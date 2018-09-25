 "Сербы нам братья. Сцыкливые болгары уже не братья. Украинцы - братья, но они повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера", - российский музикант Кинчев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
"Я не люблю "Единую Россию". Мне и Путин надоел. Другое дело, что без него начнется дерибан страны. Поэтому пусть сидит. Хотя он мне надоел... Сколько хочет, пусть столько и сидит. Как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял венчание на царство", - сказал Кинчев.
Кроме того, рок-музыкант рассказал свое видение результатов внешней политики России.
"У нас братья только сербы. Сцыкливые болгары уже не братья потому, что сцыкуны уже в Евросоюзе... Украинцы нам братья, но они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому, они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться", - заявил Кинчев.
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
"....извозчик был белорусом или прибалтом и плохо понимал по русски..." Пастернак, Доктор Живаго. Цитата не дословная, писал по памяти.
«Украинцы являются предками (прародителями) европейцев, а территория современной Украины - колыбелью белой расы нынешней цивилизации».
Развеялась и информация, что «русские, белорусы и украинцы составляют отдельную группу восточных славян» и генетически «братскими народами». Оказалось, что единственными славянами из этих трех народов есть только белорусы.
https://censoru.net/26037-uchenye-mezhdu-ukrainskimi-i-russkimi-narodami-net-rodstva-dazhe-na-urovne-dnk.html
🤣
Рокер-наркоман і православний алкаш, не любе путіна і хай путін праве вічно, за царя, Америка зло, симпатизує фашистам, "рускіє националісти харошие" а "украінские националісти плахіє". сам Дудь (журналіст) дивився на нього як на дов..йоба.
Буде час подивіться цей треш, діє як прививка від "Ми ше братья..", але не всі зможуть подивитися до кінця, бо тошно місцями. ))).
А православний рокер-наркоман-кацап - так це реальний зашквар ))))
В ці 6 хв. не попали це фрази, що він симпатизує фашистам, і демагогія про "хароших русскіх националістав і плахіл українських"
специалист по изученью
неведомых и дивных троп
неоднократно извлекался
из жоп
перекрестился втихаря
когда в башке его увидел
царя
Кощей был тощим, мерзким, злым
и маленького роста...
когда игла в яйце то добрым быть
непросто!
- типа @уйло ничего не ворует Да это мурло со своим "Озером" так вас отрабатывает, как никто не обворовывал, и , вряд-ли, кто мог, может и сможет скрысятничать.........
Рок люблю, но кто это дерьмо и реально 'шут гороховый' (цитата) понятия не имею.
Кинчев - ты дерьмо
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
🤣🤑
Идите в известном направлении всем стадом козлорылым
УКРАИНЦЫ ОТВЕРНУЛИСЬ от того, кто из за пазухи ножа в спину УКРАИНЕ ВСАДИЛ!!!!
Отупевший от сытости и превратившийся в обычное придворное чмо...
p.s. С тех пор, как (это) бросило колоться и ушло на поруки к попам - НИ ОДНОЙ СТОЯЩЕЙ ВЕЩИ НЕ НАПИСАЛО!!!
Теперь понятно почему...
А вовсе не из-за того, что они подло, в момент нашей слабости, по первому зову, с радостным улюлюканьем, ломанулись нас убивать и отжимать наши территории, те самые которые им якобы не дают жить так же хорошо и достойно как в Европе.
Наверно никогда не перестану поражаться градусу шизофрении, тупизны и лицемерия пидорах. Дна просто нет...
Тестовый вопрос: "Чей Крым ?", в общем-то правильно фрагментирует население Украины на граждан Украины и совковый планктон, последние все до одного латентные коммунисты и интернационалисты, включая олигархов волей судьбы вынужденно сменивших свою парадигму, их "родина мать" - в прошлом, багровая от выпитой крови, она зовет в 37-й, где все они будут счастливы в аскетичном равенстве и неубиваемой верой в светлое будущее... Нам просто не по пути, мы или переварим эту массу или сгнием все вместе в одной нихуя не братской могиле. Касается кстати и россиян, вернее россиян в первую очередь, там коммунисты сегодня в фаворе, где будет Кинчев и его музыка, когда они вернутся? Вопрос риторический.
Ну, коли так - то товаріщ Кінчєв йде густим лісом, нікуди не звертаючи. Там в самой чащє, в ізбушкє на курячих лапах сидить його брат і доїдає його сестру бабу Ягу. Звати - тамбовський вовк. Передавай йому прівєт.
Костя Кинчений помешан на православном фашизме. И как всякая свинопсина набивается в "братья" хоть кому нибудь. Ведь неприятно осознавать, что "русские" - это сброд и помесь всего со всеми. Вот и ищут бедолаги, к кому бы в "братья" подвязаться. )
Короче посмотрев,вы поймёте,що це за нарколыга.Хотя песня Дождь,мне нравилась
схаменіться
хто воно таке? шо воно там квакнуло? та нах і пох!