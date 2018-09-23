 Экстрадированного в РФ Тумгоева могут вернуть в Украину: консулам поручили установить с ним контакт, - Лысенко. ВИДЕО

В случае применения к экстрадированному гражданину России Тимуру Тумгоеву неправомерных действий, Украина оставляет за собой право обращения в международный суд с требованием его возврата. Об этом во время брифинга заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Тумгоева передали. Но есть поручение генерального прокурора консульству Украины в РФ, чтобы они установили с ним контакт и контроль за тем, как с ним обращаются. Если будут неправомерные действия в отношении него применяться, то Украина будет подавать в международный суд, чтобы его вернуть обратно", - отметил он.
При этом Лысенко добавил, что сейчас в ГПУ есть сомнения относительно соблюдения норм законодательства при передаче Тумгоева России.
"Тумгоева выдали России на основании тех данных, которые были получены во время экстрадиционной проверки. Но у нас сейчас есть основания сомневаться, и поэтому начато досудебное расследование, чтобы установить истину и именно тех людей, которые стояли за тем, чтобы человека выдали стране-агрессору", - сказал он.
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Теперь Тумгоева вернут.
А что тут удивительного?
Не дочекалися вироку по касації. Це - так.
А решта: що, чеченська діаспора натисла ? Швиденько іншого випустили, по приколу - з того самого батальйону.
Як і у справі з Найємом: там теж страшно зв*язуватися з етнічними кримінальними угрупованнями ?
Видно точно накосячили, раз начали как глисты на сковородке...