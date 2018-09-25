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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Бандера (631) украинцы (2888) Кинчев (2)

 "Сербы нам братья. Сцыкливые болгары уже не братья. Украинцы - братья, но они повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера", - российский музикант Кинчев. ВИДЕО

Российский рок-музыкант Константин Кинчев заявил, что ему надоела "Единая Россия" и Путин и одновременно предложил "венчать Путина на царство". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

"Я не люблю "Единую Россию". Мне и Путин надоел. Другое дело, что без него начнется дерибан страны. Поэтому пусть сидит. Хотя он мне надоел... Сколько хочет, пусть столько и сидит. Как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял венчание на царство", - сказал Кинчев.

Кроме того, рок-музыкант рассказал свое видение результатов внешней политики России.

"У нас братья только сербы. Сцыкливые болгары уже не братья потому, что сцыкуны уже в Евросоюзе... Украинцы нам братья, но они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому, они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться", - заявил Кинчев.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3087979
 
   
 Топ комментарии
 
Венчание )(уйла - это интересно... А кто женихом будет?
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сука, как уже достали все эти выблядки со своей братской любовью.
сегодня почитал их комменты под статьей о поставке с-300, это пздц, граждане, там клиника полная, даже не тратьте времени на споры или убеждения. это не люди, в полном понимании этого слова, это просто стадо ублюдков с неисправимо деформированной психикой...стерилизация и забор по периметру
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!


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зрозуміло одне, інтелект, цьому екземпляру, не брат
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про беларусов в качестве братьев даже не вспоминают...уже порешили,что бульбаши рускавые. "Серби нам брати. Сцикливі болгари вже не брати. Українці - брати, але вони повернулись туди, куди їх покликав Степан Бандера", - російський музикант Кінчев - Цензор.НЕТ 151
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Сейчас да, белорусов за белоруссов уже не считают, там тока русские. А совсем недавно, лет 80 назад,
"....извозчик был белорусом или прибалтом и плохо понимал по русски..." Пастернак, Доктор Живаго. Цитата не дословная, писал по памяти.
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вернется,думаю,все на круги своя...и кацапье опять не сможет понимать ни беларуса,ни родственных финна или татарина .мацковское царство вернется к исконным границам.
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Совсем недавно, лет пять назад, у них было ровно такое же отношение и к украинцам. Всё течёт, всё изменяется. Главное, кем себя сами беларусы считают.
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Ученые: Между украинскими и русскими народами нет «родства» даже на уровне ДНК.

«Украинцы являются предками (прародителями) европейцев, а территория современной Украины - колыбелью белой расы нынешней цивилизации».
Развеялась и информация, что «русские, белорусы и украинцы составляют отдельную группу восточных славян» и генетически «братскими народами». Оказалось, что единственными славянами из этих трех народов есть только белорусы.
https://censoru.net/26037-uchenye-mezhdu-ukrainskimi-i-russkimi-narodami-net-rodstva-dazhe-na-urovne-dnk.html

🤣
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Когда надо - братья, когда нет- биндеры.
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У рестораціях п"яні багато чого варнякають, але навіщо їх п"яну маячню всім показувати?
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Не для усреднённого ума..,слишком тонко,но мне блин понравилось...Жги!
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Что же эти убогие в братья ко всем набиваются?Как по мне,так лучше честный враг, чем такой "родственник".
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Костя, меньше пей и с закуской не экономь
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Так он вроде подшитый уже давно там по слухам вся група собирала на его лечение - но что то подсказывает что его не правильно лечили - после лечения у него окончательно крыша поехала на почве православия да и как это у него болгары враги если я не ошибаюсь дед болгарин
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Подивився це інтервью ще до статті на цензорі. Висновок один, Кінч сам сказав, що коловся по 3 рази на день героїном, от мізки і поплавило.
Рокер-наркоман і православний алкаш, не любе путіна і хай путін праве вічно, за царя, Америка зло, симпатизує фашистам, "рускіє националісти харошие" а "украінские националісти плахіє". сам Дудь (журналіст) дивився на нього як на дов..йоба.
Буде час подивіться цей треш, діє як прививка від "Ми ше братья..", але не всі зможуть подивитися до кінця, бо тошно місцями. ))).
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Рокер-наркоман - це нормально, брат-кацап - це зашквар
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Рокер-наркоман-алкаш - так це нормально.
А православний рокер-наркоман-кацап - так це реальний зашквар ))))
В ці 6 хв. не попали це фрази, що він симпатизує фашистам, і демагогія про "хароших русскіх националістав і плахіл українських"
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До сраки - головне, що кацапи нам не брати "Серби нам брати. Сцикливі болгари вже не брати. Українці - брати, але вони повернулись туди, куди їх покликав Степан Бандера", - російський музикант Кінчев - Цензор.НЕТ 2473
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***
специалист по изученью
неведомых и дивных троп
неоднократно извлекался
из жоп
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ошеломлённый рентгенолог

