 "Посадить его куда-нибудь, нах#й. Чтобы он потерялся. А как "Ташкента" будешь увольнять?", - террористы "ДНР" Пушилин и Трапезников договариваются об отстранении "группы Захарченко". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие переговоры перехватила СБУ шестого сентября этого года. Кроме того, в телефонных переговорах террористы обсуждают "самое главное" совещание в Москве, на котором кремлевские кураторы должны были решить вопрос назначения нового главаря донецких террористов.

"Совещание у меня отменилось самое главное. Перенесли его на завтра на 12... Кто-то топит за меня очень сильно и хотят переиграть с "пу"(ред.- Пушилин), все таки на меня", - рассказывает Трапезников в разговоре с Александром Казаковым, который был советником убитого главаря "ДНР" Захарченко.

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