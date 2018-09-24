 "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень", - предвыборная агитация в российской армии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в Фейсбуке "Открытой России".

В Хабаровске готовили воинскую часть к выборам. "Голосуем за партию Единая Россия, б##дь. Буду смотреть, с##а, на каждый бюллетень".

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