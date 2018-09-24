 Водные ресурсы Крыма сильно истощены. На реке Биюк-Карасу воды очень мало, - правозащитник Джеппаров. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу – воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены", – отметил правозащитник.

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По словам местных жителей, в Белогорском районе Крыма из-за критической ситуации с наличием пресной воды люди вынуждены собирать дождевую воду.

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10 сентября постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что поставки днепровской воды на территорию оккупированного Крыма не будут возобновлены.​

​Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.​