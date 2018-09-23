 Гражданин РФ, пытавшийся незаконно попасть в Украину, попросил о статусе беженца, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Задержан 25-летний мужчина, житель Москвы, который обратился в полицию с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса России за возбуждение ненависти и вражды", – говорится в сообщении.

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"Так как он был объявлен в федеральный розыск, и в связи с риском быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, мужчина решил попасть в Украину незаконным путем, перейдя государственную границу на "зеленом" участке", – добавили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в установленном порядке мужчину передадут компетентным правоохранительным органам. Его имя не уточняется.