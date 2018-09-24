 Двое судей Конституционного суда приняли присягу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию 5 канала.

Ранее Рада назначила двух судей КС по своей квоте. Ими стали Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.

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Кандидатуру 46-летнего Первомайского, доцента кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко, выдвинула фракция "Народный фронт". 53-летнюю Завгороднюю, судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, поддержал Блок Петра Порошенко.

Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.