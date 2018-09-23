EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  5546  60
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (212) Керченский пролив (208) корабль (1002) Керченский мост (113)

 В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива. ВИДЕО

В Сети появилось видео, как украинские военные корабли, а именно поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" проходят мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым ("Крымский мост").

Видео на YouTube опубликовал портал Kerchinfo, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов

Суда отправились с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября. "A500 "Донбасс" и A830 "Корец" идут до Бердянска вблизи побережья оккупированного Крыма. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь, с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, складов и прочего.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантования других судов и плавучих сооружений в море.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/v3087649
 
   
 Топ комментарии
 
Нажаль згоден. Кораблі явно пройшли за дозволу мордора. Видавати це за "перемогу" не варто.
 показать весь комментарий
 
Владычица морская, або Рыбный день

Chipollino

- Так и сказала? - спросила Рыбка, опасно прищурившись - Чтобы я была у нее на посылках?

- Так и сказала, - печально ответил Старик. - И чтобы она - владычицей морскою.

- А если я не соглашусь? Тогда что?

- Вот… сказал Старик, и доста из-под банки книгу. - Выдала инструкции.

Золотая Рыбка запрыгнула на борт лодки, накренив ее, и с любопытством полистала страницы.

- «Старик и море». Эрнесто Хемнигуэй. Ты сам-то читал это, Старик?

- Читал, - еще печальней ответил дед.

- Ну и как свои шансы оцениваешь? Если ты меня за губу крючком?

- Как нулевые, - честно ответил Старик. - Штож я, не понимаю? Превратишь в рака. Вареного.

- И что думаешь дальше делать? - поинтересвалась Рыбка.

- Топиться, - грустно отозвался старый рыбак. - Мне супротив тебя не вытянуть, а бабка дома ухватом забьет. Хорошо если сама, а если ОМОНом - который я в прошлый раз у тебя нажелал? Эти еще и на бутылку посадят. Так что, встречай меня, Рыбка на дне, а жизнь моя - пропащая.

Лодка медленно покачивалась на волне, бликующей от солнца, а Старик и Рыбка сидели рядом на борту, глядя в разные стороны.

- А ты что-то не для нее попроси! - внезапно сказала Рыбка. Что же ты все время по доверенности просишь? Это же ты меня спас, а не Старуха. Скажи что хочешь именно ты - глядишь и сложится. Есть у тебя какие-то желания? Хочешь новую бабку?

- Это как? - с испугом спросил Старик.

- Ну вот так. Приходишь ты сейчас домой, изба вымыта, щи с мясом наварены, пирог в печке доходит, корова доена, вай-фай ловит. И встречает тебя бабка… - Рыбка оценивающе осмотрела Старика, - допустим тридцати лет. За шаблон можем взять Джессику Альбу или Натали Портман. Не понравится - потом поправим, на следующих выборах. И не пиздит тебя по голове ухватом, а за руку к столу ведет, на красное место садит. А потом - в постели. Белье свежее, рубаха глаженая…

- Ну… - замешался Старик, - Оно-то конечно, прельстительно… Но Старуха - это же стабильность и процветание! Сколько я лет с ней прожил. Конечно, не во всем согласен. Протестовал пару раз.

- С каким результатом? - поинтересовалась Рыбка.

- Да ведомо с каким, - Старик махнул рукой. - Отпиздили. Но протестовал же! А Старуха потом меня простила. Помнишь, когда я у тебя для нее боярство столбовое выпросил?

- Еще бы не помнить, - сказала Рыбка, болтая хвостом в воде.

- Так вот, в тот день даже не били. Блинами покормили с лопаты и Лямпиаду сделали! Есть какая-то определенность. Шесть дней бьют, на седьмой - футбол. Так можно жить. А энтая твоя Жесика Альба… красивая хоть?

Рыбка сделала губки уточкой.

- Понятно, - вздохнул Старик. - То есть это еще и работать надыть. И мыться небось. И никакой стабильности.

- Никакой. Жизнь - вообще нестабильное состояние. А какая у тебя стабильность? Ты сколько раз за нее голосовал? - Рыбка начала загибать перья на плавнике: Новое корыто - раз. Новая изба - два. Столбовой дворянкой - три. Теперь вот владычицей - четыре! Все получила! А сам в рваных портках ходишь, и как просил для чужого, так и просишь!

- Какая же она мне чужая? - гордо спросил Старик, и сплюнул в воду. - Соседи-то нас как зауважали! Вон, говорят, Старуха едет! И мне уважение перепадает. Ну не так, как Старухе, дык кто она - и кто я?

