 Экипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений, - ООС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ракетчики вышли в район выполнения учебной задачи и развернули комплекс для нанесения удара по условному противнику.

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