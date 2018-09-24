 Покушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий. ВИДЕО

Об этом 24 сентября рассказал журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно первой версии, нападение на Михайлика связано с его общественной деятельностью. По еще одной версии, на активиста напали из-за ситуации вокруг жилого комплекса "Золотой берег", в который Михайлик вложил средства, но его так и не достроили, уточнила "Украинская правда".
По словам Головина, третья версия связана с "проблематикой "Успеха". "Громадське" предположило, что речь идет о земельном участке рынка "Успех".
Четвертая версия – личные отношения, пятая – нападение неустановленных лиц с хулиганскими намерениями.
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Beardman @___Beardman___ 6 ч.6 часов назад
Про одеського активіста, дружина якого причетна до корупційної схеми утилізації чорних та кол. металів порту "Чорноморськ", який є державним, а сама вона є співвласником фірми, разом з Бакаяновим (начальник відділу майна "Чорноморськ"), яка за цим стоїть https://facebook.com/dzindzia/posts/1889373847766821 …
Просьба писать на украинском без ошибок и сокращений, всё-таки это разные языки, а не испорченный по-разному русский Польшей 1 до украинского и Польшей 2 до беларуского или - наоборот.
Муж и жена - один сатана...
Сразу вспомнился Лужков, который утверждал, что если бы он не был мэром, то его жена - талантливый бизнесмен, развернулась бы ещё больше...
Он дело Шеремета зашло в тупик...или его завели туда
Так будет и с этим делом