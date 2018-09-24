 "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, об этом заявил российский публицист Александр Невзоров.
"Вы понимаете, что у верующих абсолютно другой мир. Там все очень иерархично. Для них это предельно важно. Если принимать всерьез все церковные правила и каноны, то РПЦ - абсолютно незаконная организация, то, что называется самосвяты. По сути дела, секта. Гундяеву надо было сейчас не хамить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку 16 века и самому ехать за томосом. Зря затеяли всю эту бодягу. Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность - они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. Выход может быть только один - ехать Гундяеву на Фанар, с совершенно с другими интонациями и словами: "Дяденька, прости засранца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", - сказал Невзоров.
У России вдруг выяснилось, что Московский патриархат незаконная секта, которую никто не крестил, и нет Томаса. Более того, у России краденая история Руси-Украины, а нет своей настоящей истории. России сейчас необходимо восстанавливать свои корни, историю своего государства, оформлять документы для получения Томаса. В общем не государство, а одно посмешище.
https://www.liga.net/society/articles/moskovskiy-patriarhat-i-tomos-kievu-kak-rpts-stala-avtokefalnoy
лже пророк
лже месія
земля гога і магога