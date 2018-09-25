 "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, первую акцию провели возле киевского торгово-развлекательного центра "Оушен плаза". Именно в этом месте водители массово паркуются на полосе движения для общественного транспорта.

Задача проекта - объяснять водителям правила ПДД и суть их конкретного нарушения. В особо "тяжелых" случаях активисты обозначали автомобиль наклейкой с надписью "Обережно! Лось на дорозі".

Во время проведения акции один из водителей набросился на активистов с битой и угрожал им используя нецензурную лексику.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы рассчитываем на уменьшение смертности и травматичности. Но будет огромное количество штрафов. К этому надо привыкнуть, - Аваков о проекте изменений в правилах дорожного движения. ВИДЕО