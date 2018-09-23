 В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива. ВИДЕО

Видео на YouTube опубликовал портал Kerchinfo, передает Цензор.НЕТ.

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Суда отправились с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября. "A500 "Донбасс" и A830 "Корец" идут до Бердянска вблизи побережья оккупированного Крыма. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь, с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, складов и прочего.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантования других судов и плавучих сооружений в море.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.