- В воду не плюй, - сухо сказала Рыбка. - Я там живу. Короче, пошла я. У меня на воздухе жабры сохнут.

- Мне за тобой прыгать, топиться? - тоскливо спросил Старик спыгнувшую с бортика Рыбку. - Я так понял, с владычицей морскою не получается? Ну, так я не надеялся особо. Так, спросить.

Рыбка внимательно посмотрела на него из воды, затем ушла под воду, перевернулась под лодкой и вынырнула с другой стороны суденышка.

- Иди домой, старый, - спокойно ответила Рыбка. - Все будет как надо. Только вот что…

- Что? - спросил Старик с надеждой.

- Передай Старухе, что когда она будет в старое корыто новые гуманитарные окорочка просить, пусть сама на берег приходит, а не твоими штопаными портками мою жалость вызывает.

А ты смотри, старый. Я тебе новую старуху предлагала. Красивую. Делать-то ничего особо не надо, только пожелать. Побьют что-ли за это? Ты сам не захотел.

Шлепнула хвостом Рыбка и ушла в пучину.
 показать весь комментарий
 
Навіть не варто таку статтю писати.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навіть не варто таку статтю писати.
 показать весь комментарий
 
 
Нажаль згоден. Кораблі явно пройшли за дозволу мордора. Видавати це за "перемогу" не варто.
 показать весь комментарий
 
 
Да и на корабли эти трудно без слез смотреть.
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо отримувати дозвіл на вхід у "внутрішнє море двох держав"?
Які ж ви мокшане однакові...
 показать весь комментарий
 
 
Ты много пропустил. У сухогрузов последние месяцы чет не получается просто взять и пройти.
 показать весь комментарий
 
В українських? Назви, дати, будь-ласка.
 показать весь комментарий
 
 
ты не прав . все проходят . максимум что могут москали это задержать в пути на несколько часов . вот и все . понятно что перевозчики несут убытки
 показать весь комментарий
 
Если экономически Россия еще как-то цепляется за остатки
20-го века (а кое-где уже в веке 19-м), то в общественно-социальном плане
ухнула сразу в Средневековье. …в Кремле
Царь-самодержец, на Кавказе эмиры, в областях бояре, повсюду опричники, а под
ними холопья подневольные, безголосые и бесправные.
 показать весь комментарий
 
 
да. В поисках "собственного пути" скоро дойдут до первобытно-общинного строя.
 показать весь комментарий
 
 
телеканал РАБссия-1 сообщил...Порошенко запретил рюсскаму быдлу пересекать границу Украины...а РАБссия разрешила перекетать границу РАБссии даже Японцам и американцам... В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 8174 Капец..на РАБссии один сидят ДЕБЫЛЫВ сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
 
Если вы думаете, что получите медаль за изобретения новых слов, знайте вам ее не дадут!
"РАБссия разрешила перекетать границу" - что это такое?
 показать весь комментарий
 
 
Это старый завсегдатай по прозвищу "лыбящийся смайл", который любит разговаривать сам с собой. Не обращай на него внимания
 показать весь комментарий
 
 
Это личный шут Лысенко, поэтому модераторы его флуд не удаляют. Видно что у Лысенко с чувством юмора не очень ...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
двум старым кораблям разрешили пройти под новым Керченским мостом в оккупированный Крым....
как по мне.., это унижение...

Нужно заставить смотреть это кино бездаря Турчинова каждый день...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Fobos - и во время просмотра бить его Конституцией Украины по лысине, в которой написано, что защищать территориальную целостность страны это обязанность каждого гражданина, особенно президента, как гаранта....
 показать весь комментарий
 
 
Нет, не прошли, буксир "Корец" протащил на буксире под мостом поисково-спасательное
судно "Донбасс". Грустно смотреть на такой проход.
 показать весь комментарий
 
 
На обоих нет и никогда не было оружия.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо отримувати дозвіл на вхід у "внутрішнє море двох держав"?
Які ж ви мокшани однакові...
 показать весь комментарий
 
 
Ща МАВЗОЛЕЙНОЕ быдло ПЛЕШИВОГО МУДАКА Кремля прикатит свое мнение хряпать....... В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 2513
 показать весь комментарий
 
 
Хлопців не видно на палубі ...
Хотілося б ще, щоб наші з москалями спілкувалися англійською ...
 показать весь комментарий
 