перекрестился втихаря

когда в башке его увидел

царя
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***
Кощей был тощим, мерзким, злым
и маленького роста...
когда игла в яйце то добрым быть
непросто!
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Тамбовские волки (и ночные тоже) - вот их братья
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Другое дело, что без него начнется дерибан страны. Поэтому пусть сидит. Источник: https://censor.net.ua/v3087979

- типа @уйло ничего не ворует Да это мурло со своим "Озером" так вас отрабатывает, как никто не обворовывал, и , вряд-ли, кто мог, может и сможет скрысятничать.........
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Роккер который хочет жить под царём, это сцыкливый роккер ! 😁
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Хуже русского рокера может быть только русский байкер, а хуже русского байкера может быть только русский рэппер.
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Русский рок - это как рок, только русский.
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Ваши братья в овраге лошадь доедают! От таких "братьев" ров с крокодилами и вышки с пулеметами. Тьфу, нечисть.
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Иди ты на хер, 'брат'. Сказка про братьев закончилась пять лет назад. Сволочи вы, а не братья.
Рок люблю, но кто это дерьмо и реально 'шут гороховый' (цитата) понятия не имею.
Кинчев - ты дерьмо
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Кинчев не рокер, ПОПЕР. Соответственно и мыслит своей мокрой попой.
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Наколки, наркота и очки- и это все? Скотина ты, которую 'все устраивает'
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молодий журналіст, який ще не народився мабуть, коли Кінчев видавав з себе "прогресивного" та протестного проти СРСР бунтаря-рокера за часів перебудови та розвалу совка, та на цьому зробив собі тоді і,мя, проте легко і швидко розложив по полицям та вскрив на раз-два цього "псевдо-рокера" і показав йому приклади всесвітньо-відомих рок-легенд, а також приклади колег Кінчева по рок-цеху: Макаревича та Шевчука. Цей молодий журналіст з легкістю довів пенсіонеру Кінчеву його нікчемність та те, що він давно вже поза межами рок-движу. Хіба що не сказав йому це прямо в обличчя. Але Кінчев все зрозумів, хто він і у якому світлі його це інтерв,ю виставило.
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- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.

🤣🤑
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Начинаю понимать себя, что чем больше они гавкают и вскрываются, я их все больше ненавижу. За очень редким исключением , это серые серости, бездушные тупые мрази, которые так ничего и не поняли в этой жизни.
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"Братья" - для них это те, кто молча, послушно, беспрекословно идет как бык на убой, туда куда их поведуть они. В нашем понимании - это рабы.
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Логика кацапа: "украинцы конечно наши братья..." поэтому будем отжимать у них, мародерить все что сможем...
Идите в известном направлении всем стадом козлорылым
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Так и хочется ему ответить...
УКРАИНЦЫ ОТВЕРНУЛИСЬ от того, кто из за пазухи ножа в спину УКРАИНЕ ВСАДИЛ!!!!
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Все. Вспомнила, кто это. В кого оно превратилось! Да ещё и тупое
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Таких братей...надо захер и в музей....
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Что это нам этого полудурка цитируют. КТО ОНО ТАКОЕ?
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тяжелый случай-я не я и хата не моя- каша в голове-я не политик я рокер и тут же оценки всех и вся и рокер довольный всем.....типичная жертва телевизора причем малообразованная недалекая наглая как все меря....кстати о телевизоре БГ когда у него спросили когда московия перестанет воевать ответил когда московиты выключат телевизор....а ведь они одного поколения...но костик панфилов это пропустил---
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Старый конченый пердун!
Отупевший от сытости и превратившийся в обычное придворное чмо...
p.s. С тех пор, как (это) бросило колоться и ушло на поруки к попам - НИ ОДНОЙ СТОЯЩЕЙ ВЕЩИ НЕ НАПИСАЛО!!!
Теперь понятно почему...
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А мне понравилось интервью. Нормально он всё озвучил. С чем там особо спорить?
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Все правильно, только украинцы и кацапы никогда не были братьями...У Екатерины 2 спросите.
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Все люди братья, как с точки зрения генетики так и с религиозной.
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это к Невзорову - он в этом лучше разбираеться)))
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как показывает история, хваленое братство и религия вообще не мешали убивать. Не думаю, что кого-то может утешить как первое, так и второе.
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Вы правы, наиболее жестокие войны именно между братьями - накладывается эмоциональная составляющая - "Ах ты предатель!" - "Сам предатель!"
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"Хорошо и достойно как в Европе мы жить никогда не будем, потому что территории у нас очень большие, а украинцы типа братья, но ненавидят нас из-за Бандеры".
А вовсе не из-за того, что они подло, в момент нашей слабости, по первому зову, с радостным улюлюканьем, ломанулись нас убивать и отжимать наши территории, те самые которые им якобы не дают жить так же хорошо и достойно как в Европе.

