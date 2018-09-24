 Покушение на Михайлика: следствие рассматривает пять версий. ВИДЕО

Об этом 24 сентября рассказал журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно первой версии, нападение на Михайлика связано с его общественной деятельностью. По еще одной версии, на активиста напали из-за ситуации вокруг жилого комплекса "Золотой берег", в который Михайлик вложил средства, но его так и не достроили, уточнила "Украинская правда".

По словам Головина, третья версия связана с "проблематикой "Успеха". "Громадське" предположило, что речь идет о земельном участке рынка "Успех".

Четвертая версия – личные отношения, пятая – нападение неустановленных лиц с хулиганскими намерениями.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.