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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Кирилл (938) РПЦ (410) автокефалия (129)

 "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО

Согласно церковным правилам и канонам РПЦ - незаконная организация, не получившая томоса от Константинопольского патриарха и, по сути дела, является сектой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, об этом заявил российский публицист Александр Невзоров.

"Вы понимаете, что у верующих абсолютно другой мир. Там все очень иерархично. Для них это предельно важно. Если принимать всерьез все церковные правила и каноны, то РПЦ - абсолютно незаконная организация, то, что называется самосвяты. По сути дела, секта. Гундяеву надо было сейчас не хамить и не устраивать истерики, а исправлять каким-то образом ошибку 16 века и самому ехать за томосом. Зря затеяли всю эту бодягу. Надо было тихо-тихо отдать Украину и не возмущаться, и не поднимать никакого шума. Но подвела дикая жадность - они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов. Выход может быть только один - ехать Гундяеву на Фанар, с совершенно с другими интонациями и словами: "Дяденька, прости засранца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", - сказал Невзоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отдать Крым, извиниться перед Украиной и написать слово "х#й" на лбу Гундяева", - Невзоров о том, что должен сделать Путин. ВИДЕО

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии Украинской православной церкви, - митрополит Галльский Эммануил о переговорах патриархов

Источник: https://censor.net.ua/v3087706
 
   
 Топ комментарии
 
Прочитал это на "Эхе" на прошлой неделе и возрадовался. Невзоров красава!
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а Гундя то не настоящий.А тепер чим попи крить будуть?)))
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Украина скоро получит Томас и у нее есть своя история, которой необходимо гордится.
У России вдруг выяснилось, что Московский патриархат незаконная секта, которую никто не крестил, и нет Томаса. Более того, у России краденая история Руси-Украины, а нет своей настоящей истории. России сейчас необходимо восстанавливать свои корни, историю своего государства, оформлять документы для получения Томаса. В общем не государство, а одно посмешище.
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Что значит "вдруг выяснилось"? Это известно с конца 15-го века.
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РПЦ останнім часом намагається наздогнати Україну по кількості Святих і почала "клепати" кого завгодно.До сонму Святих долучила адмірала Федора Ушакова!!!Це не налазить на вуха!Військовий,який вбивав тисячами удостоївся такої честі лише тому що вийшовши на пенсіон збудував в якомусь селі церковку на власний кошт...Дебіли із дебілів!Я Олександ Невський?Просидів в Золотій Орді кільканадцять років,одружився на дочці хана,пив,жер,гуляв і насолоджувався життям,а його співвітчизники гнули спину на хана і платили непосильну дань. Цьому лжесвятому приписали якусь фейкову перемогу над хрестоносцями і якщо вірити кацапським історикам що ця битва таки відбулася,то на той час Олександру було всього лише ...12 років. Придумала Раша і Куликовську Битву,якої ніколи не було,видумала Дмитра Донського і т.д. Ординська дика країна,якій нічим похвалитися,вкрала в України все:і назву,і віру,і святих. У їхній Вікіпедії значиться що Гоголь,Бортнянський,Ведель,Березовський це російські митці.Зла не вистачає на таку наглу брехню!"Раптом з'ясувалося, що в самої РПЦ Томосу немає. І за канонами вона не може вважатися церквою. Чорт знає, як це сталося", - російський публіцист Невзоров - Цензор.НЕТ 6189
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На протяжении 150 лет, Московское царство самостоятельно управляло митрополией без вмешательства Константинополя. В 1588 году московитам удалось получить от главы Вселенской церкви Иеремии ІІ автокефалию. Он благословил первого патриарха Руси митрополита Иова, а 1593 году в Константинополе за утверждение Московского патриархата проголосовал Священный синод.
https://www.liga.net/society/articles/moskovskiy-patriarhat-i-tomos-kievu-kak-rpts-stala-avtokefalnoy
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судя по тому, как развиваются события в нашей виртуальной игре, Господь Програмер не только любит прикалываться над имеющими проблеми с Hybris, но ещё и Великий Атеист ))
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лже церква
лже пророк
лже месія
земля гога і магога
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Геть з Святої України Диявольське сім'я "Раптом з'ясувалося, що в самої РПЦ Томосу немає. І за канонами вона не може вважатися церквою. Чорт знає, як це сталося", - російський публіцист Невзоров - Цензор.НЕТ 1889 "Раптом з'ясувалося, що в самої РПЦ Томосу немає. І за канонами вона не може вважатися церквою. Чорт знає, як це сталося", - російський публіцист Невзоров - Цензор.НЕТ 1889 "Раптом з'ясувалося, що в самої РПЦ Томосу немає. І за канонами вона не може вважатися церквою. Чорт знає, як це сталося", - російський публіцист Невзоров - Цензор.НЕТ 1889
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Интересная страна Россия : церковь - фальшивая, история - фальшивая, даже путин и тот фальшивый...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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