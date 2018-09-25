 "Кончать надо эту Украину!" - прокремлевский журналист Леонтьев жалеет, что "братский народ" выжил в 2014-м. ВИДЕО

Об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Заявление Михаила Леонтьева - это ровно то же самое, что 80 лет назад говорили идеологи Третьего рейха. Например, Альфред Розенберг в своей книге точно так же призывал уничтожить Польшу. Гитлер - Чехословакию... И вот в государстве, которое хвастается тем, что победило фашизм, теперь в федеральных СМИ на всю страну звучат призывы точно так же покончить с Украиной. И их озвучивают не какие-то случайные маргиналы из подворотни, а вполне себе официальные лица", - отмечает блогер.

Кроме того, он подчеркивает, что именно с такой Россией нам предлагают налаживать отношения и дружить наши доморощенные "миротворцы", вроде Мураева и Медведчука.

"Убежден, что назвать такое государство братским и призывать к сближению с ним могут только люди, которые сами разделяют нацистские, человеконенавистнические взгляды российских правителей", - резюмирует Казанский.