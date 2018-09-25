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Все про:война (3062) пропаганда (2040) Россия (70558) фашизм (300) Казанский Денис (97)

 "Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО

Пресс-секретарь "Роснефти", прокремлевской журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире государственного радио "Вести" призывает уничтожить Украину и жалеет, что Россия не сделала этого в 2014 году, пока наша армия была слаба и не могла оказать достойное сопротивление.

Об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Заявление Михаила Леонтьева - это ровно то же самое, что 80 лет назад говорили идеологи Третьего рейха. Например, Альфред Розенберг в своей книге точно так же призывал уничтожить Польшу. Гитлер - Чехословакию... И вот в государстве, которое хвастается тем, что победило фашизм, теперь в федеральных СМИ на всю страну звучат призывы точно так же покончить с Украиной. И их озвучивают не какие-то случайные маргиналы из подворотни, а вполне себе официальные лица", - отмечает блогер.

Кроме того, он подчеркивает, что именно с такой Россией нам предлагают налаживать отношения и дружить наши доморощенные "миротворцы", вроде Мураева и Медведчука.

"Убежден, что назвать такое государство братским и призывать к сближению с ним могут только люди, которые сами разделяют нацистские, человеконенавистнические взгляды российских правителей", - резюмирует Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/v3087920
 
   
 Топ комментарии
 
Всегда ненавидел эту мразь, еще до войны тошнило от его "однако"
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Хтось здивований ?
Вони не заспокояться, поки нас не винищать.
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а мне нравится ! Смотрите ,как беснуется режим ,как все у них начинает рушится ,как озлобленны лизоблюды и прислуга.Ждемс перемен
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Вот и не верь в Машину Времени. Прообраз "Сиплого" засветился перед Всеволодом Вишневским где-то в 1919 или 1920 годах - в достаточной мере, чтобы Вишневский в "Оптимистической трагедии" обессмертил образ этого "революционного сифилитика". Потом этот Сиплый вовремя соскочил (чтобы взаправду не грохнули - одни или другие) и прибился к хронотуристам. Исхитрился подлатать у них своё здоровье - окончательно избавился от спирохет и, возможно, прибарахлился медицинским имплантом, чтобы больше не "ловить" своих специфических болячек. А в современном московско-фашистском каганате почувствовал, что он у себя дома. Натурализовался как "Леонтьев" и остался.
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Ця істерика від безсилля. Ху*ло так і планувало та українці показали, що у нього кишка тонка. Україна пішла вперед, а мордор все скалєнвстайот.

Як змінилась Україна очима Питер Дикинсон Науковий співробітник Atlantic Council
... еженедельно объявляют о новых маршрутах и ​​рекордное количество пассажиров в аэропортах по всей стране. Каждый новый полет расширяет украинские горизонты и все крепче привязывает страну к более просторному международному сообществу.
Изменения в украинской авиационной индустрии - лишь один из многих путей, по которому страна отходит от России в глобальном направлении со времен кульминации евромайдана в начале 2014 года и старта гибридной войны Владимира Путина. С тех пор российская доля в украинском экспорте упала с 24% до 9%, а доля российского импорта в Украину сократилась вдвое. С ослаблением экономических связей между Киевом и Москвой, украинский бизнес начал открывать для себя жизнь после России. Внутри страны на место традиционных российских партнеров начали приходить американские компании, а авиационный флагман страны советской эпохи Антонов сейчас работает с Boeing. Внедрение безвизового режима со странами ЕС для владельцев украинских паспортов летом 2017 трансформирует отношения к остальной Европе и помогает украинцам сбрасывать психологические оковы, которые долгое время удерживали страну внутри узких рамок постсоветского мира.
Ппоявление абсолютно вестернизированной и демократической Украины навлечет смерть на путинский режим и, что вполне вероятно, самую Российскую Федерацию.

Більше читайте тут: https://nv.ua/opinion/dikinson/ukraina-i-rossija-heopoliticheskij-razvod-veka-2495264.html
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Від Порохобота чую! А за комплімент дякую. "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 1642
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Стандартный 100% кацап, со стандартно 100% полыхающим пуканом.

