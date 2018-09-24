 Двое судей Конституционного суда приняли присягу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию 5 канала.
Ранее Рада назначила двух судей КС по своей квоте. Ими стали Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.
Кандидатуру 46-летнего Первомайского, доцента кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко, выдвинула фракция "Народный фронт". 53-летнюю Завгороднюю, судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, поддержал Блок Петра Порошенко.
Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.
сцуко, наверное я уже старый пердун и нихрена не понимаю в нынешней моде, потому и не буду модным таким...