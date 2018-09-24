 "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в Фейсбуке "Открытой России".
В Хабаровске готовили воинскую часть к выборам. "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень".
Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в Фейсбуке "Открытой России".
В Хабаровске готовили воинскую часть к выборам. "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень".
- Выполнять все ваши приказы!
- Чёрт побери, Гамп, кажется, ты гений, лучшего ответа я ещё не слышал. У тебя IQ случайно не 160? Ты талантище, рядовой Гамп!