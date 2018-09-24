EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  11703  18
Все про:война (3056) терроризм (17936) Донбасс (17012) Сурков (213) Пушилин (26) Трапезников (5)

 "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Главари террористов "ДНР" Пушилин и Трапезников вели переговоры об отстранении остатков "группы Захарченко" от власти на оккупированных территориях Донецкой области. Внимание! ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие переговоры перехватила СБУ шестого сентября этого года. Кроме того, в телефонных переговорах террористы обсуждают "самое главное" совещание в Москве, на котором кремлевские кураторы должны были решить вопрос назначения нового главаря донецких террористов.

"Совещание у меня отменилось самое главное. Перенесли его на завтра на 12... Кто-то топит за меня очень сильно и хотят переиграть с "пу"(ред.- Пушилин), все таки на меня", - рассказывает Трапезников в разговоре с Александром Казаковым, который был советником убитого главаря "ДНР" Захарченко.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

Источник: https://censor.net.ua/v3087761
 
   
 Топ комментарии
 
бамбасяне (или бамбаситы) до сих пор свято верят что они добровольно выбрали свой путь и они что то решают ?))
 показать весь комментарий
 
Это счастье какое-то, что эту раковую опухоль остановили и она не расползлась на юговосток, как и планировало Хуйло. У ваты от Харькова и до Одессы мозгов нет, чтобы понять, как им повезло жить в Украине, а не в этом зверинце. На то она и тупорылая вата.
 показать весь комментарий
 
Там така компашка в пеклі зібралась,а ви ще тут,херньою маєтесь...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бамбасяне (или бамбаситы) до сих пор свято верят что они добровольно выбрали свой путь и они что то решают ?))
 показать весь комментарий
 
 
А что
Красный Луч
Ну это откуда депутаты Батькивщины, известные
очень переживает за куропродавца.
 показать весь комментарий
 
 
Ай, какой классный диалог! "Посадити його куди-небудь, нах#й. Щоб він загубився. А як Ташкента звільнятимеш?" - терористи "ДНР" Пушилін і Трапезніков домовляються про відсторонення "групи Захарченка" - Цензор.НЕТ 2563 Вот спасибочки, Цензор! Позитива- море! Давно я так не радовался, чес слово! Во, дают, бесы! А система "Эшелон", значит- работает, да?! Ну, я так и знал.
 показать весь комментарий
 
 
Там так и будет пока Украина не вернёт оккупированные территории.
 показать весь комментарий
 
 
Это счастье какое-то, что эту раковую опухоль остановили и она не расползлась на юговосток, как и планировало Хуйло. У ваты от Харькова и до Одессы мозгов нет, чтобы понять, как им повезло жить в Украине, а не в этом зверинце. На то она и тупорылая вата.
 показать весь комментарий
 
 
лять бычье так бычье..... У меня есть собака, у собаки естественно будка…..Так вот, у собачьей будки "мозгов" больше....
 показать весь комментарий
 
Там така компашка в пеклі зібралась,а ви ще тут,херньою маєтесь...
 показать весь комментарий
 
 
Пушечное мясо разговаривает о свой судьбе...
 показать весь комментарий
 
 
Вот такие-то у них секреты, побольше бы их было, таких вот секретов.
 показать весь комментарий
 
Кремлёвские марионетки кипишуют - баблишко у кремлёвских кукловодов стремительно иссякает, а марионетки всё ещё голодны. Остаётся отжимать друг у дружки. Хорошо, что взрывчатки полно...
Ну, как говорится - в добрый час им. Им всем!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх