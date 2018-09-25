 "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, первую акцию провели возле киевского торгово-развлекательного центра "Оушен плаза". Именно в этом месте водители массово паркуются на полосе движения для общественного транспорта.
Задача проекта - объяснять водителям правила ПДД и суть их конкретного нарушения. В особо "тяжелых" случаях активисты обозначали автомобиль наклейкой с надписью "Обережно! Лось на дорозі".
Во время проведения акции один из водителей набросился на активистов с битой и угрожал им используя нецензурную лексику.
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Це аби сернути чи є якісь докази?
Наскільки відомо власником Прямого є Володимир Макєєнко - колишній регіонал.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
В принципе нормально для водителей.
Припарковался и хоть трава не расти.
Активистам делать больше нечего как клеять наклейки.
Если людям нравиться жить в дерьме значит нормально все.
Евробляхерам в принципе без разницы штраф прийдет господину из Польши,а он платить не будет.
Держать машину на штрафплощадке никто не будет бесконечно.
К примеру, идет такая себе Davidenko Katerina по городу. Но вот я, как активист, решил что она неприлично одета. И в наказание, опять таки я решил, раздеваю Davidenko Katerina прямо на улице. Как такой сценарий, нравится?
Например вы утром пытаетесь открыть дверь подьезда,а она не открывается.
Кто то за дверью поипарковался.
Поэтому говорят сгорел сарай пусть и хата горит.
при подходе которых у водителя Порше Кайен начинает не шутку играть очко.
Должна присутствовать полиция, которая сразу заломает любого неадеквата за мат
и тем более за угрозу битой и свой юрист, который ткнёт "героя" мордой в ПДД.
С такой внешностью и комплекцией, как у этих лысых мудрагелей в такие проекты не суются.
Сколько можно быть такими беззубыми чммошниками, которых ганяет с битой таксист ?
Лайков они захотели ...
С этого и начинается успех проекта.
По закону ввести 20 тыс штрафа. Снял видео (не фото) и отправил в Полицию и вуаля шрафик !!)Сразу народ мозги включат.А эти наклейки мозгодробилка это всё не поможет.Очередной пример lдебила с дебилкой и ребёнок в машине.Что таким делать?П@здить?Нет конечно ,а штрафик в 20 тыс отобьёт на всегда желание быковать!