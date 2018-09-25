 Контрразведка СБУ вывела из ОРДО бывшего "министра агрополитики "ДНР". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в контрразведке СБУ.

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Контрразведке СБУ удалось установить, что гражданин Украины "К", 1979 г.р., присоединился к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной республики в сентябре 2014 года и начал активную деятельность в сфере развития ее агропромышленного комплекса. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса", а впоследствии - согласился на предложение главаря террористов Захарченко и возглавил так называемое "министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР".

Под кураторством российских спецслужб непосредственно обеспечивал формирование штата и дальнейшую работу псевдоведомства, налаживание тесного взаимодействия с российскими кураторами.

"Министерская" карьера гражданина "К" закончилась из-за конфликта с Захарченко. Последний жестко устранял любые препятствия для рейдерского захвата его близким окружением земель сельскохозяйственного назначения и закупки конечной сельскохозяйственной продукции по значительно заниженным ценам. Как следствие, "министр" был обвинен в хранении оружия, "злоупотреблении служебным положением", "хищении имущества" и был заключен.

По данным СБУ, в настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Сейчас этот человек сотрудничает со следствием и дает важные показания о деятельности террористической организации, факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, формирования и налаживания тотального контроля за органами власти и управления так называемой "ДНР", хищения боевиками и российской стороной государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона, обстоятельства поставки грузов "русского гуманитарного конвоя" и другие.

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Напомним, что в августе контрразведкой Службы безопасности Украины с временно оккупированной территории Донецкой области был выведен ценный свидетель российской агрессии на Донбассе - бывший "депутат народного совета ДНР", "и.о. министра культуры и туризма ДНР", а также кандидат на пост т.н. "главы ДНР" в 2014 году - гражданин Украины Юрий Лекстутес.