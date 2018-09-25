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 Контрразведка СБУ вывела из ОРДО бывшего "министра агрополитики "ДНР". ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины сообщает об очередной реализованной спецоперации, в результате которой с временно оккупированной территории Донецкой области выведен бывший "министр агропромышленной политики и продовольствия" террористической организации "ДНР" гражданин "К".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в контрразведке СБУ.

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Контрразведке СБУ удалось установить, что гражданин Украины "К", 1979 г.р., присоединился к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной республики в сентябре 2014 года и начал активную деятельность в сфере развития ее агропромышленного комплекса. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса", а впоследствии - согласился на предложение главаря террористов Захарченко и возглавил так называемое "министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР".

Под кураторством российских спецслужб непосредственно обеспечивал формирование штата и дальнейшую работу псевдоведомства, налаживание тесного взаимодействия с российскими кураторами.

"Министерская" карьера гражданина "К" закончилась из-за конфликта с Захарченко. Последний жестко устранял любые препятствия для рейдерского захвата его близким окружением земель сельскохозяйственного назначения и закупки конечной сельскохозяйственной продукции по значительно заниженным ценам. Как следствие, "министр" был обвинен в хранении оружия, "злоупотреблении служебным положением", "хищении имущества" и был заключен.

По данным СБУ, в настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Сейчас этот человек сотрудничает со следствием и дает важные показания о деятельности террористической организации, факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, формирования и налаживания тотального контроля за органами власти и управления так называемой "ДНР", хищения боевиками и российской стороной государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона, обстоятельства поставки грузов "русского гуманитарного конвоя" и другие.

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Напомним, что в августе контрразведкой Службы безопасности Украины с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен ценный свидетель российской агрессии на Донбассе - бывший "депутат народного совета ДНР", "и.о. министра культуры и туризма ДНР", а также кандидат на пост т.н. "главы ДНР" в 2014 году - гражданин Украины Юрий Лекстутес.

Источник: https://censor.net.ua/v3087958
 
   
 Топ комментарии
 
Добрий знак.. Перед утилізацією захєраста - теж якогось "міністра" даунбасітов вивезли на територію , контрольовану Україною.. Чекаєм на чергові пишні похорони в даунєцкє..
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Лучше бы наших пленных выводили,а отбросы которые даже бандитов не интересуют можно и на той стороне развешивать.
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Если не замешан непосредственно в убийствах наших ребят, то за особо ценную информацию и готовность в открытую выступить на будущих судах над всей этой шушерой как свидетель, можно и дать поблажку.
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Добрий знак.. Перед утилізацією захєраста - теж якогось "міністра" даунбасітов вивезли на територію , контрольовану Україною.. Чекаєм на чергові пишні похорони в даунєцкє..
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так може Захар это..тоже из наших???))))))
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Ну так,тільки чомусь "виводитись" не хотів.)))
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А його ніхто не питав.Головне - правильно підібрати плямовивідник
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конечно захар из ваших, бабы вам ещё нарожают.
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А когда вывезите, екс-министра АПК Украины - Присяжнюка Н.? Или подельник и кум Овоща в законе?
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Ну, раз "Сейчас этот человек сотрудничает со следствием и дает важные показания о деятельности террористической организации, факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net.ua/v3087958" то треба йому дати орден "Ярослава Мудрого", як Охендовському (не менше)!
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Если не замешан непосредственно в убийствах наших ребят, то за особо ценную информацию и готовность в открытую выступить на будущих судах над всей этой шушерой как свидетель, можно и дать поблажку.
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І отримає цей міністр максимум - умовний термін.
Набридло.

ПМ: Гыг с Вами, нічого спамити. до спаму одразу.
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Лучше бы наших пленных выводили,а отбросы которые даже бандитов не интересуют можно и на той стороне развешивать.
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))) уж дюже жадные до чужого добра... таких на шкуру от банана можно выманить
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а чего литсо закрыто?, его никто не видел?..))))
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Как его вели? За руку или на верёвочке?...
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Криси розбігаються з корабля "маладой рєспублікі".Значить скоро потоне.
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Швидше за все це кадр "попутника революції" . За допомогою його структур і виведений.
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того, хто прикритий татарським прізвищем?
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Кто-то сможет объяснить, зачем СБУ "выводит" (за ручку, за поводок, за холку?) министров покойного захара? Логика в чем? Спасаем кого?
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Ну не "грохать" же его прямо там, в"ДНР"...Негуманно как-то...Вот и "выводят"...
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Селекціонери з СБУ вивели "міністра ДиНиРи". )))

Знайомтесь, - справжній шахтьор (бачите, аж почорнів від вугільного пилу), - Камара Алію Фемієвич.

Контррозвідці СБУ вдалося вивести з окупованої території Донецької області колишнього «міністра агропромислової політики і продовольства ДНР». Тепер він співпрацює зі слідством.
За даними «Української правди», мова йде про Алію Камара, який протримався на посаді 3 тижні, а потім майже 4 роки провів у в'язниці за звинуваченням у змові й розкраданнях.
На Миротворці про нього - https://myrotvorets.center/criminal/kamara-aliyu-femievich/

Контррозвідка СБУ вивела з ОРДО колишнього "міністра агрополітики "ДНР" - Цензор.НЕТ 8355
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Швидше за все, його батько - нігерієць. Гугл каже, що губернатор одного з нігерійських штатів має таке саме ім'я і прізвище.

Контррозвідка СБУ вивела з ОРДО колишнього "міністра агрополітики "ДНР" - Цензор.НЕТ 8861
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Ну не "грохать" же его прямо там, в"ДНР"...Негуманно как-то...Вот и "выводят"...
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путина слабо вывести?...очень ценный свидетель...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКонтрразведка СБУ вывела из ОРДО бывшего "министра агрополитики "ДНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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