 "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, об этом заявил российский публицист Александр Невзоров.

"Вы понимаете, что у верующих абсолютно другой мир. Там все очень иерархично. Для них это предельно важно. Если принимать всерьез все церковные правила и каноны, то РПЦ - абсолютно незаконная организация, то, что называется самосвяты. По сути дела, секта. Гундяеву надо было сейчас не хамить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку 16 века и самому ехать за томосом. Зря затеяли всю эту бодягу. Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность - они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. Выход может быть только один - ехать Гундяеву на Фанар, с совершенно с другими интонациями и словами: "Дяденька, прости засранца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", - сказал Невзоров.

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