Наверно никогда не перестану поражаться градусу шизофрении, тупизны и лицемерия пидорах. Дна просто нет...
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)) Та нє... Вони - внє всякой крітікі. Це богоносцы. Путі (от бля) їхні неісповєдіми. Вони всіда поступають правильно, даже єслі кому-то кажецця обратноє. Там многоходовочка всєгда прихована - все для всємірного благодєнствія. Ну і треба ж понімати - діди і баби ваєвалі, ну і всьо такоє. Мля.
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Надеюсь, "Миротворец" на него обратит внимание.
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Ну так кровные враги - самое распространенное состояние близких родственников не сумевших поделить наследство, так шо вопросы предательства или кто кого и куда позвал, здесь уже не пляшут.
Тестовый вопрос: "Чей Крым ?", в общем-то правильно фрагментирует население Украины на граждан Украины и совковый планктон, последние все до одного латентные коммунисты и интернационалисты, включая олигархов волей судьбы вынужденно сменивших свою парадигму, их "родина мать" - в прошлом, багровая от выпитой крови, она зовет в 37-й, где все они будут счастливы в аскетичном равенстве и неубиваемой верой в светлое будущее... Нам просто не по пути, мы или переварим эту массу или сгнием все вместе в одной нихуя не братской могиле. Касается кстати и россиян, вернее россиян в первую очередь, там коммунисты сегодня в фаворе, где будет Кинчев и его музыка, когда они вернутся? Вопрос риторический.
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Це піпец. Воно само собі "братів" призначає! ))) Очевидно, мені треба розібратися, що означає російською мовою слово "брат", бо ми явно говоримо про різні речі. Виглядає на те, шо у них брат - це той кого можна трахати, гнобити, *здити і знущатися. Як тільки ти рипаєшся зі своїм хочу-нехочу - ти автоматично дістаєш червону картку і видаляєшся зі списку "братів".
Ну, коли так - то товаріщ Кінчєв йде густим лісом, нікуди не звертаючи. Там в самой чащє, в ізбушкє на курячих лапах сидить його брат і доїдає його сестру бабу Ягу. Звати - тамбовський вовк. Передавай йому прівєт.
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мудрость приходит со старостью.. Но, бывает, старость приходит одна.. ))
Костя Кинчений помешан на православном фашизме. И как всякая свинопсина набивается в "братья" хоть кому нибудь. Ведь неприятно осознавать, что "русские" - это сброд и помесь всего со всеми. Вот и ищут бедолаги, к кому бы в "братья" подвязаться. )
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Каждый мудак в братья набивается. Нет уж. Нафиг.
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а зачем нам знать бред этого одноклеточного червя?
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Кинчев украинци хотели б увидеть вас ....если би у ВАШ дом пришол такой брат и видворил вас с вашего собственного дома....и ви б любили бидлобрата ...которий вашое имуществом захватил и ви работали всю свою жизнь и остались на улице ......Очень грусно смотреть на таких как Кинчев... росия дияволское существо...вас ненавиди весь мир проснитесь кацапи ,а ви братьев ищите.
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так это что получается? Степан Бандера с того света ему про это сказал? Или знамение какое?
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АЛИСА - Небо Славян (AlisA - The sky of Slavs)https://youtu.be/UxF7GLd8QcA

Короче посмотрев,вы поймёте,що це за нарколыга.Хотя песня Дождь,мне нравилась "Серби нам брати. Сцикливі болгари вже не брати. Українці - брати, але вони повернулись туди, куди їх покликав Степан Бандера", - російський музикант Кінчев - Цензор.НЕТ 2865
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притягнуть якесь лайно і нумо обговорювати
схаменіться
хто воно таке? шо воно там квакнуло? та нах і пох!
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Не, а меня порадовал его спитч, особенно умно звучит финал - "...они нас все больше и больше ненавидят и ненависть эта будет только усиливаться..." Может же если захочет умное слово сказать!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сербы нам братья. Сцыкливые болгары уже не братья. Украинцы - братья, но они повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера", - российский музикант Кинчев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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