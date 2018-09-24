 "В лоб едь! Е-мое, сейчас ударит, Паша!" - во Львове чемпион мира по стрельбе Коростылев помог полицейским задержать водителя, сбившего пешехода. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсмен с товарищами как раз ехал на соревнование по пулевой стрельбе проходившие во Львове, когда в его машину попросился полицейский, чтобы догнать беглеца.

После недолгих поисков нарушителя, его машину удалось заблокировать на улице: "Е-мое, сейчас ударит! Ударит, Паша! Он ударит! Ударит машину! Аккуратно!".

Через несколько секунд полицейский выскочил из машины и с помощью коллег, преследовавших автомобиль, задержал нарушителя.

"Спасибо вам. Он просто человека сбил", - сказала одна из полицейских после задержания.

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