 
Премьер Британии Ванесса-Тереза-Мэй-Скрыпаль..., направит в Черное море 2 корабля Королевского флота Британии на ПОСТОЯННОЙ основе....
КацаКрысы Хрюкните ченить...Допрыгались КРЫСЫ..........
 показать весь комментарий
 
 
на постоянной основе не имеют права . там по международным соглашениям корабли государств не имеющих выхода в Черное море имеют право находиться какое то ограниченное время . точно не помню . неделя или две . разве что британцы будут меняться . один в Мраморном море второй в Черном . потом меняться
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А говорили что мост пустой, движуха там нормальная на этом видео, хоть и сезон закончился почти.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты про те 3 машины, шо за все это время в кадр попали? В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 6791

Ну мож для крымчан теперь это и движуха...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну не 3, там когда именно на мост навели пара десятков в кадр попало.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От выпитого лучше считаешь?))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не вижу никакого удара по скрепам. Больше болтовни, чем там что-то путнее. Гидрант уже не знает на чём поднять свой рейтинг. Чепуха на 20 мин памяти.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то так, на всякую мерзкую жопу найдется хрен с винтом.
 показать весь комментарий
 
 
Владычица морская, або Рыбный день

Chipollino

- Так и сказала? - спросила Рыбка, опасно прищурившись - Чтобы я была у нее на посылках?

- Так и сказала, - печально ответил Старик. - И чтобы она - владычицей морскою.

- А если я не соглашусь? Тогда что?

- Вот… сказал Старик, и доста из-под банки книгу. - Выдала инструкции.

Золотая Рыбка запрыгнула на борт лодки, накренив ее, и с любопытством полистала страницы.

- «Старик и море». Эрнесто Хемнигуэй. Ты сам-то читал это, Старик?

- Читал, - еще печальней ответил дед.

- Ну и как свои шансы оцениваешь? Если ты меня за губу крючком?

- Как нулевые, - честно ответил Старик. - Штож я, не понимаю? Превратишь в рака. Вареного.

- И что думаешь дальше делать? - поинтересвалась Рыбка.

- Топиться, - грустно отозвался старый рыбак. - Мне супротив тебя не вытянуть, а бабка дома ухватом забьет. Хорошо если сама, а если ОМОНом - который я в прошлый раз у тебя нажелал? Эти еще и на бутылку посадят. Так что, встречай меня, Рыбка на дне, а жизнь моя - пропащая.

Лодка медленно покачивалась на волне, бликующей от солнца, а Старик и Рыбка сидели рядом на борту, глядя в разные стороны.

- А ты что-то не для нее попроси! - внезапно сказала Рыбка. Что же ты все время по доверенности просишь? Это же ты меня спас, а не Старуха. Скажи что хочешь именно ты - глядишь и сложится. Есть у тебя какие-то желания? Хочешь новую бабку?

- Это как? - с испугом спросил Старик.

- Ну вот так. Приходишь ты сейчас домой, изба вымыта, щи с мясом наварены, пирог в печке доходит, корова доена, вай-фай ловит. И встречает тебя бабка… - Рыбка оценивающе осмотрела Старика, - допустим тридцати лет. За шаблон можем взять Джессику Альбу или Натали Портман. Не понравится - потом поправим, на следующих выборах. И не пиздит тебя по голове ухватом, а за руку к столу ведет, на красное место садит. А потом - в постели. Белье свежее, рубаха глаженая…

- Ну… - замешался Старик, - Оно-то конечно, прельстительно… Но Старуха - это же стабильность и процветание! Сколько я лет с ней прожил. Конечно, не во всем согласен. Протестовал пару раз.

- С каким результатом? - поинтересовалась Рыбка.

- Да ведомо с каким, - Старик махнул рукой. - Отпиздили. Но протестовал же! А Старуха потом меня простила. Помнишь, когда я у тебя для нее боярство столбовое выпросил?

- Еще бы не помнить, - сказала Рыбка, болтая хвостом в воде.

- Так вот, в тот день даже не били. Блинами покормили с лопаты и Лямпиаду сделали! Есть какая-то определенность. Шесть дней бьют, на седьмой - футбол. Так можно жить. А энтая твоя Жесика Альба… красивая хоть?

Рыбка сделала губки уточкой.

- Понятно, - вздохнул Старик. - То есть это еще и работать надыть. И мыться небось. И никакой стабильности.

