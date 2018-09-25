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Все про:Киев (16507) расследование (2346) эвакуатор (42) эвакуация (425)

 Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит эвакуировать автомобили в Киеве по тройному тарифу, по причине того, что обещанный конкурс на нового перевозчика не состоялся, поскольку на него не пришел ни один участник.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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В расследовании говорится, что ранее с "Вейп Естейр" был заключен временный договор – всего на 2 месяца, однако действует уже более шести месяцев.

22 августа должен был состояться конкурс на избрание компаний, которые будут сотрудничать с МВД в вопросах принудительной эвакуации столичных автомобилей. За организацию принудительной эвакуации отвечает госпредприятие МВД "Информ-Ресурсы". Столичного перевозчика на конкурсе должна была выбрать киевский филиал ДП. Однако это уже четвертый в 2018 году конкурс, который там не состоялся вероятно из-за того, что о его проведении было трудно узнать, отмечается в материале.

Как утверждают журналисты, во время подготовки к конкурсам ГП МВД "Информ-Ресурсы" игнорирует электронные системы публичных закупок. Объявления разместили в газете "Голос Украины", однако чтобы найти его, мало знать нужный номер издания, нужно еще и найти мелкое сообщение среди других на одной из полос.

Фирма-прокладка Вейп Естейр продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - Наші гроші 01
Фирма-прокладка Вейп Естейр продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - Наші гроші 02

Сейчас партнером ГП "Информ-Ресурсы" в столице является ООО "Вейп Естейр", выбранное в феврале 2018 года без конкурса, по временному договору. Поэтому компания сохранила монополию в Киеве. Эта фирма собирает за возвращение одного принудительно эвакуированного автомобиля по 1560 грн, что втрое выше рыночных расценок, заявляют журналисты сайта. Это может быть следствием того, что компания выбрана партнером ГП МВД без конкуренции и не имеет собственных эвакуаторов, а нанимает для этого другие компании-перевозчики.

Как выяснилось, перевозчики получают меньше половины денег с каждого счета. Остальные остается посреднику "Вейп Естейр" и перечисляются дальше на ряд мариупольских фирм, часть из которых имеют с ней прямую связь, утверждается в расследовании.

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Отмечается, что если бы конкурс таки состоялся, победить по его условиями могла бы только компания, которая может подтвердить наличие квалифицированных работников и эвакуаторов.

Источник: https://censor.net.ua/v3087957
 
 
 Топ комментарии
 
Усе идет по плану, и только зрадофилам опять шото не нравится!!
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Смердюча соєва хуцпа у всій "красі"...
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Больше реформ, чем за все годы независимости! Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3233
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Усе идет по плану, и только зрадофилам опять шото не нравится!!
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Вот интересно, а Гидранту сколько єта прокладка отстёгивает? От мутняка Ротердам+ получает же, значит и тут свой хобот всунул Гидрант. Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4006
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кому прокладка, а кому рубашка к телу)))
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Больше реформ, чем за все годы независимости! Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3233
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ждём конкурс на размещение частных камер фиксаций нарушения пдд
ставлю ящик пива на слепого траста
что там, рада за ремни по 850 гривен уже проголосовала?
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ТО НЕ СТАВТЕ МАШИН ДЕ НЕ СЛІД!
Якщо хтось бере потрійний тариф, то це лиш свідчення того, що тариф слфд потроїти! Фирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5296
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Ну так это к киевлянам выбравшим педалика.
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Да отстегивает фирма немало, потому и цена тройная и конкурентов нет.
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Исходя из того что многие депутаты и министры находятся на обеспечении жен-то прокладки нужны постоянно.
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У нас нет гражданского общества. Титушки правят бал в Киеве. Есть тариф на услуги эвакуатора. Там подача и километраж, как в такси. Всё. И это рентабельно. А не отдавать машину, пока субъект не оплатит завышенную сумму - это вымогательство через незаконное удержание чужой собственности. Европа, ёпт! Так скоро и до заложников докатимся. А чё?
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Та ти шо!А переговоры из Минска нельзя переносить
Фірма-прокладка "Вейп Естейр" продовжить примусову евакуацію автомобілів у Києві за потрійним тарифом, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4164
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Та пофих. Пусть хоть десятикратные берут. Главное, что-бы кошмарили уродов бросающие авто на тротуарах, переходах, дорогах где запрещена остановка.
Достала помойка на дорогах-тротуарах в Украине. К дому подойти нельзя. Тротуары заставлены, у подъезда заставлено всё.
Похер, пусть воруют но гоняют уродов
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В общем имею в иду даже так как описано, в сто раз лучше чем вообще ничего не делать.
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Правила объявления конкурса меняйте, а не нойте!
А ещё лучше - предложите ТЕКСТОВУЮ формулировку, что б норматив вставить!
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Коли в нас мамані з колясками вибігають на проїзжу частину, щоб дістатися поліклініки через нагромадження автохламу на тротуарах.. то мабуть потрійні тарифи це ще мало
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мое личное мнение, что кроме антикоррупционных организаций, необходимо еще создать организации по мониторингу деятельности коммерческих организаций и бизнеса с целью защиты законной деятельности коммерческих организаций и бизнеса и недопущения и противодействию незаконной деятельности коммерческих организаций и бизнеса. для выполнения этих задач можно создать специализированное подразделение финансово-экономического спецназа. в случае, если коммерческая организация неоднократно злостно нарушает финансово-экономическое законодательство, тогда это может привести к большим штрафам, а в особых случаях и полной ликвидации этой организации с конфискацией всего коммерческого имущества для продажи на аукционе. имхо.
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Розслідування проведено не до кінця і є лише вершиною айсбергу участі ДП "Інформ-ресурси" у злочинних схемах.. Є достовірна інформація та документи, які можу надати всім зацікавленим особам. Більш-менш пристойні авто, які простояли на тимчасовому майданчику понад три місяці, і які навіть власнику проблематично отримати, видаються за явно сфальсифікованими документами та зникають у невідомому напрямку. І це непоодинокі випадки. Так у лютому 2017 року з Житомирського майданчику зникла Geely MK Cross, видана за фіктивним паспортом та явно сфальсифікованою постановою судового виконавця. Працівники міліції зовсім не переймаються розслідуванням та "відморожуються" від цієї справи.
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Треба мати фартовые номера,щоб не було проблем.Номера можно придбати.... Фірма-прокладка "Вейп Естейр" продовжить примусову евакуацію автомобілів у Києві за потрійним тарифом, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2189
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Тупоголові ригоанальні шалави верещать, що потрійний тариф - це ще мало.
Але ж справа не в сумі, а в тому, що це не штраф за адмінкодексом в бюджет, а "тариф" від самозванних вимагателів "на карман".
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Та хоч в 10 разів доржче беруть. Можливо хоч так навчать водіїв дотримуватись правил паркування. Я не бачу нічого поганого в цім.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиФирма-прокладка "Вейп Естейр" продолжит принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве по тройному тарифу, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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