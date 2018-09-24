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 Покушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий. ВИДЕО

Следствие рассматривает пять версий нападения на одесского общественного активиста, одного из лидеров городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.

Об этом 24 сентября рассказал журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно первой версии, нападение на Михайлика связано с его общественной деятельностью. По еще одной версии, на активиста напали из-за ситуации вокруг жилого комплекса "Золотой берег", в который Михайлик вложил средства, но его так и не достроили, уточнила "Украинская правда".

По словам Головина, третья версия связана с "проблематикой "Успеха". "Громадське" предположило, что речь идет о земельном участке рынка "Успех".

Четвертая версия – личные отношения, пятая – нападение неустановленных лиц с хулиганскими намерениями.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/v3087803
 
 
 Топ комментарии
 
а в связи с неоднозначной деятельностью его жены версии нет?

Beardman‏ @___Beardman___ 6 ч.6 часов назад

Про одеського активіста, дружина якого причетна до корупційної схеми утилізації чорних та кол. металів порту "Чорноморськ", який є державним, а сама вона є співвласником фірми, разом з Бакаяновим (начальник відділу майна "Чорноморськ"), яка за цим стоїть https://facebook.com/dzindzia/posts/1889373847766821 …

Покушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий - Цензор.НЕТ 7816
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Я ёрничал
Муж и жена - один сатана...
Сразу вспомнился Лужков, который утверждал, что если бы он не был мэром, то его жена - талантливый бизнесмен, развернулась бы ещё больше...
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Президент брехал нам все 5 лет, генпгокугог синеносый брехал сколько им был... захотят они сказать правду - а никто не поверит уже...
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а в связи с неоднозначной деятельностью его жены версии нет?

Beardman‏ @___Beardman___ 6 ч.6 часов назад

Про одеського активіста, дружина якого причетна до корупційної схеми утилізації чорних та кол. металів порту "Чорноморськ", який є державним, а сама вона є співвласником фірми, разом з Бакаяновим (начальник відділу майна "Чорноморськ"), яка за цим стоїть https://facebook.com/dzindzia/posts/1889373847766821 …

Покушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий - Цензор.НЕТ 7816
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кол. металiв - каляровых (бел)?
Просьба писать на украинском без ошибок и сокращений, всё-таки это разные языки, а не испорченный по-разному русский Польшей 1 до украинского и Польшей 2 до беларуского или - наоборот.
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кольорових(українською).скорочено кол,
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Я ёрничал
Муж и жена - один сатана...
Сразу вспомнился Лужков, который утверждал, что если бы он не был мэром, то его жена - талантливый бизнесмен, развернулась бы ещё больше...
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Слідство блін.14 нападів на активістів - ні одне не розслідуване,слідство.
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))))короче тут все не так однозначно!)))
Он дело Шеремета зашло в тупик...или его завели туда
Так будет и с этим делом
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всі 5 версій - результат бездіяльності влади, результат гіганського успіху в області провової та судової реформ. Блін, повертайтечь до старої міліції, вводьте БОЗ, старий КПК України, який був станом на 1990 рік, БО ГАМПЛИК ДЕРЖАВІ БУДЕ З ТАКОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, дореформувались.....до ручки.....
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Президент брехал нам все 5 лет, генпгокугог синеносый брехал сколько им был... захотят они сказать правду - а никто не поверит уже...
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У следствия одна версия: " кто его знает.."
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Луценко нужен, чтобы возглавить расследование. Он же всех учит, как быстро нужно вести дела. Вот бы и доказал всем, что хоть что-то умеет, кроме как водяру глушить.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПокушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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