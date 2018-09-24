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 Политика Украины
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 Двое судей Конституционного суда приняли присягу. ВИДЕО

В зале Конституционного суда состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями И.М.Завгородней и О.А.Первомайским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию 5 канала.

Ранее Рада назначила двух судей КС по своей квоте. Ими стали Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.

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Кандидатуру 46-летнего Первомайского, доцента кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко, выдвинула фракция "Народный фронт". 53-летнюю Завгороднюю, судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, поддержал Блок Петра Порошенко.

Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/v3087695
 
 
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и снова партийные квоты на судей. да здравствует марионеточный Конституционный Суд Украины, ура, товарищи!!! Двое судей Конституционного суда приняли присягу - Цензор.НЕТ 447
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Судьи - это гарантия коррупции. Пока всю старую гидоту не уволят, дила нэ будэ.
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придет новая гидота, вот так, как сейчас, по партийным квотам соево-кролячьей гидоты. среди теперешних судей много профессионалов и патриотов страны, всех под одну гребенку нельзя.
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Клятва судьи: - Верую в Слепой Траст и его непорочную дочь Рошен. Клянусь 146 реформами, что буду спасать и защищать каждого обычного украинца отдыхавшего в Мальдивах и Сейшелах! МАУП мне свидетель
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Мода, осень 2018
сцуко, наверное я уже старый пердун и нихрена не понимаю в нынешней моде, потому и не буду модным таким...

Двоє суддів Конституційного суду склали присягу - Цензор.НЕТ 9522
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДвое судей Конституционного суда приняли присягу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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