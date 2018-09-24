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Все про:Крым (20629) вода (178)

 Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров. ВИДЕО

В оккупированном Крыму сократились запасы пресной воды, сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены", – отметил правозащитник.

...
По словам местных жителей, в Белогорском районе Крыма из-за критической ситуации с наличием пресной воды люди вынуждены собирать дождевую воду.

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10 сентября постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что поставки днепровской воды на территорию оккупированного Крыма не будут возобновлены.​

​Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.​

Источник: https://censor.net.ua/v3087714
 
 
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Если "наши китайские друзья" разрешат...
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Пусть Путин поворачивает сибирские реки на Крым.) А крымчанам - воды нет, но вы держитесь и всего вам хорошего.) Как раз перед референдумом я много раз писала , что крымчане рубят сук на котором сидят.Но что кацапам докажешь? Они же без мозга, что те гориллы прыгали, плясали, пели и пили и вот результат.
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Реки Сибири в Крым, а крымское солнце пусть перекатит в Магадан
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Не там же-жж есть Байкал..,о бля..,звыняйте-уже китайский,не расстраивайтесь имбицилы,земли у вас много,но ума просто джек-пот для бандерівців(як же я вас усіх просто кохаю-предурки).Ну и таки с 14го..,зуб даю ми завдяки вам БАНДЕРІВЦІ!!!!Ну ,а ви геї,в поганому розумінні.


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Зачем из Ангары?! Достаточно перестать сбрасывать канализацию в море и перенаправить ценную влагу в водохранилище И все, уровень воды будет постоянным, даже в плюсе будут за счет дождей
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Пусть потерпят - скоро зима, можно будет снег топить...
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камней с небес, они ж на родине, какая вода?Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров - Цензор.НЕТ 3013
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Крысчане забывают, что не хлебом водой единым человек живет. Пусть духовно развиваются вместо чревоугодия.
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Це водосховище? В нас таких в кожному селі по декілька.
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Вышлите им фото. Помогите хотя бы морально.
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Пускай крысчяне Кожугетовича попросят в бубен ударить, а Гундяева кадилом помахать.
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Это ты крысчанам отправь, пускай над каждым краном повесят. А тут убери, а то рыгонуть можно глядя на х@йло с маленькой х@йней.
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что за бородавка у Хйула между ножек))?
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российские парашютисты приземлились на электропровода (видео)

В субботу, 22 сентября, на пляже поселка Джугба, Краснодарского края РФ, молодой ватник со своей подругой катались на парашюте и врезались в линии электропередач. Очевидцы происшествия разместили видео в Youtube.

Как сообщается, оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную больницу № 2 поселка Новомихайловского.

видео -- https://youtu.be/Pi-Kw_XuXFk
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РПЦ может провести молебен о даровании Крыму воды... Или у Гундяя веры мало?)))
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Купаются в море, а пить можно и урину, зачем им вода. Захотели руского мира вот и миритесь с тем что есть.
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Мне нравиться.Остается только убедить тех кто голосовал на референдуме за этот мир.Они же за это голосовали что же тогда не так?
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Советы молодым водопотребителям:

Большую часть суточной нормы необходимо выпивать в первой половине дня, чуть меньше - во второй. Перед сном лучше ограничить себя в употреблении жидкости. Особенно это касается людей с почечными и сердечными заболеваниями.
Пить надо равными частями и постепенно повышать количество воды в день. Если вы до этого не выпивали 2 литра, не надо в первый же день пытаться их осилить. Начинайте с малого количества и прислушивайтесь к своему организму - вам должно быть комфортно.
Очень важно выпить 1-2 стакана чистой воды сразу после пробуждения. За ночь организм обезвоживается, поэтому обязательно необходимо восполнить его запасы жидкости.
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Я не пойму, было же - хоть камни с неба, в чем проблема? Вон как северный поток - так сотни км тянут по дну моря, а тут не могут протянуть трубы и обеспечить водой крым? - вперед и с песней.
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Ну і шо,зато можна гаваріть парускі,і нема біндеравцеф і правасекаф...
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зеленые человеки провили рефирендум а страдают и радуютца обычные люди Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров - Цензор.НЕТ 6874
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Биюк-карасу питается с горного Крыма, а там ресурсы истощены с тех пор, как нелюдь Потёмкин пустил реликтовые леса под топор. И там никакой канал не спасёт. Кацапы - безмозглые, они только уничтожать умеют. Что 250 лет назад, что сейчас...
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У верблюда два горба
В каждом есть многа вода.
Отрости себе горбы
Много будет там воды.
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Не вижу проблемы...
Терпеть - это весело!
Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров - Цензор.НЕТ 4499
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Я крисчанам багато років назад писав, якщо підете до росії, то води не буде. З мене сміялися, а тепер я сміюся.
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Їм всі писали,що води не буде і що гайки позакручують ну воно ж бидлота не послухало
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Там і відсутність води не поможе вилічити
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Старе народне прислів"я - НА ОКУПОВАНИЙ КРИМ ВОДА НЕ ТЕЧЕ.
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Кацапам в крыму с похмелья скоро и пить нечего будет, кроме водки. Ну ничего, зато после захвата крыма в тот вечер оттянулись по полной )))
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Лучше незабвенное выражение Москаля насчет пива..
".. мочу пийте".
Хоч ця ментівська ряха мені не до вподоби, але пророк.
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если в тазе водохранилище нет воды значит выпили жи. москали Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров - Цензор.НЕТ 676
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Украина должна нам вот это фсё кампенсиравать.
И есчё, за то шо сами не приехали атдыхать и другим заказали, нам далжны. Мы всё вспомним када вернёмся, бросили нас панимаеш.
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І подякуйте генію хуйлу владімиричу, який замість водопроводу, збудував вам міст для нахлєбніков води.
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Человек на 90% состоит из воды.
Крымчане, в чём проблема - пейте друг из друга.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВодные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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