкинь мозги полицейскому"...тут активистам непаханное поле...
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Нехай. Платники податків їх не утримують. І це найголовніше.
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Громадянське суспільство лише зароджується. Можливо ці активісти одні з перших громадян в соціальному розумінні цього терміну.
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СтопХам по-украински? Если кому интересно, зайдите на youtube и посмотрите - один в один. Только у этих наклейки очень легко отдираются, поэтому воспитательный эффект нулевой.
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может наклейки с "лосем" надо было клеить ментам, которые никак не реагируют на вызовы?
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таким активіздам голови проломлювати треба..
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Дело хорошее,но наклейки не должны так легко сниматься.
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Я часто полюбляю дивитись роліки російського "стоп-хам",але от наших дивитись мені чомусь неприємно...Ми копіюємо росіян часто,але в даному випадку получилась якась дивна суміш хамства,наглості і лизоблюдства...Кажу лизоблюдства,бо там мигнуло авто порошенківського каналу "Прямий",і його "активісти" вирішили не рухати і не показувати...Не пішов той лисий з лексиконом "насрати","стадо" ні в урядовий квартал,ні до Ради,ні до управління поліціі...Ось так,подивився і соромно...І за тих,і за других...
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з якого це дива канал Прямий - власність Порошенка?
Це аби сернути чи є якісь докази?
Наскільки відомо власником Прямого є Володимир Макєєнко - колишній регіонал.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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Я не сказав власність Порошенка..Я сказав - порошенківський...Ось ти теж порошенківський обсерватор...а власність тут як би ні до чого...
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Неправильная парковка такое гарушение ПДД есть,а механизма привлечения к ответственности нет,поэтому это правило юридически не обязывающая.
В принципе нормально для водителей.
Припарковался и хоть трава не расти.
Активистам делать больше нечего как клеять наклейки.
Если людям нравиться жить в дерьме значит нормально все.
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Разница в том, что одни, нарушая закон стают причиной нарушения другими, призывающие не нарушать закон. Хотя я на стороне тех кто показывает власти, что надо решать эту проблему. Так, что активисты действуею максимально корректно
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Короче:Чем бы дети не тешились,лишь бы лечение было не дорогое
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Почему этим вопросом не занимается полиция? Эти аваковские обормоты получают зп и пенсии из бюджета, а делать ничего не хотят.
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очередная муета решила где то притереться к власти используя затрапезньіе селегеровские(фсбшньіе)технологии.Гасите их пацаньі!
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Казалось бы ты противник кацапского ФСБ, но ты мы ж -украинцы,понимаем кто ты
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кто мьі, за себя скажи ,что ТЬІ понимаешь?
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Вот почитаешь комменты и понимаешь: лосей и здесь хватает.


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Бардака на дорогах полно, но этим должны заниматься соответствующие органы, а не непонятно кто. У меня большие сомнения в компетентности этих пацанов касательно ПДД. Причем эти пацаны сами нарушают закон, чистой воды хулиганство. Почему вопросом парковки не занимается полиция??? Ведь какое пополнение бюджета на ровном месте.
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агов, гребані активісти - а ви хто..., ви що понад законом....помітили порушення -ваше право викликати поліцію...все інше - це вже ваші правопорушення..., проломлять вам череп - спалять ваші авто...- ваша проблема...
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це інша історія.... - но я знаю точно , що такими "благими" намірами, це шлях в беззаконня...- але це вже наша сьогоднішня норма (((
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Ой, как тут водилы запели про законы)))) Типа, активисты никто, нужно только по закону и бла бла. Если продолжать вашу логику, то и на Майдане беркутня права была, а активисты нарушали закон, ведь так? А сколько евробляхеров нарушает закон ежедневно, катаясь на непонятных транспортных средствах? Господа, вы или трусы наденьте или крестик снимите. Если у вас "по закону" завтра начнут массово эвакуировать на штрафплощадки неправильно припаркованные авто, как в Европе - вы тех активистов еще с ностальгией вспоминать будете, оплачивая штраф и стоимость эвакуации
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Хотели бы давно начали.
