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 Гражданин РФ, пытавшийся незаконно попасть в Украину, попросил о статусе беженца, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Фото: dpsu.gov.ua Украинские пограничники в ночь на 22 сентября задержали гражданина России, который пытался незаконно, вне пунктов пропуска, пересечь российско-украинскую границу в Сумской области. 25-летний житель Москвы заявил украинским пограничникам, что на родине подвергся преследованиям со стороны представителей российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Задержан 25-летний мужчина, житель Москвы, который обратился в полицию с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса России за возбуждение ненависти и вражды", – говорится в сообщении.

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"Так как он был объявлен в федеральный розыск, и в связи с риском быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, мужчина решил попасть в Украину незаконным путем, перейдя государственную границу на "зеленом" участке", – добавили в пресс-службе. 

Как отметили в пресс-службе, в установленном порядке мужчину передадут компетентным правоохранительным органам. Его имя не уточняется.

Источник: https://censor.net.ua/v3087591
 
   
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Придется принимать.
Это участь цивилизованных стран.
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Його будуть намагатись отруїти або вбити. Гражданин РФ, пытавшийся незаконно попасть в Украину, попросил о статусе беженца, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2531
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин РФ, пытавшийся незаконно попасть в Украину, попросил о статусе беженца, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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