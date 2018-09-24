 Экипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений, - ООС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ракетчики вышли в район выполнения учебной задачи и развернули комплекс для нанесения удара по условному противнику.
Видео ООС
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Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ракетчики вышли в район выполнения учебной задачи и развернули комплекс для нанесения удара по условному противнику.
Ракета не патрон.....она дорого стоит.....
Но учитывая твое врожденное скудоумие...тебе это понять будет сложно....
открою тебе ,кацапа,секрет.гораздо хуже-это стрельба без учений...
Было бы что с неделю обсуждать на Цензоре...
вже тоді краще по воронежу)), або просто по кацяпам!
Як кажуть: "Береженого Бог береже, а не береженого конвой стереже".