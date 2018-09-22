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Все про:Госпогранслужба (2978) граница (3085) Сумщина (611) ФСБ (1263)

 Житель Москвы незаконно пересек границу на Сумщине, спасаясь от спецслужб РФ. ВИДЕО

Пограничники отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского отряда 22 сентября с помощью прибора ночного видения задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно попасть в Украину, пересекая границу вне пункта пропуска.

Об этом говорится в сообщении "Госпогранслужбы", передает Цензор.НЕТ.

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Так, во время проведения фильтрационных мероприятий задержанный 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился в полицию с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

"Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды", - говорится в сообщении.

Так как мужчина был объявлен в федеральный розыск и в связи с риском быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, он решил попасть в Украину незаконным путем, пересекая государственную границу на ее "зеленом" участке.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время продолжаются процессуальные действия и в ближайшее время в установленном порядке мужчину передадут компетентным органам.

Источник: https://censor.net.ua/v3087541
 
   
 Топ комментарии
 
"Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды"

Сказать можно что угодно, нужно поверять. У нас своих агентов ФСБ полно.
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Житель Москви незаконно перетнув кордон на Сумщині, рятуючись від спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 2844 Звичайно, видати. Нам ця шваль лишньохромосомна НЕ ПОТРІБНА. Якщо свинособаці не подобається її фюрер - то нехай бореться, а не втікає до іншої держави.
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Нужно доказать что именно по политическим мотивам его преследуют. Что именно . Политические мотивы разные бывают.
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Срочно выдать фсб! ведь у них же договор....да луценко?
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Звичайно, видати. Нам ця шваль лишньохромосомна НЕ ПОТРІБНА. Якщо свинособаці не подобається її фюрер - то нехай бореться, а не втікає до іншої держави.
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Лучше проверить на вшивость, и принять в С14 !
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та не бреши Житель Москви незаконно перетнув кордон на Сумщині, рятуючись від спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 1539 Україна видає лише злочинців-терористів а не тих хто співає"пукін х@ло
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главное, что бы опять не продали кацапам.
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Настоятельно прошу поддержать эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

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Инструкция как подписать.
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1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!
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Я не підтримаю цю петицію. Я дивлюсь такі канали і завдяки цьому краще бачу, хто є ворог і куди вони "хилять". Пропагандистський вплив каналу не варто перебільшувати, бо в Інтернеті на 100 порядків більше пропаганди, а Інтернет не заборониш. З ворожою пропагандою треба боротись правдою і боротьбою з корупцією.
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с кацапии уже бегут каждую неделю.это только начало.скорр пачками попрут.с этой помойной ямы
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Нужно доказать что именно по политическим мотивам его преследуют. Что именно . Политические мотивы разные бывают.
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Та лажа. Если бы хотел просить политического убежища - ночью границу не переходил бы. Тупая отмаска.
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а как? Сначало попросил ФСБ пропустить его?
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На Московии людей нету. Там одни враги. Да и что значит ЕСЛИ? Если не убил то зачем он здесь надо.
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"Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды"

Сказать можно что угодно, нужно поверять. У нас своих агентов ФСБ полно.
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шота как ни беженец-так в камуфляже...и религиозные преследования-это часом не отрицание христианства в пользу язычников?так нам такие "помощники" тоже даром не нужны...
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А, может, он наспех не успел определиться: по политическим или религиозным? Мутно как-то...
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Заставте його проспівати гімн харківський футбольних фанатів,і відразу все стане ясно...
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А «брат-сябр» ў русні толькі адзін - ХАХОЛ лукашенко!
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та навіть якщо переслідують, нам-то що до того? Депортація, та й по всьому.

Не такие россияне
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90% - засланный казачек типа Гади. С носака его назад за поребрик. Пусть дома с режимом борется.
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Пускай докажет. Приведите к нему кацапского наемника пускай на камеру с ним разберется. И нужно вытереть жопу розийским флагом и портретом Хуйла.
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а ты сам-то с российским наемником "разберешься"?... хотя о чем я, сейчас скажешь, что рвал их тысячами. Да, нося?... Житель Москви незаконно перетнув кордон на Сумщині, рятуючись від спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 832
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Здесь на Цензоре есть один форумчанин из "растиковой федераски", прячущийся под украинским флажком возле ника, которого года 4 назад вынудили сказать, что все кацапы - твари) Хорошо прыгает с тумбы на тумбу) 4 года он пользуется такими терминами, как "рашка", "паРашка", "мацквабад", "кацапы", "х--ло". И все ради того, чтобы казаться здесь своим и рекламировать свою рашку, вбрасывая провокационные комментарии. Многие покупаются на эти термины. Первая его называшка "Во-Во". А теперь у него множество ников...Это я к тому, что им оскорбить собственную страну и ее символы ничего не стоит. Другая проверка нужна...
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судя по поступку сумасшедший какой-то... Житель Москви незаконно перетнув кордон на Сумщині, рятуючись від спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 6975
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Скоро такі "політичні" пачками будуть перебігати,й таким"борцям з режимом путіна" і "особистим ворогам Кадирова"-паспорт поза чергою(можна й в добробатах в тилах покантуватись).
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Скорее в россии у него статья по уголовке, вот он и решил на волне "преследования представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды" просто отсидеться в Украине, как в "малине".
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на фільтрацію відправте, подивимось, що за людина така, а може гебняве , кріт??
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Не варто передчасно звинувачувати. СБУ має розібратися... В переносному сенсі.
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Мы должны принимать только этнических украинцев рожденных в Украине. Все остальные - на хрен. Какая депортация? Немедленно развернули мордой в сторону РФ и придали ускорение пинком в голову из которой ноги растут! Они скоро толпами на прорыв границы пойдут с детьми и хомячками на руках и саженцами березок под мышкой... А почему не в Казахстан? Или в Армению? Или в Азербайджан? А? Там не хотят сволочей кормить?
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барыга порохло с сынком в раде подсчитывает, скоко сможет выручить у своего кремлядского хозяина за голову этого человека
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А может он засланный и это все сделано специально, нам хватит нади.
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у провалившегося ГРУшника вполне возможно, что есть "домашняя заготовка" ("беженцы")!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖитель Москвы незаконно пересек границу на Сумщине, спасаясь от спецслужб РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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