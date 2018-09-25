 "Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО

Об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление Михаила Леонтьева - это ровно то же самое, что 80 лет назад говорили идеологи Третьего рейха. Например, Альфред Розенберг в своей книге точно так же призывал уничтожить Польшу. Гитлер - Чехословакию... И вот в государстве, которое хвастается тем, что победило фашизм, теперь в федеральных СМИ на всю страну звучат призывы точно так же покончить с Украиной. И их озвучивают не какие-то случайные маргиналы из подворотни, а вполне себе официальные лица", - отмечает блогер.
Кроме того, он подчеркивает, что именно с такой Россией нам предлагают налаживать отношения и дружить наши доморощенные "миротворцы", вроде Мураева и Медведчука.
"Убежден, что назвать такое государство братским и призывать к сближению с ним могут только люди, которые сами разделяют нацистские, человеконенавистнические взгляды российских правителей", - резюмирует Казанский.
Як змінилась Україна очима Питер Дикинсон Науковий співробітник Atlantic Council
... еженедельно объявляют о новых маршрутах и рекордное количество пассажиров в аэропортах по всей стране. Каждый новый полет расширяет украинские горизонты и все крепче привязывает страну к более просторному международному сообществу.
Изменения в украинской авиационной индустрии - лишь один из многих путей, по которому страна отходит от России в глобальном направлении со времен кульминации евромайдана в начале 2014 года и старта гибридной войны Владимира Путина. С тех пор российская доля в украинском экспорте упала с 24% до 9%, а доля российского импорта в Украину сократилась вдвое. С ослаблением экономических связей между Киевом и Москвой, украинский бизнес начал открывать для себя жизнь после России. Внутри страны на место традиционных российских партнеров начали приходить американские компании, а авиационный флагман страны советской эпохи Антонов сейчас работает с Boeing. Внедрение безвизового режима со странами ЕС для владельцев украинских паспортов летом 2017 трансформирует отношения к остальной Европе и помогает украинцам сбрасывать психологические оковы, которые долгое время удерживали страну внутри узких рамок постсоветского мира.
Ппоявление абсолютно вестернизированной и демократической Украины навлечет смерть на путинский режим и, что вполне вероятно, самую Российскую Федерацию.
Більше читайте тут: https://nv.ua/opinion/dikinson/ukraina-i-rossija-heopoliticheskij-razvod-veka-2495264.html
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Там кроме имперских шовинистов уже никого и не сталось.
Прикрывались сначала благими намерениями, но когда спрашивал, а в чем они заключаются, ни кто не мог ответить.
Потом фашизмом, строили из себя великих защитников.
Ну все... в итоге приехали, к истинным намерениям, пусть теперь весь мир посмотрит на этих придурков.
Ну а наше дело, дальше поджигать пуканы.
чумыдло кАкошник пусть на пустой башке поправит... Украина ему... нас е.... только член тупить.. дубина стоеросовая
Це гімно - кацап обикновєнний...
"Да кто ж так душит? За яблочко, за яблочко!"
https://www.youtube.com/watch?v=m6W3lXy_29M
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а МОЗГИ).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
(Здесь столько, что не лезут в стих.)
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.
Борис Стомахин, 2015.
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
(с) господь
-Так.I навiть слухачи
А ведь вопрос войны мог бы решится очень быстро,если бы америкосы СИЛЬНО этого захотели.
Охлобыстин, например, квакнул про "украинский народ надо уничтожить физически. До одного" - через некоторое время в подъезде грохнули бы Охлобыстина. Затем - Боярскому бы снесли шляпу вместе с половиной черепа, потом Валерию умыли кислотой, потом ещё кого-то. Желательно максимально жестокими методами. И тут же - нагло, вызывающе брать на себя ответственность.
Гнида Леонтьев проперделся в эфире? Взорвать в собственной машине, можно в толпе - пусть ихние бабы поднатужатся рожать, бе-бе-бе. Или ещё каким-то образом отправить на концерт кобздона с хором Александрова.
Вспоминаем действия нохчей. Захваты больниц, бойня в школе, взрывы в метро и т.д. - если уж Украина не занимается терроризмом и не душит новорожденных кацапов фосгеном (хотя хорошо бы), то хотя бы таким, как вот это "однако", надо бы знать, что и на россосисии их может ждать ликвидатор с визиткой Яроша.
- Скажите, Миша, а кроме вас у вашей мамы ещё выкидыши были или она одного такого шизофреника как вы выкинула?