- Никакой. Жизнь - вообще нестабильное состояние. А какая у тебя стабильность? Ты сколько раз за нее голосовал? - Рыбка начала загибать перья на плавнике: Новое корыто - раз. Новая изба - два. Столбовой дворянкой - три. Теперь вот владычицей - четыре! Все получила! А сам в рваных портках ходишь, и как просил для чужого, так и просишь!

- Какая же она мне чужая? - гордо спросил Старик, и сплюнул в воду. - Соседи-то нас как зауважали! Вон, говорят, Старуха едет! И мне уважение перепадает. Ну не так, как Старухе, дык кто она - и кто я?

- В воду не плюй, - сухо сказала Рыбка. - Я там живу. Короче, пошла я. У меня на воздухе жабры сохнут.

- Мне за тобой прыгать, топиться? - тоскливо спросил Старик спыгнувшую с бортика Рыбку. - Я так понял, с владычицей морскою не получается? Ну, так я не надеялся особо. Так, спросить.

Рыбка внимательно посмотрела на него из воды, затем ушла под воду, перевернулась под лодкой и вынырнула с другой стороны суденышка.

- Иди домой, старый, - спокойно ответила Рыбка. - Все будет как надо. Только вот что…

- Что? - спросил Старик с надеждой.

- Передай Старухе, что когда она будет в старое корыто новые гуманитарные окорочка просить, пусть сама на берег приходит, а не твоими штопаными портками мою жалость вызывает.

А ты смотри, старый. Я тебе новую старуху предлагала. Красивую. Делать-то ничего особо не надо, только пожелать. Побьют что-ли за это? Ты сам не захотел.

Шлепнула хвостом Рыбка и ушла в пучину.
 показать весь комментарий
 
 
Мудро..., но печально
Особенно вот это - "Ты сам не захотел"
 показать весь комментарий
 
 
Очередные санкции против Мавзолейных Хмырей Финансовая полиция СШа обещает обнародовать в среду,Госдеп СШа через день....,2 Пакета в одно Гоффно всунут......... В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 7034Граждане,летйте самальотами Айрофлдота РАБссии или на подлодке КУРСКК
 показать весь комментарий
 
 
Мокшане валите с Крыма поигрались и хватит как не крути а ваш любимый Путин будет предан суду в Гааге если не врежет дуба раньше срока... В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 7648
 показать весь комментарий
 
 
Мы ж над Кузей ржали? Или я шото путаю?
 показать весь комментарий
 
Ого, даже у месных зрадофилов полыхает целый день.
К чему бы это?
 показать весь комментарий
 
 
А хоть бы и так.
Другое дело когда Хуйло ехало на желтой Калине, а следом гнали еще две такие же.
 показать весь комментарий
 
 
Такой радостный восторг воцарился на цензоре, из-за прохода двух корабликов через пролив. Вывод, судя по реакции комментаторов, что Видно плохи дела в Украине, раз они радуются таким мелочам.
 показать весь комментарий
 
Хуйца соснули кацаперды, засцали даже томознуть безоружные судна, хотя визжали про исключительную экономическую зону
 показать весь комментарий
 
"...Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела названием "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс". После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. В апреле 2014 года корабль возвращен в состав ВМС Украины и перебазирован в порт Одессы на буксире.
Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины...."
не розумію, чому стільки галасу щодо цих іржавіх човен...
 показать весь комментарий
 
 
Саша Сотник.Ютьюб.
Кремлевская Саранча на сайте Самый сок 2,то есть у меня на сайте...
 показать весь комментарий
 
 
не бойтесь быдлосы Плешивого Мудака,заходите на сайт Самый Сок...не обижу... В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 3728 В сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива - Цензор.НЕТ 3728
 показать весь комментарий
 
 
На каналы настоящего ютуба ввели плату! все остальное - это отбросы и мусор! перестаньте копаться в мусоре и засорять себе и другим мозги!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сделали,что прошли...Осень,зима скоро,-не каждое )(уйлостроение переживет эти пасмурные дни...Как весной через развалины к Азову добраться?...
 показать весь комментарий
 
козломордые все-таки на поготове, сразу сопровожденице ...
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну, как у себя дома. Не, так все-таки у себя дома.
 показать весь комментарий
 
совершенно обыденная ситуация . буксир и ПМ перешли в Азовское море . теперь в Бердянске будет созданна наша база . все . точка . а шуму столько как будто они на прорыв пошли . даже Петро пропиарился . а уж сколько народу на Цензоре гадостей друг другу написали
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоВ сети обнародовали кадры прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх