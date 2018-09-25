 Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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В расследовании говорится, что ранее с "Вейп Естейр" был заключен временный договор – всего на 2 месяца, однако действует уже более шести месяцев.

22 августа должен был состояться конкурс на избрание компаний, которые будут сотрудничать с МВД в вопросах принудительной эвакуации столичных автомобилей. За организацию принудительной эвакуации отвечает госпредприятие МВД "Информ-Ресурсы". Столичного перевозчика на конкурсе должна была выбрать киевский филиал ДП. Однако это уже четвертый в 2018 году конкурс, который там не состоялся вероятно из-за того, что о его проведении было трудно узнать, отмечается в материале.

Как утверждают журналисты, во время подготовки к конкурсам ГП МВД "Информ-Ресурсы" игнорирует электронные системы публичных закупок. Объявления разместили в газете "Голос Украины", однако чтобы найти его, мало знать нужный номер издания, нужно еще и найти мелкое сообщение среди других на одной из полос.





Сейчас партнером ГП "Информ-Ресурсы" в столице является ООО "Вейп Естейр", выбранное в феврале 2018 года без конкурса, по временному договору. Поэтому компания сохранила монополию в Киеве. Эта фирма собирает за возвращение одного принудительно эвакуированного автомобиля по 1560 грн, что втрое выше рыночных расценок, заявляют журналисты сайта. Это может быть следствием того, что компания выбрана партнером ГП МВД без конкуренции и не имеет собственных эвакуаторов, а нанимает для этого другие компании-перевозчики.

Как выяснилось, перевозчики получают меньше половины денег с каждого счета. Остальные остается посреднику "Вейп Естейр" и перечисляются дальше на ряд мариупольских фирм, часть из которых имеют с ней прямую связь, утверждается в расследовании.

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Отмечается, что если бы конкурс таки состоялся, победить по его условиями могла бы только компания, которая может подтвердить наличие квалифицированных работников и эвакуаторов.