 Житель Москвы незаконно пересек границу на Сумщине, спасаясь от спецслужб РФ. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении "Госпогранслужбы", передает Цензор.НЕТ.

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Так, во время проведения фильтрационных мероприятий задержанный 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился в полицию с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

"Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды", - говорится в сообщении.

Так как мужчина был объявлен в федеральный розыск и в связи с риском быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, он решил попасть в Украину незаконным путем, пересекая государственную границу на ее "зеленом" участке.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время продолжаются процессуальные действия и в ближайшее время в установленном порядке мужчину передадут компетентным органам.