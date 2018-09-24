 Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены", – отметил правозащитник.
По словам местных жителей, в Белогорском районе Крыма из-за критической ситуации с наличием пресной воды люди вынуждены собирать дождевую воду.
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10 сентября постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что поставки днепровской воды на территорию оккупированного Крыма не будут возобновлены.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
хлебомводой единым человек живет. Пусть духовно развиваются вместо чревоугодия.
В субботу, 22 сентября, на пляже поселка Джугба, Краснодарского края РФ, молодой ватник со своей подругой катались на парашюте и врезались в линии электропередач. Очевидцы происшествия разместили видео в Youtube.
Как сообщается, оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную больницу № 2 поселка Новомихайловского.
видео -- https://youtu.be/Pi-Kw_XuXFk
можно вот так !
Большую часть суточной нормы необходимо выпивать в первой половине дня, чуть меньше - во второй. Перед сном лучше ограничить себя в употреблении жидкости. Особенно это касается людей с почечными и сердечными заболеваниями.
Пить надо равными частями и постепенно повышать количество воды в день. Если вы до этого не выпивали 2 литра, не надо в первый же день пытаться их осилить. Начинайте с малого количества и прислушивайтесь к своему организму - вам должно быть комфортно.
Очень важно выпить 1-2 стакана чистой воды сразу после пробуждения. За ночь организм обезвоживается, поэтому обязательно необходимо восполнить его запасы жидкости.
В каждом есть многа вода.
Отрости себе горбы
Много будет там воды.
Терпеть - это весело!
".. мочу пийте".
Хоч ця ментівська ряха мені не до вподоби, але пророк.
тазеводохранилище нет воды значит выпили жи. москали
И есчё, за то шо сами не приехали атдыхать и другим заказали, нам далжны. Мы всё вспомним када вернёмся, бросили нас панимаеш.
Крымчане, в чём проблема - пейте друг из друга.