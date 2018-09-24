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 Политика Украины, Общество
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 Экипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений, - ООС. ВИДЕО

Экипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские ракетчики вышли в район выполнения учебной задачи и развернули комплекс для нанесения удара по условному противнику.

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Видео ООС

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Источник: https://censor.net.ua/v3087739
 
   
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Осталось пару ракет, остальные потрели на пожарах складов, стреляют только архивным видео.
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То пердак у тебя сгорел....а не ракеты....
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Какой смысл учений без стрельб, а порохоскот??
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а де написано, що стрільбища не було ?
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Учения в ракетных войсках и ПВО..очень часто проходят без стрельб....например для отработки времени развертывания....и захвата цели....
Ракета не патрон.....она дорого стоит.....

Но учитывая твое врожденное скудоумие...тебе это понять будет сложно....
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какой смысл от твоего мозга, если ты им не пользуешься?
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Відпрацьовується норматив приведення комплексу в бойову готовність. Ти взагалі хоч служив?
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отработка слаженности подразделений при выполнении боевых задач...
открою тебе ,кацапа,секрет.гораздо хуже-это стрельба без учений...
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Aлександр Alexsis - ну да, нужно было жахнуть по донецкой обл.администрации....

Было бы что с неделю обсуждать на Цензоре...
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а, що в Краматорську - сепари знаходяться?! Экипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений, - ООС - Цензор.НЕТ 4933
вже тоді краще по воронежу)), або просто по кацяпам!
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Aлександр Alexsis - а в самом Донецке разве нет какой нибудь администрации...?
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Реакція на Томос може бути і неадекватною. Треба готуватися до будь-чого.
Як кажуть: "Береженого Бог береже, а не береженого конвой стереже".
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Нет чтоб упороть по Донецкой телебашне,они все учения проводят.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭкипажи ракетных комплексов "Точка-У" были подняты по тревоге для проведения учений, - ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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