Добавте 100500-м в список.
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Нет не стандартный, это вам не баба зина на лавке. Этот человек формирует общественное мнение по средствам массовой информации.
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Они там все формируют "общественное мнение", типа другие что то другое говорят или имеют в ввиду.
Там кроме имперских шовинистов уже никого и не сталось.
Прикрывались сначала благими намерениями, но когда спрашивал, а в чем они заключаются, ни кто не мог ответить.
Потом фашизмом, строили из себя великих защитников.
Ну все... в итоге приехали, к истинным намерениям, пусть теперь весь мир посмотрит на этих придурков.
Ну а наше дело, дальше поджигать пуканы.
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а вы уверены, что будет мобилизация через военкомат?
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А як іще? У випадку війни з кацапами звичайно через Воєнкомат.
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баба зина на лавке не формирует общественного мнения, она его ретранслирует. По этому здесь не бабушку лохматим( "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 9372) , а обсуждаем конкретную личность.
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вылупок.... кончать.... кто только уже этим каЦапоголовым вместе с их кремлевским ушлепком по губам не поводил ... начиная с того же Эрдогана и тех же амеров ... схавали и облизались после кастрации вагнеровских отморозков...
чумыдло кАкошник пусть на пустой башке поправит... Украина ему... нас е.... только член тупить.. дубина стоеросовая
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Судя по делам Тимошенко, она полностью разделяет взгляды Леонтьева, да и все эти леонтьевы из России всецело поддерживают бабу Юлю.
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Судя по твоему посту, ты - недобитый избиратель Виктора Фёдоровича Услышу Кожного
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Та ні - це не єврей і не жид і навіть не маланець...
Це гімно - кацап обикновєнний...
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Такой же еврей в другом сталинском фильме предлагал:
"Да кто ж так душит? За яблочко, за яблочко!"
https://www.youtube.com/watch?v=m6W3lXy_29M
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Не подавіться, москалики. Тепер Україна буде вам завжди поперек горлянки стояти. Звикайте.
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Это союзник местных зрадо_бов в борьбе с режимом шоколадного барыги... Тоже жеско не любит Порошенко... "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 3402
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он разве что-то говорил о твоем белом гаспадине?
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Так РФ уже "кончало" Чечню, причем дважды, а без подкупа главаря наибольшего клана так и не вышло. Теперь Кремль платит Кадырову ежегодную "дань" в размере около 5 млрд. долларов в год). Как дела , "победители")?
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Да здохне, здохне ваш Кацапстан скоро - не хвилюйтесь !
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кацапы - звери и враги не только наши, а всего человечества.
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***
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет,

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а МОЗГИ).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Смешались здесь в одном флаконе
Их злоба лютая к "чужим"
И раболепие слепое
Перед начальничком своим.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
(Здесь столько, что не лезут в стих.)

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.

