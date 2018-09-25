 "Сербы нам братья. Сцыкливые болгары уже не братья. Украинцы - братья, но они повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера", - российский музикант Кинчев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

"Я не люблю "Единую Россию". Мне и Путин надоел. Другое дело, что без него начнется дерибан страны. Поэтому пусть сидит. Хотя он мне надоел... Сколько хочет, пусть столько и сидит. Как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял венчание на царство", - сказал Кинчев.

Кроме того, рок-музыкант рассказал свое видение результатов внешней политики России.

"У нас братья только сербы. Сцыкливые болгары уже не братья потому, что сцыкуны уже в Евросоюзе... Украинцы нам братья, но они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому, они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться", - заявил Кинчев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО