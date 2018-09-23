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 Нападение на одесского активиста Михайлика расследуют как покушение на убийство, - полиция. ВИДЕО

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Как сообщает областная полиция, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела во главе с руководством ГУНП, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция устанавливает обстоятельства нанесения телесных повреждений одесситу. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции во главе с руководством ГУНП. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц злоумышленников. Событие квалифицированно как покушение на убийство", - говорится в сообщении.

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Нападение на одесского активиста Михайлика расследуют как покушение на убийство, - полиция 01

Напомним, ранее стало известно, что в одесского активиста Олега Михайлика стреляли

Источник: https://censor.net.ua/v3087598
 
 
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А ми думали, що його хотіли пригостити морозивом, а виходить, що його хотіли вбити.
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