Борис Стомахин, 2015.
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«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (Иван Бунин).
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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Передачи Леонтьева "Однако" всегда были на грани войны с инородцами, неверными и предателями всех мастей, отличались громадной ненависть ко всем, кто не был согласен с РФ. Ведущий прямо-таки захлебывался от ненависти в прямом эфире. Сейчас на рос.ТВ его последователей воз и маленькая тележка. Все передачи на одну тематику: кремлененависть ко всем! Даже у КПСС не было такой ярой и махровой пропаганды. Такая ненависть была у большевиков - вон сколько крови эти изверги пролили. Сегодняшняя Россия уверенно движется в этом же направлении.
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Господи, подскажи пожалуйста эпитеты, коими можно было бы описать то насколько НАСРАТЬ на мнение всяких гомосеков-леонтьевых, 3/14дарасов-дугиных и прочий пэдо-планктон...
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- "Гипернасрать", сын мой. Или недостаточно?
(с) господь
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Слушайте, ну не трогайте нас! дайте спокойно умереть Украине! и без ваших выходок "на ладан дышим"!
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Ну, майже за Подерев'янським, який озвучив українську національну ідею простим "Від'їбіться від нас!" (с) Але Україна не вмре, не хвилюйтесь пані з-за proxy-парєбріка "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 2428
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скорее падыхающая "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 9296 умирают люди..а это ярковыраженный унтерменш.. такие подыхают
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один уже брал Киев .... а эти ватные ссикуны такие же.
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"Избранный" заговорил откровенно - потом обижается что его не любят.
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Якись нарколига.Ти с ширевом спочатку покончи,щоб картина мира прояснилась.Раха ото напоминает задвиганого наркошу,типа этого Леоньтева.Який як вмажется,починаэ философствовать о том,що завтра бросит,пойдёт в спортзал,кровь почистит,на работу устроится,красти перестане,та з дому тягати.Але як марево кайфа проходит,бегаэ в угаре знов дозу шукаэ.Найдёт ,вмажется,та знов починаэ философствовать о спортзале.Яким вiн стане здоровим, та сильным полноценным членом общества,которого уважают соседи,даже после того,як вiн,у них,щось поцупив,вбив их родичив за гроши на дозу. А у цього нарколиги Леонтьева,даже доступ на радио э куме.
-Так.I навiть слухачи "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 3205
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Странно другое....все эти соловьиные пометы-кисилев-леонтев......Заговорили в унисон об уничтожении Украины.
А ведь вопрос войны мог бы решится очень быстро,если бы америкосы СИЛЬНО этого захотели.
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Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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Этот пасквиль написал пропагандист сталинского режима Илья Эренбург. Именно после него советские солдаты и чинили изощренные изуверства (насиловали и убивали) на оккупированной ими территории Германии.
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Желаете мира любой ценой с РФ на Востоке Украины и Крыму? Вот вам мирный план от России. "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 4542
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Ау! Израиль не резиновый, всех кацапских прихвостней принять не сможет.
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дедушка, об "кончать" теперь можешь только помечтать. твой удел - @бать глазами и кончать носом "Кінчати треба цю Україну!" - прокремлівський журналіст Леонтьєв шкодує, що "братський народ" вижив у 2014 році - Цензор.НЕТ 5826
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Підождіть виберуть Юлю путін її в лапті взуе як яника, шо там кінчать.
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Вот ещё интересный вопрос. Почему бы украинским спецслужбам не заняться целевыми убийствами таких ублюдков?
Охлобыстин, например, квакнул про "украинский народ надо уничтожить физически. До одного" - через некоторое время в подъезде грохнули бы Охлобыстина. Затем - Боярскому бы снесли шляпу вместе с половиной черепа, потом Валерию умыли кислотой, потом ещё кого-то. Желательно максимально жестокими методами. И тут же - нагло, вызывающе брать на себя ответственность.
Гнида Леонтьев проперделся в эфире? Взорвать в собственной машине, можно в толпе - пусть ихние бабы поднатужатся рожать, бе-бе-бе. Или ещё каким-то образом отправить на концерт кобздона с хором Александрова.
Вспоминаем действия нохчей. Захваты больниц, бойня в школе, взрывы в метро и т.д. - если уж Украина не занимается терроризмом и не душит новорожденных кацапов фосгеном (хотя хорошо бы), то хотя бы таким, как вот это "однако", надо бы знать, что и на россосисии их может ждать ликвидатор с визиткой Яроша.
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Вонючие ,больные,рашистские ублюдки,мало вы гниды удобрили Украинский чернозем!﻿
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Це ми з такими "адіннарот" і "мишебратья"? Краще вже сиротою бути.
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Так он и не русский, вообще-то .Эти пацаны разделились по славянским странам и гадят, и гадят - работа у них такая .
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ВОПРОС ЛЕОНТЬЕВУ:
- Скажите, Миша, а кроме вас у вашей мамы ещё выкидыши были или она одного такого шизофреника как вы выкинула?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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