Евробляхерам в принципе без разницы штраф прийдет господину из Польши,а он платить не будет.
Держать машину на штрафплощадке никто не будет бесконечно.
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Элементарно - в случае, если штраф не выплачен и машина остается невостребованной (владелец не приходит) - она переходит в собственность государства. А там ее и растаможить можно и продать и копейка в казну упадет. Я тоже поражаюсь, почему в Украине никак не начнут массово эвакуировать неправильно припаркованные авто? Законодательная база для этого элементарная, закон за сессию протащить можно, деньги можно для казны выгребать агромадные и водителей это дисциплинирует. Это и есть та самая "неотвратимость наказания" в чистом виде! Хотя перед выборами вряд ли кто из властей на такое пойдет
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Альтернативы Закону нет. Либо Закон, либо хаос. А то одни активисты смотрят за соблюдением ПДД, другие начнут смотреть за пешеходами, третьи вообще за всеми гражданами, четвертые за всеми активистами.
К примеру, идет такая себе Davidenko Katerina по городу. Но вот я, как активист, решил что она неприлично одета. И в наказание, опять таки я решил, раздеваю Davidenko Katerina прямо на улице. Как такой сценарий, нравится?
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Хуже не будет,потому что хаос он и есть хаос.
Например вы утром пытаетесь открыть дверь подьезда,а она не открывается.
Кто то за дверью поипарковался.
Поэтому говорят сгорел сарай пусть и хата горит.
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пару раз сгрести нарушителей бульдозером "с литовскими номерами" - станут как шелковые
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Такие рейды должны проводить двухметровые боксёры,
при подходе которых у водителя Порше Кайен начинает не шутку играть очко.
Должна присутствовать полиция, которая сразу заломает любого неадеквата за мат
и тем более за угрозу битой и свой юрист, который ткнёт "героя" мордой в ПДД.
С такой внешностью и комплекцией, как у этих лысых мудрагелей в такие проекты не суются.
Сколько можно быть такими беззубыми чммошниками, которых ганяет с битой таксист ?
Лайков они захотели ...
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Как плохо что в Украине до сих пор нет такой системы как в Америке. Тут все намного проще, тут ходят контролеры и если видят не правельну машину, просто выписывают штраф который в несколько раз привышает цену на паркинг, и окуратно крепят штрафное уведомление к дворникам, и все), и если не заплатит, то вызывают в суд где он ЗАПЛАТИТ сумму, привышающую сумму выписанного штрафа. Так что тут водители заранее знают, что лучше не нарушать правила!
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А какя комплекция и спортивная подготовка у большинства американских репортёров ?
С этого и начинается успех проекта.
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Болтовня нашим людям мало поможет.Вызвать полицию и тупо под дворники квитанции и тогда будут думать.Я водитель с 40 летним стажем. Все допускаю, но в данном случае это умышленное нарушение и оно должно караться.
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Ну такие рейды реально нада проводить с ребятами с хорошей массой.Наклейки сразу клеять и никого не спрашивать.Бараны уже по факту от этого не изменишь.Не будем менять своё восприятие в голове так баранами и будем.Но наш народ по хорошему мало понимает.Ащё самый надёжный способ!!))
По закону ввести 20 тыс штрафа. Снял видео (не фото) и отправил в Полицию и вуаля шрафик !!)Сразу народ мозги включат.А эти наклейки мозгодробилка это всё не поможет.Очередной пример lдебила с дебилкой и ребёнок в машине.Что таким делать?П@здить?Нет конечно ,а штрафик в 20 тыс отобьёт на всегда желание быковать!
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Ну значить активістам потрібно мати травмати
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активістам треба написати заяву про правопорушення, прикласти фото і підпис двох свідків і направити заяву в поліцію а не хєрнею займатись, яка тягне на хуліганські діїї.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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