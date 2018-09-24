EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1675  21
Все про:армия РФ (5645) выборы (20503) Россия (70547)

 "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО

В сеть попали кадры предвыборной агитации на выборах губернатора Хабаровского края России в одной из воинских частей.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в Фейсбуке "Открытой России". 

В Хабаровске готовили воинскую часть к выборам. "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хватит терпеть произвол власти!!!" - сторонники Зюганова по всей России протестуют против пенсионной реформы

Источник: https://censor.net.ua/v3087863
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все может быть, но пахнет фейком, акустика сильная... это не плац.
 показать весь комментарий
 
 
А как насчёт актового зала или казармы?
 показать весь комментарий
 
 
Малюнок тут лише як заставка до аудіозапису. Сама промова записана у аудіоформаті у якомусь приміщенні, можливо, під час офіцерської наради.
 показать весь комментарий
 
Что это за бред, фотография солдат и непонятно откуда вырезанный звук.
 показать весь комментарий
 
Подождите. Давайте до наших выборов доживём..
 показать весь комментарий
 
 
Партию рыгов с овощем ждешь? Или партию Тимошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Ответьте лучше кого ждёте! Кого не хочется легко сказать.
 показать весь комментарий
 
Сто процентов все в ряд построятся и пойдут под таким "агитатором" голосовать "правильно",ведь угрожает этот дебил-"офицер" семьям.
 показать весь комментарий
 
- Га-а-амп, что ты должен делать в армии?
- Выполнять все ваши приказы!
- Чёрт побери, Гамп, кажется, ты гений, лучшего ответа я ещё не слышал. У тебя IQ случайно не 160? Ты талантище, рядовой Гамп!
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво би дізнатися,як у нашій армії голосують.Чи наприклад в тюрмі.
 показать весь комментарий
 
А ведь,судя по тексту, это пьяное животное гавкает не на личный состав, а на "офицеров".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх