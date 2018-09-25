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Все про:банкнота (18) гривня (1765) НБУ (4381)

 НБУ с сегодняшнего дня ввел в обращение обновленную 20-гривневую банкноту. ВИДЕО

Национальный банк Украины 25 сентября 2018 ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

...
"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно банкнотами образца 2003 и 2018 гг. неограниченный период времени. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года", - отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко и добавил, что замещение изношенных банкнот новыми - это процесс, происходящий постоянно и не причиняет неудобства гражданам.

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Также он сообщил, что первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределены между подразделениями Национального банка Украины в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми банкнотами.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Всего в связи с физическим износом банкнот гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен.

Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд гривен, в том числе банкнот номиналом 20 гривен - 72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Виктор Зайвенко отметил, что обновляя дизайн и совершенствуя защиту банкнот гривни, Национальный банк стремится к повышению их надежности. Работая над обновлением номинального ряда украинских денег, Национальный банк применяет современные и инновационные технологии как в дизайне, так и в системе защиты.

Как показывает международный опыт, дизайн и систему защиты банкнот нужно обновлять с определенной периодичностью, для того чтобы усложнить или вовсе исключить подделку банкнот.

Источник: https://censor.net.ua/v3087896
 
   
 Топ комментарии
 
Иван Франко на новой двадцатке мог бы откусывать батончик Рошен.
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Новая купюрка симпатичнее, старая задолбала пресно-зелёным цветом.
Вопрос в том, что на неё можно будет купить.
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шарик только надо не в форме сердца, а в форме опы.
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А это и есть та самая форма. У сердца другая. Откройте анатомический атлас.
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скооро мелочь 20-ти гривневую надо будет выпускать, а они бабло отмывают.....
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Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен Источник: https://censor.net.ua/v3087896
Это значит, что посредством печатного станка, до конца года в оборот вбросят 1,2 миллиарда гривен. Это- немного.
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Это значит, что посредством печатного станка, до конца года в оборот вбросят 1,2 миллиарда гривен. Вы действительно не поняли что в оборот вбросят 1,2 миллиарда гривен не дополнительно к существующей денежной массе а в ЗАМЕНУ изъятых из обращения старых, изношенных банкнот?
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Вы действительно столь наивны? Не поздравляю.
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Встречайте! Во всех супермаркетах страны! Новая! Хрустящая! Как всегда зелёная! Теперь со вкусом киви!
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Офигенная новость ! Выпустили 50 центов и рады ! Ну все теперь точно потрох на второй срок останется !
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Иван Франко на новой двадцатке мог бы откусывать батончик Рошен.
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"Ольгинские" калоеды в шоколаде не нуждаются
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Разумеется....не вручную же рисуют...а на станке печатают....
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А шо транша так и не дали под личные гарантии Петюни шо он таки посадит трех своих друзей до конца года? Кононенко, Григоришин, Свинарчук!
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А его и не выключали. Обороты только добавили.
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Новая купюрка симпатичнее, старая задолбала пресно-зелёным цветом.
Вопрос в том, что на неё можно будет купить.
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Все что стоит до 20 гривен.... а если взять несколько купюр то и то что стоит дороже....
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Пол буханочки. Никогда не говори никогда.
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Та вже скоро, не дай Господи, і четвертину можна буде не купити...
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаНБУ с сегодняшнего дня ввел в обращение обновленную 20-гривневую банкноту. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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