 НБУ с сегодняшнего дня ввел в обращение обновленную 20-гривневую банкноту. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

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"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 гг. неограниченный период времени. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года", - отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко и добавил, что замещение изношенных банкнот новыми - это процесс, происходящий постоянно и не причиняет неудобства гражданам.

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Также он сообщил, что первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределены между подразделениями Национального банка Украины в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми банкнотами.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Всего в связи с физическим износом банкнот гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен.

Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд гривен, в том числе банкнот номиналом 20 гривен - 72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Виктор Зайвенко отметил, что обновляя дизайн и совершенствуя защиту банкнот гривни, Национальный банк стремится к повышению их надежности. Работая над обновлением номинального ряда украинских денег, Национальный банк применяет современные и инновационные технологии как в дизайне, так и в системе защиты.

Как показывает международный опыт, дизайн и систему защиты банкнот нужно обновлять с определенной периодичностью, для того чтобы усложнить или вовсе исключить подделку банкнот.