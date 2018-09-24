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 "В лоб едь! Е-мое, сейчас ударит, Паша!" - во Львове чемпион мира по стрельбе Коростылев помог полицейским задержать водителя, сбившего пешехода. ВИДЕО

Чемпион мира по пулевой стрельбе Павел Коростылев помог львовским полицейским задержать водителя, который сбил пешехода. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсмен с товарищами как раз ехал на соревнование по пулевой стрельбе проходившие во Львове, когда в его машину попросился полицейский, чтобы догнать беглеца.

После недолгих поисков нарушителя, его машину удалось заблокировать на улице: "Е-мое, сейчас ударит! Ударит, Паша! Он ударит! Ударит машину! Аккуратно!".

Через несколько секунд полицейский выскочил из машины и с помощью коллег, преследовавших автомобиль, задержал нарушителя.

"Спасибо вам. Он просто человека сбил", - сказала одна из полицейских после задержания.

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Видео Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ - СКА Львів

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Источник: https://censor.net.ua/v3087812
 
   
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бидло потрібно брати за роги і статити в стійло
якщо,бидло збило людину і тікало - полісменам респект
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такой смелый был, когда убегал, а когда вытащили с машины, то запищал как девка)))
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знаю випадок коли одне, цьому подібне, обіс-алось.
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бидло потрібно брати за роги і статити в стійло
якщо,бидло збило людину і тікало - полісменам респект
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Приємно знати що є все ж таки не бидло а справжні люди.
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МУжыыык))))
Но в таких случаях лучше родных высаживать, если бы оказался отморозок и влупил бы в перед, мог бы и жену потерять!!!!!!
А так конечно респект!!!!!
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Главное что бы ГПУ не возбудилось...с превышением скорости ехали
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Решение самого гуманного суда...полицейских под арест, корыстылева лишить водительских прав за создание аварийной ситуации, всем участникам незаконного задержания принести извинения и возместить моральный и материальный ущерб...пешехода ощтрафовать за нарушение пдд и возместить ремонт автомобиля
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А такой заголовок многообещающий у статьи... Чемпион по стрельбе помог задержать... "В лоб їдь! Йо-майо, зараз вдарить, Пашо!" - у Львові чемпіон світу зі стрільби Коростильов допоміг поліцейським затримати водія, який збив пішохода - Цензор.НЕТ 1172
Но хоть так лучше, чем никак. Спасибо и на том.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"В лоб едь! Е-мое, сейчас ударит, Паша!" - во Львове чемпион мира по стрельбе Коростылев помог полицейским задержать водителя, сбившего пешехода. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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