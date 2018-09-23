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 Экстрадированного в РФ Тумгоева могут вернуть в Украину: консулам поручили установить с ним контакт, - Лысенко. ВИДЕО

Украинские консулы в РФ получили поручение держать дело Тумгоева на контроле

В случае применения к экстрадированному гражданину России Тимуру Тумгоеву неправомерных действий, Украина оставляет за собой право обращения в международный суд с требованием его возврата. Об этом во время брифинга заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Тумгоева передали. Но есть поручение генерального прокурора консульству Украины в РФ, чтобы они установили с ним контакт и контроль за тем, как с ним обращаются. Если будут неправомерные действия в отношении него применяться, то Украина будет подавать в международный суд, чтобы его вернуть обратно", - отметил он.

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При этом Лысенко добавил, что сейчас в ГПУ есть сомнения относительно соблюдения норм законодательства при передаче Тумгоева России.

"Тумгоева выдали России на основании тех данных, которые были получены во время экстрадиционной проверки. Но у нас сейчас есть основания сомневаться, и поэтому начато досудебное расследование, чтобы установить истину и именно тех людей, которые стояли за тем, чтобы человека выдали стране-агрессору", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае нарушения прав экстрадированного в РФ Тумгоева Украина через суд будет требовать его возвращения, - Лысенко

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/v3087597
 
 
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О несет такую же ахинею, когда был спикером МО по вопросам АТО.
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Сенцова и других политзаключенных уже вернули.
Теперь Тумгоева вернут.
А что тут удивительного?
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Ирония справедлива. Добавлю тему: Н. Савченко таки вернули.
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Как в китае времен мао. Сперва создается проблема, а затем она героически преодолевается....
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Джошуа отмудохал срускава фитязя повесткина!!
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После того, как Джошуа дважды отправил Поветкина на пол, россиянину потредовалась первая помщь. Он дышал при помощи кислородной маски.
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Поветкин совершил половой акт. Он дважды лежал на полу. Пол остался недовольным Экстрадированного в РФ Тумгоева могут вернуть в Украину: консулам поручили установить с ним контакт, - Лысенко - Цензор.НЕТ 7133
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Пане Лисенко, так були ж суди !!! І не тільки наші. Чому говорите лише про перевірку ?
Не дочекалися вироку по касації. Це - так.
А решта: що, чеченська діаспора натисла ? Швиденько іншого випустили, по приколу - з того самого батальйону.

Як і у справі з Найємом: там теж страшно зв*язуватися з етнічними кримінальними угрупованнями ?
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х***й вы его уже вернете. Могу поспорить. Сомневаюсь что вообще его живым через пару месяцев увидите.
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Факт сотрудничества соевых властей с ФСБ уже зафиксирован и ничего вы уже не затрете.
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А давайте посадим на зону тех кто причастен к выдаче и сотрудничеству с ФСБ. Когда Тумгоева вернут тогда и выпустим. Ето будет справедливо.
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Обидно когда народ идиотами считают.
Видно точно накосячили, раз начали как глисты на сковородке...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭкстрадированного в РФ Тумгоева могут вернуть в Украину: консулам поручили установить с ним контакт, - Лысенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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