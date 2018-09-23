 В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива. ВИДЕО

Видео на YouTube опубликовал портал Kerchinfo, передает Цензор.НЕТ.
Суда отправились с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября. "A500 "Донбасс" и A830 "Корец" идут до Бердянска вблизи побережья оккупированного Крыма. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь, с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, складов и прочего.
Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантования других судов и плавучих сооружений в море.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
Які ж ви мокшане однакові...
она утонула..........
20-го века (а кое-где уже в веке 19-м), то в общественно-социальном плане
ухнула сразу в Средневековье. …в Кремле
Царь-самодержец, на Кавказе эмиры, в областях бояре, повсюду опричники, а под
ними холопья подневольные, безголосые и бесправные.
"РАБссия разрешила перекетать границу" - что это такое?
как по мне.., это унижение...
Нужно заставить смотреть это кино бездаря Турчинова каждый день...
судно "Донбасс". Грустно смотреть на такой проход.
Які ж ви мокшани однакові...
Хотілося б ще, щоб наші з москалями спілкувалися англійською ...
КацаКрысы Хрюкните ченить...Допрыгались КРЫСЫ..........
Ну мож для крымчан теперь это и движуха...
Chipollino
- Так и сказала? - спросила Рыбка, опасно прищурившись - Чтобы я была у нее на посылках?
- Так и сказала, - печально ответил Старик. - И чтобы она - владычицей морскою.
- А если я не соглашусь? Тогда что?
- Вот… сказал Старик, и доста из-под банки книгу. - Выдала инструкции.
Золотая Рыбка запрыгнула на борт лодки, накренив ее, и с любопытством полистала страницы.
- «Старик и море». Эрнесто Хемнигуэй. Ты сам-то читал это, Старик?
- Читал, - еще печальней ответил дед.
- Ну и как свои шансы оцениваешь? Если ты меня за губу крючком?
- Как нулевые, - честно ответил Старик. - Штож я, не понимаю? Превратишь в рака. Вареного.
- И что думаешь дальше делать? - поинтересвалась Рыбка.
- Топиться, - грустно отозвался старый рыбак. - Мне супротив тебя не вытянуть, а бабка дома ухватом забьет. Хорошо если сама, а если ОМОНом - который я в прошлый раз у тебя нажелал? Эти еще и на бутылку посадят. Так что, встречай меня, Рыбка на дне, а жизнь моя - пропащая.
Лодка медленно покачивалась на волне, бликующей от солнца, а Старик и Рыбка сидели рядом на борту, глядя в разные стороны.
- А ты что-то не для нее попроси! - внезапно сказала Рыбка. Что же ты все время по доверенности просишь? Это же ты меня спас, а не Старуха. Скажи что хочешь именно ты - глядишь и сложится. Есть у тебя какие-то желания? Хочешь новую бабку?
- Это как? - с испугом спросил Старик.
- Ну вот так. Приходишь ты сейчас домой, изба вымыта, щи с мясом наварены, пирог в печке доходит, корова доена, вай-фай ловит. И встречает тебя бабка… - Рыбка оценивающе осмотрела Старика, - допустим тридцати лет. За шаблон можем взять Джессику Альбу или Натали Портман. Не понравится - потом поправим, на следующих выборах. И не пиздит тебя по голове ухватом, а за руку к столу ведет, на красное место садит. А потом - в постели. Белье свежее, рубаха глаженая…
- Ну… - замешался Старик, - Оно-то конечно, прельстительно… Но Старуха - это же стабильность и процветание! Сколько я лет с ней прожил. Конечно, не во всем согласен. Протестовал пару раз.
- С каким результатом? - поинтересовалась Рыбка.
- Да ведомо с каким, - Старик махнул рукой. - Отпиздили. Но протестовал же! А Старуха потом меня простила. Помнишь, когда я у тебя для нее боярство столбовое выпросил?
- Еще бы не помнить, - сказала Рыбка, болтая хвостом в воде.
- Так вот, в тот день даже не били. Блинами покормили с лопаты и Лямпиаду сделали! Есть какая-то определенность. Шесть дней бьют, на седьмой - футбол. Так можно жить. А энтая твоя Жесика Альба… красивая хоть?
Рыбка сделала губки уточкой.
- Понятно, - вздохнул Старик. - То есть это еще и работать надыть. И мыться небось. И никакой стабильности.
- Никакой. Жизнь - вообще нестабильное состояние. А какая у тебя стабильность? Ты сколько раз за нее голосовал? - Рыбка начала загибать перья на плавнике: Новое корыто - раз. Новая изба - два. Столбовой дворянкой - три. Теперь вот владычицей - четыре! Все получила! А сам в рваных портках ходишь, и как просил для чужого, так и просишь!
- Какая же она мне чужая? - гордо спросил Старик, и сплюнул в воду. - Соседи-то нас как зауважали! Вон, говорят, Старуха едет! И мне уважение перепадает. Ну не так, как Старухе, дык кто она - и кто я?
- В воду не плюй, - сухо сказала Рыбка. - Я там живу. Короче, пошла я. У меня на воздухе жабры сохнут.
- Мне за тобой прыгать, топиться? - тоскливо спросил Старик спыгнувшую с бортика Рыбку. - Я так понял, с владычицей морскою не получается? Ну, так я не надеялся особо. Так, спросить.
Рыбка внимательно посмотрела на него из воды, затем ушла под воду, перевернулась под лодкой и вынырнула с другой стороны суденышка.
- Иди домой, старый, - спокойно ответила Рыбка. - Все будет как надо. Только вот что…
- Что? - спросил Старик с надеждой.
- Передай Старухе, что когда она будет в старое корыто новые гуманитарные окорочка просить, пусть сама на берег приходит, а не твоими штопаными портками мою жалость вызывает.
А ты смотри, старый. Я тебе новую старуху предлагала. Красивую. Делать-то ничего особо не надо, только пожелать. Побьют что-ли за это? Ты сам не захотел.
Шлепнула хвостом Рыбка и ушла в пучину.
Особенно вот это - "Ты сам не захотел"
К чему бы это?
Другое дело когда Хуйло ехало на желтой Калине, а следом гнали еще две такие же.
Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины...."
не розумію, чому стільки галасу щодо цих іржавіх човен...
Кремлевская Саранча на сайте Самый сок 2,то есть у меня на сайте...